Cường Đô La cách ly tại Phan Thiết

Mới đây, doanh nhân Cường Đô La bất ngờ cập nhật tình trạng sức khoẻ khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, chồng Đàm Thu Trang cho biết anh đang không ở cạnh gia đình mà phải tự cách ly tại Phan Thiết. Nguyên nhân được Cường Đô La chia sẻ là do bản thân đang mắc Covid-19, không thể kề cận vợ con để tránh nguy cơ lây nhiễm.

"Bố bỉm" chia sẻ dù ở xa nhưng vẫn luôn quan tâm đến 2 nhóc tỳ. Nam doanh nhân đăng clip Đàm Thu Trang một mình chăm 2 con, dạy cho các bé làm việc nhà. Sau khi Suchin và Sutin phụ giúp công việc sẽ được thưởng tiền để bỏ heo tích luỹ. Có thể thấy, đang ở xa gia đình, Cường Đô La vẫn liên tục hướng sự chú ý đến bà xã và các con. Qua những chia sẻ đời thường, có thể thấy nam doanh nhân luôn hướng về gia đình, ngay cả khi phải cách ly vẫn không quên cập nhật tình hình của hai nhóc tỳ.

Dưới bài đăng này, ngoài những lời khen dành cho 2 bé, netizen còn hỏi thăm sức khoẻ và mong Cường Đô La sớm phục hồi.

Cường Đô La "xót" khi thấy 2 nhóc tỳ làm việc nhà trong lúc mình đang cách ly ở Phan Thiết do mắc Covid-19

Những ngày gần đây, Cường Đô La thường xuyên đăng tải ảnh ở biển

Nam doanh nhân tự cách ly để đảm bảo an toàn cho gia đình

Cuộc sống của Cường Đô La và Đàm Thu Trang

Đàm Thu Trang từng kể lần đầu cô và Cường Đô La gặp nhau là tại một quán cà phê. Sau buổi gặp gỡ này, nam doanh nhân chủ động nhắn tin làm quen và cả hai dần nảy sinh tình cảm. Cựu người mẫu từng nhận xét ông xã là người đàn ông ngọt ngào, ấm áp, luôn biết quan tâm, chia sẻ. Đặc biệt, Cường Đô La còn có tính cách khá hài hước, thích "đùa nhây" và là người nói nhiều.

Sau khi kết hôn, Cường Đô La và Đàm Thu Trang cùng các con sống trong một căn biệt thự bề thế, có thiết kế hiện đại tại một khu vực được mệnh danh là "khu nhà giàu" ở TP.HCM. Nam doanh nhân nhiều lần chia sẻ những góc quen thuộc trong tổ ấm, đặc biệt là gara khiến dân tình chú ý bởi dàn siêu xe giá trị. Không gian bên trong được bài trí sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng, phù hợp với cuộc sống của một gia đình có trẻ nhỏ.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang lần lượt đón hai nhóc tỳ Suchin và Sutin vào năm 2020 và 2023. Bên cạnh việc chăm sóc hai con chung, Đàm Thu Trang còn nhận được nhiều lời khen vì luôn dành sự quan tâm cho Subeo - con riêng của Cường Đô La. "Cậu cả" cũng thường xuyên xuất hiện trong những dịp đặc biệt của gia đình và có mối quan hệ gần gũi với mẹ kế cùng các em. Đàm Thu Trang từng chia sẻ cô không can thiệp vào cách Cường Đô La dạy con. Dù yêu thương và chăm sóc Subeo như thành viên trong gia đình, cựu người mẫu vẫn luôn tôn trọng vị trí của Hồ Ngọc Hà và từng thẳng thắn khẳng định Subeo chỉ có một người mẹ duy nhất.

2 nhóc tỳ của Cường Đô La và Đàm Thu Trang được đầu tư học tập cả tỷ mỗi năm

Đến dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Cường Đô La khiến nhiều người xúc động khi bật khóc và nói lời cảm ơn bà xã. Nhìn lại hành trình hôn nhân, nam doanh nhân dành lời trân trọng cho Đàm Thu Trang: "Cảm ơn vợ đã lo lắng, cho ba (Cường Đô La - PV), cho Subeo, Suchin, Sutin. Và sau tất cả, dù có như thế nào chăng nữa, chỉ cần mình cần đồng vợ đồng chồng thì gì cũng làm được".

Cường Đô La nổi tiếng là ông chồng cưng vợ, chiều con trên MXH

Ảnh: FBNV