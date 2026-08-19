Người phụ nữ quan trọng khiến Touliver thương nhớ mỗi ngày

Mới đây, Touliver bất ngờ chia sẻ một khoảnh khắc hiếm hoi về gia đình trên trang cá nhân. Vốn là người khá kín tiếng, nam producer không thường xuyên đăng tải những câu chuyện đời tư. Thế nhưng lần này, anh khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ bức ảnh đen trắng từ thời thơ ấu, ghi lại khoảnh khắc anh đứng bên người mẹ quá cố.

Đi kèm hình ảnh là dòng nhắn nhủ bằng tiếng Anh: "Happy birthday, Mom. 8 years have passed, but I still miss you every day. Love you always." (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật mẹ. 8 năm đã trôi qua nhưng con vẫn nhớ mẹ mỗi ngày. Yêu mẹ mãi mãi). Trong bức ảnh cũ, mẹ Touliver xuất hiện giản dị, còn nam producer khi ấy vẫn là một cậu bé với nụ cười hồn nhiên. Khoảnh khắc bình dị của hai mẹ con được lưu giữ qua năm tháng, nay bất ngờ được Touliver chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Touliver bày tỏ nỗi nhớ dành cho mẹ trong ngày sinh nhật bà

Đã 8 năm kể từ ngày mẹ qua đời, nhưng với Touliver, nỗi nhớ dường như chưa bao giờ vơi đi. Không chọn cách thường xuyên kể về mất mát, nam producer chỉ lặng lẽ nhắc đến mẹ vào những dịp đặc biệt. Chính sự ngắn gọn trong lời nhắn lần này lại càng khiến tình cảm anh dành cho mẹ trở nên rõ ràng hơn. Phía sau hình ảnh một Touliver lạnh lùng, ít nói và thường gắn liền với những sản phẩm âm nhạc cá tính, nam nghệ sĩ vẫn có một góc rất nhẹ nhàng, tình cảm dành cho gia đình. Có những người dù đã rời xa từ lâu nhưng vẫn luôn hiện diện trong ký ức. Và với Touliver, 8 năm có thể đã trôi qua, nhưng tình yêu và nỗi nhớ dành cho mẹ vẫn còn nguyên vẹn.

Sau 8 năm đối diện với mất mát, Touliver vẫn chưa vơi nỗi đau mất mẹ

Touliver dạo này

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm với Tóc Tiên, Touliver gần như không chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng. Nam producer vẫn giữ phong cách kín tiếng vốn có, hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm và cũng không có động thái công khai mối quan hệ mới. Thay vào đó, anh dành phần lớn thời gian cho âm nhạc, công việc và những người bạn, cộng sự thân thiết.

Hậu ly hôn, Touliver tiếp tục đồng hành cùng SpaceSpeakers, tham gia các dự án âm nhạc và xuất hiện bên những người anh em gắn bó nhiều năm. Nam producer cũng từng gặp vấn đề về sức khỏe, phải sử dụng xe lăn vì chấn thương cổ chân. Tuy nhiên, hiện tại anh đã dần hồi phục và trở lại với công việc cũng như các hoạt động thường ngày.

Khác với những ồn ào thường thấy sau một cuộc chia tay, Touliver chọn cách bước tiếp khá lặng lẽ. Anh không phô bày đời tư hay liên tục cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Những gì khán giả nhìn thấy chủ yếu vẫn là một Touliver tập trung vào âm nhạc, dành thời gian cho bạn bè và gia đình, đồng thời giữ sự riêng tư cho cuộc sống sau khi khép lại chặng đường 10 năm bên Tóc Tiên.

Touliver dành hầu hết thời gian cho công việc, trang cá nhân của anh cũng chỉ cập nhật hoạt động liên quan đến âm nhạc

Touliver vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng hậu ly hôn

Ảnh: FBNV