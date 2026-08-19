Nam NSƯT 46 tuổi sắp cưới lần 3 với đồng nghiệp kém 7 tuổi: "Phải làm sao đây?"

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Ngọc Quỳnh đang chuẩn bị bước vào ngày trọng đại ở tuổi 46. Nam diễn viên và bạn gái Thùy Anh – đồng nghiệp kém anh 7 tuổi – dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 9 tới tại Hà Nội.

Trên trang cá nhân, cả 2 thường xuyên chia sẻ những hoạt động cho thấy cả hai đang tất bật hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Ví dụ như vào hôm qua 18/8, trên trang Facebook của mình, Ngọc Quỳnh đăng hình ảnh xuất hiện anh cùng vợ sắp cưới đang đi chọn lễ phục cho ngày trọng. Chứng kiến cô dâu của mình khoác lên mình những chiếc váy cưới, nam diễn viên vui vẻ viết: “Cái nào cũng ưng. Phải làm sao đây cả nhà?”.

Khoảnh khắc cặp đôi đi thử, chọn trang phục cho ngày lễ trọng đại (Ảnh FBNV)

Đây là một dòng chia sẻ hài hước, ý muốn thể hiện anh đều thích tất cả những mẫu váy mà cô dâu của mình mặc thử. Về phía cô dâu, cô cũng chưa tiết lộ về mẫu váy chính thức mình sẽ lựa chọn cho đám cưới. Bộ ảnh cưới đã được cặp đôi công khai rộng rãi, từ đó nhận được nhiều lời chúc phúc. Ngày cưới được cô dâu Thùy Anh xác nhận sẽ tổ chức vào ngày 23/9 vào Hà Nội. Cặp đôi tiến tới hôn nhân sau khoảng ba năm bên nhau và công khai chuyện tình cảm từ tháng 6/2024.

Cô dâu kém 7 tuổi, cũng có gần 20 năm theo nghề

Bạn gái của Ngọc Quỳnh là diễn viên Nguyễn Thùy Anh, sinh năm 1987, năm nay 39 tuổi và kém nam NSƯT 7 tuổi. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Thùy Anh không phải gương mặt xa lạ với sân khấu và truyền hình. Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô từng xuất hiện trong nhiều phim như Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu, Hai trái tim vàng, Nhà trọ Balanha.

Ở sân khấu, nữ diễn viên ghi dấu với các vai Hai Liên trong Bỉ vỏ, Miller tóc vàng trong Người đàn bà không tên. Đặc biệt, vai Thoan trong Đêm trăng đầm Hạ giúp cô giành Huy chương Vàng tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025.

Diễn viên Thùy Anh (Ảnh FBNV)

Thùy Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân và hiện có con trai 15 tuổi. Trong khi đó, Ngọc Quỳnh đã hai lần đổ vỡ và có ba người con. Khi nói về việc bạn đời từng trải qua hôn nhân, Thùy Anh chia sẻ cô trân trọng những gì thuộc về quá khứ bởi chính những trải nghiệm đó tạo nên con người Ngọc Quỳnh ở hiện tại. Nữ diễn viên cũng cho biết điều cô mong muốn từ lâu là tìm được một người đồng cảm và cùng làm nghề.

Ngọc Quỳnh cũng từng nói hai người có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm sống và cách chăm sóc con cái. Theo Tiền Phong, nam diễn viên đánh giá Thùy Anh là người mạnh mẽ, còn việc cùng hoạt động tại Nhà hát Kịch Hà Nội giúp họ có thêm sự thấu hiểu trong công việc.

Ảnh cưới của cặp đôi (Ảnh FBNV)

Từ chàng Tiến của “Hoa cỏ may” đến NSƯT quen mặt màn ảnh

Sinh năm 1980 tại Thường Tín, Hà Nội, Ngọc Quỳnh đã có hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, anh từng công tác ở Đoàn kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Trung ương trước khi về Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2006. Nam nghệ sĩ đã tham gia gần 20 vở sân khấu và khoảng 40 bộ phim.

Một trong những vai giúp Ngọc Quỳnh được khán giả biết đến sớm là Tiến trong Hoa cỏ may. Anh tham gia bộ phim sau năm thứ nhất đại học. Trong cuộc trò chuyện với báo chí hồi tháng 5/2026, nam diễn viên tiết lộ tổng cát-xê nhận được cho phim khi ấy chỉ khoảng 1 triệu đồng.

Sau nhiều năm làm nghề, dấu ấn nổi bật nhất của Ngọc Quỳnh trên màn ảnh nhỏ phải kể tới Thái trong Hoa hồng trên ngực trái. Người chồng gia trưởng, bạc tình khiến nam diễn viên từng bị khán giả “ghét lây”, nhưng cũng mang về cho anh giải Cánh diều vàng 2020. Ngọc Quỳnh kể nhân vật ban đầu chỉ dự kiến xuất hiện trong khoảng 10 tập, sau đó được biên kịch phát triển thêm.

Ảnh FBNV

Ngoài ra, anh còn được biết đến qua vai Hiếu trong Tin vào điều không thể, Quyết trong Hồ sơ cá sấu, Thượng tá Phạm Xuân Vinh trong Biệt dược đen hay Khang của Hoa sữa về trong gió. Tháng 3/2024, Ngọc Quỳnh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.