Tình hình hiện tại của Trấn Thành qua lời kể của Hari Won

Mới đây, Hari Won đăng tải trên trang cá nhân một đoạn video kèm dòng trạng thái kể về lịch sinh hoạt của Trấn Thành. Câu chuyện diễn ra vào đêm muộn và phần nào hé lộ guồng công việc dày đặc của nam MC, đạo diễn ở thời điểm hiện tại.

Theo Hari Won, hôm đó Trấn Thành đi quay đến khuya, 12h đêm mới về nhà, đến lúc nằm được lên giường thì đã hơn 1h sáng. Hai vợ chồng trò chuyện một lúc. Khoảng 2h10, nam đạo diễn vẫn hào hứng cho vợ xem những cảnh phim vừa thực hiện. Thấy chồng chưa nghỉ ngơi, Hari Won giục Trấn Thành đi ngủ. Trong bài đăng, cô cho biết những ngày gần đây chồng mình “một ngày ngủ có 1-2 tiếng”, khiến cô cảm thấy xót xa.

Đến 2h47, Trấn Thành mới chợp mắt. Tuy nhiên, đúng 12 phút sau, lúc 2h59, trợ lý lại gọi anh dậy để tiếp tục đi quay. Hari Won viết rằng hôm đó chồng chỉ ngủ được 12 phút và hài hước tuyên bố sẽ cố gắng không “tám” để anh có thêm thời gian nghỉ.

Chia sẻ của Hari Won về tình hình bận rộn đến mức không có nhiều thời gian để ngủ của Trấn Thành (Ảnh FBNV)

Trấn Thành đang bước vào guồng quay phim Tết 2027

Chia sẻ của Hari Won xuất hiện đúng thời điểm Trấn Thành đang có lịch trình nghề nghiệp khá dày. Ngày 7/8, Trấn Thành và ê-kíp làm lễ khai máy bộ phim điện ảnh mới mang tên "Em" tại TP.HCM. Đây là dự án anh chuẩn bị cho mùa phim Tết 2027. Hiện nội dung và dàn diễn viên vẫn chưa được công bố đầy đủ. Nam đạo diễn cho biết anh tâm đắc với câu chuyện của bộ phim và muốn tiếp tục thử sức với những hướng đi mới thay vì chỉ lặp lại thành công cũ.

"Em" được triển khai không lâu sau quãng thời gian Trấn Thành làm việc tại Hàn Quốc. Trong năm nay, anh tham gia bộ phim cổ trang hành động Kal: Thanh kiếm của Godumakhan, đóng cùng Park Bo Gum, Joo Won và nhiều diễn viên Hàn Quốc. Phim bắt đầu quay từ tháng 3 và dự kiến công chiếu năm 2027.

Trấn Thành từng cho biết quá trình làm việc với ê-kíp Hàn Quốc mang lại cho anh nhiều kinh nghiệm và mong muốn áp dụng những điều học được vào dự án Em. Vì thế, từ quãng thời gian làm phim tại Hàn Quốc đến khi trở về Việt Nam bắt tay ngay vào phim Tết mới, lịch trình điện ảnh của nam nghệ sĩ gần như nối tiếp nhau.

Phim điện ảnh Tết 2027 của Trấn Thành chính thức bấm máy (Ảnh FBNV)

Một chi tiết khác cũng phần nào cho thấy tình trạng bận rộn hiện tại của Trấn Thành. Ngày 13/8, Hari Won đảm nhận vị trí mở màn show thời trang áo cưới The Prime của NTK Đỗ Long. Trước chương trình, cô cho biết chồng không thể đến xem vì bận quay phim Tết Em. Tuy nhiên đến phút cuối, Trấn Thành vẫn thu xếp được thời gian xuất hiện, ngồi hàng ghế đầu và liên tục cổ vũ bà xã.

Cuộc sống và công việc của Trấn Thành luôn có Hari Won đồng hành

Trấn Thành và Hari Won công khai hẹn hò năm 2016 và kết hôn vào cuối năm đó. Đầu năm 2026, họ kỷ niệm 10 năm gắn bó. Trong một cuộc trò chuyện với báo chí hồi tháng 5, Hari Won nói Trấn Thành là người thấu hiểu tính cách của cô, đồng thời thường xuyên hỗ trợ, động viên vợ trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Tương tự, Hari Won cũng vậy. Gần đây nhất, Một trong những ví dụ rõ nhất là quãng thời gian Trấn Thành sang Hàn Quốc tham gia Kal: Thanh kiếm của Godumakhan. Hari Won đi cùng và hỗ trợ chồng trong việc giao tiếp, phiên dịch. Lợi thế thông thạo tiếng Hàn giúp nữ ca sĩ trở thành người hỗ trợ Trấn Thành trong quá trình anh làm việc với ê-kíp nước ngoài.

Trấn Thành làm việc với ekip Hàn Quốc (Ảnh FBNV)

Sinh nhật Hari Won ngày 22/6 năm nay cũng diễn ra khi hai vợ chồng đang ở Hàn Quốc vì công việc. Trấn Thành khi ấy đăng ảnh chúc mừng vợ, đồng thời bày tỏ thương Hari vì thay vì có một ngày sinh nhật dành cho nghỉ ngơi, vui chơi như mọi năm, cô vẫn phải theo hỗ trợ anh làm phim.

Sau khi trở về Việt Nam, cả hai tiếp tục với những lịch trình riêng. Trấn Thành khởi động dự án Em, trong khi Hari Won cũng duy trì các hoạt động nghệ thuật. Dù vậy, những gì cặp đôi chia sẻ cho thấy họ vẫn cố gắng hỗ trợ công việc của đối phương khi có thể.

Cả 2 luôn đồng hành với nhau trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày (Ảnh FBNV)

Cả hai cũng duy trì những thói quen khá đơn giản sau nhiều năm chung nhà. Hari Won từng cho biết vợ chồng cô dành cho nhau một nụ hôn khi thức dậy hoặc lúc trở về nhà sau giờ làm. Với nữ ca sĩ, những hành động nhỏ như vậy là một cách để giữ sự gắn kết trong hôn nhân.