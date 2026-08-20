Đại mỹ nhân showbiz 47 tuổi vẫn đẹp hoàn hảo, body nuột nà mặc gì cũng sang

Tần Lam sinh năm 1979, ở tuổi 47, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng trầm trồ với nhan sắc trẻ trung, thanh tú, xứng danh một trong những đại mỹ nhân của Cbiz. Cô ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm đình đám như Diên Hy Công Lược, Hoàn Châu Cách Cách 3... và ngày càng được yêu mến bởi vẻ đẹp sang trọng, khí chất cuốn hút. Thời gian gần đây, Tần Lam liên tục gây chú ý khi khoe vóc dáng thanh thoát, đường nét gương mặt kiều diễm cùng gu thời trang cực kỳ sành điệu. Từ những outfit nghỉ dưỡng phóng khoáng đến style đời thường thanh lịch, nữ diễn viên đều biết cách lựa chọn trang phục để vừa tôn lên vẻ đẹp riêng vừa tạo cảm giác trẻ trung, thời thượng, đến hội gái trẻ cũng phải mê.

Trong bộ ảnh nghỉ dưỡng mới đây, nữ diễn viên khoe trọn vẻ trẻ trung, thanh lịch khi diện thiết kế đầm dài màu trắng tinh khôi. Kiểu dáng không tay, phom suông rộng mang đến cảm giác thoải mái, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, giúp khí chất của Tần Lam càng thêm nổi bật. Với những outfit đi biển hay nghỉ dưỡng, chị em có thể học theo cách phối của nữ diễn viên, thêm một chiếc mũ cói để tổng thể vừa có điểm nhấn vừa đậm chất mùa hè.

Giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc, Tần Lam không ngại thử những thiết kế đi biển vừa phóng khoáng vừa kín đáo. Nữ diễn viên lựa chọn đồ bơi liền thân dáng 2 dây với sự kết hợp giữa gam nâu và xanh, tạo nên tổng thể bắt mắt, sành điệu. Thiết kế vừa đủ tôn dáng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, giúp Tần Lam ghi điểm với vẻ ngoài gợi cảm mà không hề phô trương.

Tủ đồ của phái nữ, đặc biệt là chị em U50, không nên thiếu những thiết kế đầm dài thanh lịch. Tần Lam gợi ý mẫu đầm ngắn tay, cổ sơ mi, phom dáng rộng vừa phải, mang đến vẻ ngoài chỉn chu, thoải mái mà vẫn giữ được nét nữ tính, sang trọng. Thiết kế này dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, dạo phố đến những buổi gặp gỡ, chỉ cần thay đổi phụ kiện là có thể biến hóa linh hoạt.

Tần Lam khoe style điệu đà, sang hết nấc khi diện thiết kế đầm hai dây dáng dài, phom ôm khéo tôn đường nét cơ thể. Nữ diễn viên lựa chọn mẫu váy họa tiết hoa xanh phối hồng, tạo nên bảng màu bắt mắt, nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính, thanh lịch. Thiết kế này đúng kiểu đẹp mọi góc nhìn, vừa tôn dáng vừa giúp diện mạo thêm phần rạng rỡ, cuốn hút.

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Gu ăn mặc vừa trẻ trung vừa trendy, Tần Lam khiến diện mạo thêm phần nổi bật khi lựa chọn thiết kế váy chấm bi màu đỏ rực rỡ. Thay vì kết hợp cùng giày cao gót hay giày bệt quen thuộc, nữ diễn viên khéo léo mix cùng boots cao cổ, tạo nên tổng thể phóng khoáng, cá tính. Cách phối này cũng giúp outfit trở nên thú vị hơn, mang đến cảm giác năng động lại rất thời thượng.



