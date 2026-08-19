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Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của mỹ nhân mới phim giờ vàng 'Mùa hè năm ấy'

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Lưu Ly – nữ diễn viên đảm nhận vai Phương thời trẻ trong “Mùa hè năm ấy” - được khán giả yêu thích nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, tự nhiên và hình ảnh đời thường nữ tính.

“Mùa hè năm ấy” đang phát sóng trên VTV3, đưa khán giả trở lại những năm tháng cuối cấp với tình bạn, tình yêu đầu đời và những biến cố khiến một nhóm bạn trẻ phải chia xa rồi gặp lại sau 10 năm.

Trong dàn diễn viên trẻ của phim, Lưu Ly là gương mặt mới được khán giả chú ý khi đảm nhận vai Phương ở giai đoạn tuổi học trò.

Phương là nữ sinh học giỏi, xinh xắn, ngoan ngoãn và sống tình cảm. Cô là con gái út hiểu chuyện trong gia đình, là người bạn sẵn sàng bảo vệ những người thân thiết.

Đây là lần đầu Lưu Ly đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình. Khi nhận được cuộc gọi mời casting, cô từng nghĩ đó là cuộc gọi lừa đảo bởi không tin mình có cơ hội xuất hiện trong một dự án truyền hình giờ vàng của VTV.

Sau quá trình thử vai, cô được đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh chọn vào vai Phương thời học trò.

Lưu Ly hiện là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông. Lần đầu đảm nhận một vai diễn dài hơi, cô cảm thấy không ít áp lực.

Quá trình ghi hình kéo dài hơn một tháng cũng đặt ra thử thách khá lớn với một diễn viên mới, lần đầu đóng vai chính. Lưu Ly từng chia sẻ. áp lực lớn nhất với cô là phải duy trì cảm xúc và thể lực liên tục trong suốt quá trình quay.

Sau khi những tập đầu lên sóng, cô nhận được nhiều phản hồi tích cực về ngoại hình cũng như cách thể hiện. Lưu Ly cho biết sau bộ phim này, cô nghiêm túc cân nhắc khả năng theo đuổi diễn xuất lâu dài.

Ngoài đời, Lưu Ly gây ấn tượng bởi phong cách thời trang trẻ trung, nữ tính.

Cô từng hoạt động với vai trò mẫu ảnh nên khá quen thuộc với việc đứng trước ống kính. Người đẹp sở hữu gương mặt sáng, đường nét mềm mại cùng nụ cười tươi.

Diện mạo này được xem là lợi thế khi Lưu Ly vào vai cô gái đang ở tuổi học sinh.

Cô không cần tạo hình tỉ mỉ để tạo cảm giác trẻ trung, vẫn giữ được nét tự nhiên cần thiết cho câu chuyện thanh xuân của bộ phim.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh Lưu Ly trước ống kính cũng cho thấy cô có khả năng biến hóa đa dạng.

Trong những bộ ảnh từng thực hiện, Lưu Ly mang nhiều phong cách khác nhau. Có khi cô xuất hiện trong hình ảnh nữ tính, ngọt ngào với váy trắng, khi lại mang vẻ cá tính, hiện đại trong trang phục denim và blazer.

“Mùa hè năm ấy” được chia thành hai giai đoạn cách nhau 10 năm. Lưu Ly đảm nhận vai Phương khi còn trẻ, trong khi Minh Thu hóa thân vào nhân vật này ở tuổi trưởng thành.

Sự thay đổi diễn viên giúp khắc họa hành trình trưởng thành của Phương cũng như những biến chuyển trong cuộc sống của nhóm bạn sau một thập kỷ.

Theo Lê Chi

VTC NEWS

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