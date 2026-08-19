Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của mỹ nhân mới phim giờ vàng 'Mùa hè năm ấy'

Quá trình ghi hình kéo dài hơn một tháng cũng đặt ra thử thách khá lớn với một diễn viên mới, lần đầu đóng vai chính. Lưu Ly từng chia sẻ. áp lực lớn nhất với cô là phải duy trì cảm xúc và thể lực liên tục trong suốt quá trình quay.