Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của mỹ nhân mới phim giờ vàng 'Mùa hè năm ấy'
Theo Lê Chi |
19-08-2026 - 07:20 AM |
Lifestyle
Lưu Ly – nữ diễn viên đảm nhận vai Phương thời trẻ trong “Mùa hè năm ấy” - được khán giả yêu thích nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, tự nhiên và hình ảnh đời thường nữ tính.
- 18-08-2026
- 17-08-2026
- 17-08-2026
Theo VTC NEWS
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/nhan-sac-trong-treo-ngot-ngao-cua-my-nhan-moi-phim-gio-vang-mua-he-nam-ay-ar1034943.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM