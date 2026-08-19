Sao nam Vbiz giảm liên tục 30kg, nhìn ngoại hình hiện tại ai cũng phản đối

Ca sĩ Anh Tâm, hay còn được biết đến là ông xã của diễn viên Phương Hằng vừa gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh về diện mạo hiện tại sau một thời gian giảm cân. Trong quá khứ, Anh Tâm từng bị trầm cảm, tăng cân mất kiểm soát nhưng đến hiện tại đã giảm từ 90kg còn 60kg. Màn thay đổi vóc dáng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong hình ảnh mới nhất, Anh Tâm xuất hiện với thân hình khá mảnh mai, gương mặt và vóc dáng đều thon gọn hơn rất nhiều so với trước. Nam diễn viên còn khoe hình ảnh chơi bóng rổ, để lộ phần thân trên săn chắc nhưng tổng thể có phần gầy gò, xanh xao sau khi giảm liên tục 30kg.

Clip: Anh Tâm đu trend biến hình, xác nhận đã giảm 30kg trong thời gian gần đây

Diễn viên Anh Tâm cho biết từ 90kg giảm còn 60kg, ngoại hình thay đổi rõ rệt

Thời điểm kết hôn, Anh Tâm được khen vẻ ngoài đẹp trai, phong độ

Ngay bên dưới bài đăng, cư dân mạng liên tục để lại bình luận về màn giảm cân của Anh Tâm. Không ít người cho rằng nam diễn viên từng trông đầy đặn, phong độ hơn khi ở mức khoảng 75kg và bất ngờ trước việc anh giảm tới 30kg. Một số bình luận gây chú ý như: "75kg là đẹp nhất, giảm gì dữ vậy?", "Ai xúi anh giảm cân vậy?", "Gầy quá rồi" hay "60kg nhìn ốm quá, tầm 75kg mới vừa"...

Cư dân mạng cũng nổ ra nhiều ý kiến trái chiều trước màn giảm cân của Anh Tâm. Một số người cho rằng nam diễn viên đã ép cân quá nhiều, khiến diện mạo hiện tại trông khá gầy, xanh xao và kém sắc hơn trước. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận lo lắng cho ngoại hình, không ít người cho rằng việc tăng hay giảm cân là lựa chọn cá nhân của Anh Tâm. Miễn nam diễn viên cảm thấy khỏe mạnh, thoải mái và hài lòng với vóc dáng hiện tại thì khán giả nên tôn trọng quyết định của anh, thay vì đặt ra một chuẩn cân nặng hay ngoại hình nhất định.

Cư dân mạng hoang mang trước ngoại hình hiện tại của ca sĩ Anh Tâm

Cuộc sống của Anh Tâm và bà xã Phương Hằng

Phương Hằng bén duyên với màn ảnh từ năm 2009 khi tham gia bộ phim Thứ Ba Học Trò với một vai phụ nhỏ. Chỉ một năm sau, nữ diễn viên nhanh chóng có vai chính đầu tay trong Thụy Khúc, từ đó bắt đầu hành trình gắn bó lâu dài với nghệ thuật. Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, Phương Hằng thường được giao những nhân vật trẻ trung hơn tuổi thật. Tuy nhiên, điều giúp cô ghi dấu trong lòng khán giả không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở lối diễn xuất tự nhiên, ngày càng tiến bộ qua từng vai diễn.

Ông xã của Phương Hằng là Anh Tâm, hơn cô 3 tuổi. Anh từng được biết đến với vai trò ca sĩ và gây chú ý qua một số ca khúc như Lại gần hôn anh, Để em rời xa. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian nam ca sĩ hạn chế hoạt động nghệ thuật vì gặp vấn đề tâm lý, đồng thời tăng cân mất kiểm soát. Sau đó, Anh Tâm dần cân bằng lại cuộc sống và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Anh Tâm gầy gò, xanh xao vì ép cân 30kg

Vẻ ngoài hiện tại của anh khiến dân mạng bàn tán trái chiều

Phương Hằng và Anh Tâm chính thức về chung một nhà vào năm 2017. Hôn lễ của cặp đôi có sự góp mặt của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz Việt. Sau khi kết hôn, cả hai khá kín tiếng về đời tư nhưng vẫn duy trì cuộc sống gia đình bình yên, đồng hành cùng nhau trong những dấu mốc quan trọng.

Từng xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Phương Hằng còn kể lại câu chuyện "dở khóc dở cười" về tiền mừng cưới. Theo lời nữ diễn viên, sau khi hai vợ chồng ngồi đếm tiền, Anh Tâm bất ngờ thông báo tổng số tiền lên tới gần 10 tỷ đồng khiến cô "muốn bật ra khỏi ghế". Tuy nhiên, sự thật phía sau lại khiến Phương Hằng bật cười. Nữ diễn viên kể: "Tụi em ngồi đếm tiền, sau khi cộng tiền lại thì Anh Tâm báo cho em con số em muốn bật ra khỏi ghế luôn. Anh báo em: 'Gần 10 tỷ vợ ơi'. Nhưng mọi người có tin không, em thì không tin. Hoá ra mỗi con số ông ấy ghi vào đều dư 1 số 0 ở cuối".

Sau nhiều năm gắn bó, tổ ấm của Phương Hằng và Anh Tâm tiếp tục có thêm niềm vui mới. Tháng 8/2025, cặp đôi chào đón con đầu lòng, chính thức bước vào hành trình làm bố mẹ. Từ đây, cuộc sống của cả hai có thêm nhiều thay đổi khi dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm và chăm sóc cho nhóc tỳ.

Anh Tâm dành nhiều thời gian đồng hành cùng vợ để chăm sóc con gái

Ảnh: FBNV