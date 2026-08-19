Trấn Thành bị người này đánh bại tâm phục khẩu phục

Mới đây, Trấn Thành bất ngờ có màn "than trời" đầy hài hước khi phát hiện bà xã Hari Won vượt mặt mình trên một bảng xếp hạng độ thảo luận của nghệ sĩ/KOL. Đáng nói, người từng chễm chệ ở vị trí đầu bảng nay phải ngậm ngùi lùi xuống hạng 7, trong khi Hari Won lại bất ngờ chiếm luôn ngôi đầu.

Cụ thể, bảng xếp hạng được một chuyên trang công bố, thống kê mức độ thảo luận của nghệ sĩ/KOL trong tổng số 15 sự kiện và chiến dịch diễn ra từ ngày 10/8 đến 16/8/2026. Hari Won đứng ở vị trí số 1 với 11.915 lượt thảo luận. Theo sau lần lượt là Huỳnh Lập, Quang Hùng MasterD, Thanh Thủy...

Đáng chú ý, Trấn Thành chỉ đứng ở vị trí thứ 7. Nhìn thấy thành tích của bà xã, nam đạo diễn lập tức có màn "dỗi yêu" trên trang cá nhân: "Mới tuần trước mình còn chễm chệ top 1. Bả làm con đà điểu đi catwalk có 1 bữa bả soán ngôi luôn!!!".

Trấn Thành hài hước đăng bài về lần bà xã được lên top 1 thảo luận trong tuần

Chưa hết, Trấn Thành vừa tức nhưng vẫn hài hước chúc mừng bà xã: "Không sao vẫn là top 100!!!! Chúc mừng con đà điểu! Tui nhường 1 tuần đó! Tận hưởng đi!". Không chịu đứng ngoài cuộc, Hari Won cũng chia sẻ lại thành tích của mình theo cách rất "tự hào". Nữ ca sĩ đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với NTK Đỗ Long, trong đó cô hào hứng cà khịa nhẹ khi đã vượt qua cả ông xã - người vừa được đề cử vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Trên mạng xã hội, màn "soán ngôi" của Hari Won cũng khiến nhiều người bật cười. Trấn Thành bị bà xã vượt mặt theo cách đúng nghĩa tâm phục khẩu phục, bởi chính màn trình diễn thời trang của Hari Won đã tạo ra lượng chú ý lớn và đưa cô lên vị trí dẫn đầu.

Dù đăng bài than "tức", liên tục trêu bà xã chuyện bị soán ngôi, nhưng nhìn cách Trấn Thành có mặt tại show và theo dõi Hari Won tự tin trên sàn diễn, có thể thấy nam đạo diễn không giấu được sự thích thú và tự hào. Đến khi vợ vượt mặt mình trên bảng xếp hạng, anh vẫn lập tức vào chúc mừng. Nói là bị đánh bại, nhưng đây có lẽ là một trong những lần Trấn Thành thua mà vẫn vui nhất.

Hari Won không quên "cà khịa" ông xã khi bất ngờ xếp top 1 thảo luận trong tuần

Trước đó, trong show diễn của NTK Đỗ Long, Hari Won lần đầu thử sức ở vị trí mở màn. Nữ ca sĩ xuất hiện với thần thái tự tin, sải bước trên sàn catwalk trong thiết kế trắng ấn tượng, nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều sau chương trình.

Đáng chú ý, Trấn Thành cũng có mặt tại show thời trang để theo dõi bà xã. Nam đạo diễn không giấu được sự hào hứng và tự hào khi chứng kiến Hari Won bước lên sàn diễn. Từ một nữ ca sĩ vốn quen thuộc với sân khấu âm nhạc, Hari Won lại mang đến hình ảnh khá mới mẻ khi thử sức với thời trang, tự tin trình diễn trước đông đảo khách mời.

Màn catwalk này sau đó tạo ra lượng tương tác đáng kể trên mạng xã hội, trở thành một trong những lý do giúp Hari Won có mặt ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng được công bố mới đây.

Hari Won mở màn show diễn của NTK Đỗ Long

Trấn Thành bị Hari Won "đánh bại" theo cách tâm phục khẩu phục

Ảnh: FBNV