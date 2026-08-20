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Trấn Thành có lúc chỉ ngủ 12 phút 1 ngày

| | Lifestyle

Hari Won "xót" khi thấy chồng làm việc quá nhiều.

Những khoảnh khắc đời thường của vợ chồng Hari Won - Trấn Thành luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, Hari Won tiếp tục khiến dân tình vừa thương vừa bật cười khi chia sẻ khoảnh khắc tiễn ông xã đi làm lúc rạng sáng. Đáng chú ý, câu chuyện phía sau còn hé lộ cường độ làm việc đáng nể của Trấn Thành khi nam MC chỉ kịp ngủ khoảng 12 phút trước khi tiếp tục lịch trình.

Theo lời Hari Won, Trấn Thành về nhà vào khoảng 12 giờ đêm sau một ngày quay phim nhưng vẫn chưa nghỉ ngơi ngay. Nam MC tiếp tục xem lại những cảnh quay, đến khoảng 1 giờ sáng cả hai vẫn còn nằm trò chuyện. Sau đó, Trấn Thành tiếp tục xem lại các phân đoạn đến tận 2 giờ 10 sáng.

Thấy chồng đã quá muộn nhưng vẫn chưa chịu ngủ, Hari Won phải giục: “Thôi chồng ngủ đi mấy này một ngày ngủ có 1-2 tiếng thấy tội quá!". Đến 2 giờ 47 phút sáng, Trấn Thành mới chịu đi ngủ. Thế nhưng chỉ khoảng 12 phút sau, đến 2 giờ 59, trợ lý đã gọi nam MC dậy để tiếp tục đi làm.

Trấn Thành rời khỏi nhà đi làm lúc 3 giờ sáng, khi chỉ mới ngủ được 12 phút

Nghe lịch trình của chồng, Hari Won không khỏi xót ruột. Nữ ca sĩ còn hài hước tuyên bố sẽ không "tám" nữa để ông xã có thêm thời gian nghỉ ngơi: "Thấy thương gì đâu. Hôm nay vợ hứa không tắm. Tuy miệng ngứa muốn chết nhưng sẽ cho chồng ngủ nha!". Dù chỉ ngủ vỏn vẹn khoảng 12 phút, Trấn Thành khi rời nhà vẫn giữ tinh thần khá vui vẻ, thậm chí còn tranh thủ pha trò với bà xã.

Trấn Thành chỉ ngủ 12 phút 1 ngày - Ảnh 1.

Hari Won nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc "dở khóc dở cười" vì đang nói chuyện thì chồng ngủ quên

Đây cũng không phải lần đầu Trấn Thành khiến khán giả chú ý vì chuyện thiếu ngủ. Nam MC từng nhiều lần tranh thủ chợp mắt giữa lịch trình làm việc. Trong Running Man Vietnam, có thời điểm anh xuất hiện khá bơ phờ, ít nói khác hẳn hình ảnh hoạt náo thường thấy. Trên sóng chương trình, Trấn Thành từng tiết lộ tối hôm trước anh thức đến 4 giờ sáng để làm việc. Ở những thử thách sau đó, nam MC cũng không còn quá năng nổ, hoạt bát như thường lệ.

Với lịch trình liên tục giữa phim trường, sân khấu, sự kiện và các dự án cá nhân, Trấn Thành gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Anh từng tiết lộ trợ lý của mình có một nhiệm vụ khá đặc biệt là đánh thức anh dậy mỗi ngày để kịp lịch làm việc. Bạn bè của nam MC cũng nhiều lần chia sẻ về thói quen làm việc kín lịch và gần như không có nhiều khoảng trống của anh.

Trấn Thành chỉ ngủ 12 phút 1 ngày - Ảnh 2.

Trong Running Man Việt, Trấn Thành từng chia sẻ thức đến 4 giờ sáng, hôm sau lại tiếp tục ghi hình

Hiện tại, Trấn Thành đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, từ MC, diễn viên đến đạo diễn, nhà sản xuất và giám khảo. Việc liên tục di chuyển giữa các dự án khiến thời gian nghỉ ngơi của nam nghệ sĩ bị thu hẹp đáng kể. Hình ảnh "cỗ máy làm việc" vì thế cũng dần trở thành điều quen thuộc khi nhắc đến Trấn Thành. Tuy nhiên, chính nam MC cũng từng thừa nhận sức khỏe là một trong những điều khiến anh lo lắng nhất. Trấn Thành chia sẻ: "Điều mà tôi lo lắng nhất chính là lo sẽ không còn sức khỏe. Còn sức khỏe là còn làm được mọi thứ."

Bên cạnh đó, nam MC cũng nhấn mạnh nỗi sợ bản thân trở nên cũ kỹ trong nghề và luôn cố gắng học hỏi, cập nhật để không bị bỏ lại phía sau. Anh từng nói: "Tôi luôn luôn học hỏi, không bao giờ tự cho là mình giỏi, gặp gì trên đời cũng lao vào học - từ gặp một người trẻ đến một người nhỏ hơn, hay thậm chí từ một người mà nhìn là biết người ta dở hơn mình luôn. Biết đâu trong rất nhiều cái dở hơn mình, họ lại có một thứ giỏi hơn mình, và cái đó lại đáng học thì phải học thôi".

Trấn Thành chỉ ngủ 12 phút 1 ngày - Ảnh 3.

Trấn Thành từng bị phát hiện tranh thủ ngủ giữa sự kiện

Nói về lý do luôn ép mình làm việc với cường độ cao, Trấn Thành từng tâm sự: "Đôi khi tôi cũng tự hỏi, tại sao tôi lại "bào" mình đến như vậy? Sau đó, tôi tìm được câu trả lời cho mình. Vì tôi được khán giả yêu thương. Ở đâu có thể phục vụ khán giả, mang lại tiếng cười cho khán giả, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình".

Trấn Thành chỉ ngủ 12 phút 1 ngày - Ảnh 4.

Khi dẫn concert Anh trai say hi, Trấn Thành cũng bị bắt gặp ngủ quên trong hậu trường

Theo Hạ Anh

Thanh niên việt

Từ Khóa:
trấn thành

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