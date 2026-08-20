Nữ diễn viên 29 tuổi xây biệt thự to báo hiếu bố mẹ tại Phú Yên

Mới đây, Tín Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh căn nhà mới đang trong quá trình hoàn thiện để dành tặng bố mẹ ở Phú Yên, nay thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Cơ ngơi có diện tích khá rộng rãi, thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng vẫn mang nét gần gũi với thiên nhiên. Dù công trình vẫn còn ngổn ngang vật liệu, giàn giáo và chưa hoàn thiện nội thất, diện mạo bên ngoài đã phần nào hé lộ đây là căn biệt thự to, bề thế trong khu vực.

Qua hình ảnh được chia sẻ, căn nhà có thiết kế khá bề thế với hai tầng, tông màu trắng chủ đạo. Phần mái sử dụng ngói đỏ, kết hợp những ô cửa hình vòm tạo cảm giác vừa hiện đại vừa mang hơi hướng hiện đại. Mặt tiền rộng, có sân phía trước và hệ thống cổng, trụ đá đang trong quá trình hoàn thiện. Bên trong, không gian cũng gây chú ý bởi diện tích rộng rãi, nhiều cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên. Từ các khung cửa, có thể nhìn ra khoảng cây xanh và khung cảnh yên bình xung quanh.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả không nằm ở độ hoành tráng của căn nhà mà là ý nghĩa phía sau. Tín Nguyễn vốn xuất thân từ một gia đình bình thường và từng có thời gian làm nhiều công việc trước khi được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội rồi lấn sân điện ảnh. Việc tự tay xây dựng một căn nhà khang trang cho bố mẹ vì thế được xem là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của nữ diễn viên.

Cơ ngơi diễn viên Tín Nguyễn xây tặng bố mẹ ở Phú Yên

Căn nhà có diện tính lớn, nhìn sơ qua đã thấy mức độ vô cùng hoành tráng

Tín Nguyễn thiết kế nhiều cửa sổ lớn đến ngắm không gian xanh mắt xung quanh

Căn nhà có thiết kế vô cùng hiện đại

Tín Nguyễn là ai?

Tín Nguyễn là một trong những gương mặt nổi bật của TikTok Việt, sở hữu hơn 5,5 triệu người theo dõi. Cô gây chú ý nhờ phong cách nói chuyện tự nhiên, lối diễn xuất duyên dáng và hình ảnh gần gũi. Những video đời thường, hài tình huống cùng nguồn năng lượng tích cực giúp Tín Nguyễn nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trên mạng xã hội.

Cũng chính sự mộc mạc và khả năng diễn xuất tự nhiên của Tín Nguyễn đã giúp cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lý Hải. Nữ TikToker được mời tham gia Lật Mặt 7: Một điều ước ra mắt năm 2024. Sau thành công của bộ phim, cô tiếp tục được Lý Hải tin tưởng giao vai trong Lật Mặt 8: Vòng tay nắng. Tín Nguyễn sau đó tiếp tục thử sức với Ma Xó và một số dự án khác, từng bước khẳng định khả năng diễn xuất thay vì chỉ được biết đến với tư cách nhà sáng tạo nội dung.

Từ một TikToker lấn sân màn ảnh, Tín Nguyễn từng đối diện với những hoài nghi cho rằng cô được chọn đóng phim chủ yếu nhờ độ nổi tiếng. Tuy nhiên, qua từng vai diễn, nữ diễn viên dần cho thấy cô nghiêm túc với con đường nghệ thuật và có nhiều nỗ lực để thoát khỏi cái bóng của một người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Từ một TikToker, Tín Nguyễn ngày càng được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng"

Nói về danh xưng "diễn viên trăm tỷ" mà khán giả dành cho mình, Tín Nguyễn từng chia sẻ: "Nói không áp lực là nói dối, nhưng nó cũng không hẳn là áp lực bởi vì mình chưa bao giờ nghĩ mình là diễn viên trăm tỷ. Bởi đó là cái danh xưng thân yêu của những người quý mình mới gọi mình như vậy thôi. Nghĩa là mọi người quý mình, mọi người theo dõi mình thì mọi người ví von như vậy thôi. Chứ thật ra cái trăm tỷ không phải vì mình mà nhờ kịch bản, nhờ ê kíp, nhờ phục trang, bối cảnh, rất nhiều thứ. Nếu như được gọi là trăm tỷ thì dành cho tất cả mọi người trong ê kíp luôn. Nhưng là do mọi người đang yêu thương mình nên mọi người hay ví von như vậy. Vì hành trình đi của mình mới có 4 vai thôi, nhưng may mắn gặp các đạo diễn lớn nên có may mắn đó".

Không chỉ công việc, chuyện đời tư của Tín Nguyễn cũng từng nhận được sự quan tâm. Khoảng năm 2023, cô và Đoàn Thế Vinh liên tục xuất hiện cùng nhau trong các video TikTok. Cả hai có màn tung hứng ăn ý, thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn đời sống thường ngày, khiến khán giả không ít lần đặt câu hỏi về mối quan hệ thực sự. Dù từng được ghép đôi với Đoàn Thế Vinh, Tín Nguyễn khá kín tiếng khi nói về chuyện tình cảm. Ở thời điểm hiện tại, cô dành nhiều thời gian hơn cho công việc, đặc biệt là diễn xuất.

Tín Nguyễn có thu nhập đáng kể, tạo được vị trí riêng ở tuổi 28