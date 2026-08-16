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Nữ diễn viên Việt bị chê "mặt lưỡi cày, mắt trắng dã", ra đường ai cũng ghét: 9 năm sau visual thăng hạng quá đỉnh

| | Lifestyle

Nữ diễn viên Việt bị chê "mặt lưỡi cày, mắt trắng dã", ra đường ai cũng ghét: 9 năm sau visual thăng hạng quá đỉnh

Ít ai ngờ người đẹp này từng có khoảng thời gian kinh khủng như vậy.

Sau thành công của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Thùy Anh (sinh năm 1995) với vai diễn Hoàn Mỹ ngày càng có độ phủ sóng rộng và đến gần hơn với khán giả. Nhìn vào một Thùy Anh quyến rũ, rạng rỡ và thành công ở thời điểm hiện tại, ít ai nhớ rằng cô từng là một nhân tố phản diện bị khán giả ghét cay ghét đắng, thậm chí phải hứng chịu những lời miệt thị ngoại hình nặng nề cách đây 9 năm.

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình, Thùy Anh từng thừa nhận thời điểm cô tham gia bộ phim Cả Một Đời Ân Oán là giai đoạn kinh khủng nhất. Trong phim, cô vào vai Tú (Nguyên An giả) - một cô gái xảo quyệt, mưu mô và đầy tham vọng. Vì hóa thân vào nhân vật phản diện quá thành công, Thùy Anh đã trở thành tâm điểm của sự giận dữ từ người xem, thậm chí còn bị gọi là nhân vật bị ghét nhất phim.

Sự phẫn nộ của công chúng không chỉ dừng lại ở nhân vật mà còn "ghét lây" ra ngoài đời thực, biến thành những lời lăng mạ trực tiếp vào ngoại hình của nữ diễn viên. Cô từng kể: "Khi đó, tôi đọc bình luận của mọi người nói tôi 'đóng được vai này thì ngoài đời cũng vô đạo đức như trong phim, mặt lưỡi cày, mắt trắng dã…'. Những nhận xét ấy khiến tôi sốc và nó nhiều tới nỗi tôi tin vào những gì mọi người nói".

Những nhận xét ác ý xuất hiện với tần suất dày đặc khiến cô bị sốc nặng và rơi vào trạng thái hoài nghi chính mình. Cô nản chí đến mức phải đi hỏi bạn bè xung quanh xem bản thân có thực sự đáng ghét hay ngoại hình có như họ nói không. Áp lực lớn đến nỗi mỗi khi ra đường, Thùy Anh đều thấy như phải đối mặt với những ánh nhìn soi mói, ác cảm từ mọi người. Tâm lý tiêu cực khiến cô hoảng sợ, đến mức khi đứng trước máy quay, Thùy Anh từng tự hỏi liệu mình có nên tiết chế, không diễn hết mức sự đáng ghét của nhân vật nữa hay không chỉ vì quá sợ bị chửi và bị ghét khi ra đường.

Vai diễn khiến Thùy Anh bị miệt thị ngoại hình

Sau Cả Một Đời Ân Oán, Thùy Anh tiếp tục... bị ghét hơn khi tham gia Tình Yêu Và Tham Vọng. Bản thân nữ diễn viên tự nhận thấy nhân vật mới này còn đáng ghét, đố kỵ và ích kỷ hơn cả vai diễn trước. Biết trước việc nhận vai sẽ tiếp tục nhận phản ứng tiêu cực, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bị khán giả mắng chửi hay quay lưng. Thay vì lo sợ như trước, Thùy Anh lựa chọn đối mặt một cách chuyên nghiệp, chỉ áp lực nếu bản thân không thể hiện được đúng tính cách và bản chất của nhân vật trên phim. Đối với cô, việc lặp đi lặp lại những vai diễn an toàn, nhẹ nhàng kiểu "công chúa, bánh bèo" sẽ gây nhàm chán cho cả bản thân lẫn người xem.

Trải qua gần một thập kỷ trui rèn dưới áp lực dư luận, Thùy Anh của hiện tại đã khiến công chúng phải trầm trồ trước màn lột xác visual ngoạn mục. Từ cô gái bị chê bai "mặt lưỡi cày, mắt trắng dã" năm nào, Thùy Anh hiện tại sở hữu một gương mặt sắc sảo, đường nét cá tính cùng thần thái tự tin, sang chảnh. Không chỉ thăng hạng về nhan sắc, nữ diễn viên còn sở hữu một body quyến rũ, gợi cảm. Phong cách thời trang thảm đỏ lẫn đời thường của cô đều mang hơi hướng hiện đại, táo bạo nhưng không kém phần tinh tế.

NĂm 2026 có lẽ cũng là một khoảng thời gian đáng nhớ với Thùy Anh khi tên tuổi cô được nhiều người biết đến và yêu mến hơn. Với nhiều năm làm nghề, Thùy Anh đã ngày càng chứng minh được thực lực chín muồi và đến gần hơn với khán giả qua nhiều dạng vai khác nhau. Nhìn lại hành trình dài làm nghề kể từ thời Bộ Tứ 10A8, Thùy Anh đã sở hữu cho mình một gia tài phim ảnh như Đập Cánh Giữa Không Trung, Gái Già Lắm Chiêu 2 & 3, Rừng Thế Mạng, Cả Một Đời Ân Oán, Tình Yêu Và Tham Vọng, Đừng Nói Khi Yêu, Chúng Ta Của 8 Năm Sau và gần đây nhất là Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Bằng tài năng, sự kiên trì và tinh thần dấn thân không ngại thử thách, Thùy Anh đã đập tan những hoài nghi trong quá khứ để dần khẳng định vị thế một diễn viên thực lực của màn ảnh Việt.

Theo Mộng Zu

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