Vì sao giọng hát của Cao Thái Sơn khác trước?

Cao Thái Sơn đang từng bước làm mới giọng hát sau hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật. Từ chất giọng ấm, hơi khàn và cách hát giàu cảm xúc từng làm nên hình ảnh “hoàng tử ballad”, nam ca sĩ thời gian gần đây thử sức với những quãng cao và cách xử lý thanh nhạc đa dạng hơn.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Cao Thái Sơn cho biết anh nhận thấy quãng giọng có sự thay đổi rõ rệt sau khi điều chỉnh lối sống, có thể xử lý cả những nốt thấp lẫn nốt cao.

Cao Thái Sơn cho biết sau thời gian rèn luyện, nam ca sĩ có thể mở rộng âm vực của giọng hát.

Nam ca sĩ cho biết trước đây anh thường cảm thấy cơ thể nặng nề, mệt mỏi. Sau đó, anh chủ động thay đổi chế độ ăn uống theo hướng lành mạnh hơn và duy trì thiền định để thư giãn, cân bằng tinh thần.

Bên cạnh những thay đổi trong sinh hoạt, Cao Thái Sơn cũng chú trọng rèn luyện thanh nhạc. Anh nhiều lần chia sẻ các video luyện giọng, đồng thời thử sức với những nốt cao trong các sản phẩm và màn trình diễn gần đây.

Theo Cao Thái Sơn, việc mở rộng âm vực cũng nằm trong mong muốn làm mới bản thân. Sau nhiều năm được khán giả nhớ đến qua những bản ballad như Con đường mưa, Pha lê tím, Cầu vồng sau mưa, nam ca sĩ không muốn lặp lại hình ảnh quen thuộc mà tìm kiếm thêm màu sắc riêng trong giọng hát.

Thời gian gần đây, Cao Thái Sơn trở lại đường đua âm nhạc. Nam ca sĩ dự kiện ra mắt ca khúc mới vào tháng 9. Giọng ca sinh năm 1985 cũng có nhiều thay đổi từ phong cách ăn mặc đến kiểu tóc.

Nói về sự thay đổi của mình, Cao Thái Sơn cho biết: “Tôi biết chắc chắn khi mình thay đổi hình ảnh, không còn lãng tử như trước, một số bạn sẽ cảm thấy không hợp. Tuy nhiên, tôi thích bản thân mình ở hiện tại và muốn trải nghiệm phong cách cá tính hơn”.

Ngoài âm nhạc, Cao Thái Sơn còn dành thời gian cho công việc kinh doanh. Anh cũng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống gia đình sau khi có con.

Ở tuổi 41, Cao Thái Sơn cho thấy sự thay đổi không chỉ ở hình ảnh mà cả cách tiếp cận âm nhạc. Việc chủ động mở rộng âm vực, thử nghiệm cách hát mới được xem là bước đi tiếp theo của nam ca sĩ sau nhiều năm gắn bó với dòng nhạc ballad.