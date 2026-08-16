Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao giọng hát của Cao Thái Sơn khác trước?

| | Lifestyle

Vì sao giọng hát của Cao Thái Sơn khác trước?

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Cao Thái Sơn không còn giữ cách hát nhẹ nhàng, bay bổng quen thuộc mà liên tục thử nghiệm những quãng giọng mới.

Cao Thái Sơn đang từng bước làm mới giọng hát sau hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật. Từ chất giọng ấm, hơi khàn và cách hát giàu cảm xúc từng làm nên hình ảnh “hoàng tử ballad”, nam ca sĩ thời gian gần đây thử sức với những quãng cao và cách xử lý thanh nhạc đa dạng hơn.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Cao Thái Sơn cho biết anh nhận thấy quãng giọng có sự thay đổi rõ rệt sau khi điều chỉnh lối sống, có thể xử lý cả những nốt thấp lẫn nốt cao.

Cao Thái Sơn cho biết sau thời gian rèn luyện, nam ca sĩ có thể mở rộng âm vực của giọng hát.

Nam ca sĩ cho biết trước đây anh thường cảm thấy cơ thể nặng nề, mệt mỏi. Sau đó, anh chủ động thay đổi chế độ ăn uống theo hướng lành mạnh hơn và duy trì thiền định để thư giãn, cân bằng tinh thần.

Bên cạnh những thay đổi trong sinh hoạt, Cao Thái Sơn cũng chú trọng rèn luyện thanh nhạc. Anh nhiều lần chia sẻ các video luyện giọng, đồng thời thử sức với những nốt cao trong các sản phẩm và màn trình diễn gần đây.

Theo Cao Thái Sơn, việc mở rộng âm vực cũng nằm trong mong muốn làm mới bản thân. Sau nhiều năm được khán giả nhớ đến qua những bản ballad như Con đường mưa, Pha lê tím, Cầu vồng sau mưa, nam ca sĩ không muốn lặp lại hình ảnh quen thuộc mà tìm kiếm thêm màu sắc riêng trong giọng hát.

Thời gian gần đây, Cao Thái Sơn trở lại đường đua âm nhạc. Nam ca sĩ dự kiện ra mắt ca khúc mới vào tháng 9. Giọng ca sinh năm 1985 cũng có nhiều thay đổi từ phong cách ăn mặc đến kiểu tóc.

Nói về sự thay đổi của mình, Cao Thái Sơn cho biết: “Tôi biết chắc chắn khi mình thay đổi hình ảnh, không còn lãng tử như trước, một số bạn sẽ cảm thấy không hợp. Tuy nhiên, tôi thích bản thân mình ở hiện tại và muốn trải nghiệm phong cách cá tính hơn”.

Ngoài âm nhạc, Cao Thái Sơn còn dành thời gian cho công việc kinh doanh. Anh cũng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống gia đình sau khi có con.

Ở tuổi 41, Cao Thái Sơn cho thấy sự thay đổi không chỉ ở hình ảnh mà cả cách tiếp cận âm nhạc. Việc chủ động mở rộng âm vực, thử nghiệm cách hát mới được xem là bước đi tiếp theo của nam ca sĩ sau nhiều năm gắn bó với dòng nhạc ballad.

Theo Lê Chi/VTC News

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có tuyến tàu 17,5km, hiện đại bậc nhất như ở Pháp, Đức: Do “ông lớn” BĐS dốc tiền đầu tư, tiến độ khiến chuyên gia cũng phải bất ngờ

Việt Nam sắp có tuyến tàu 17,5km, hiện đại bậc nhất như ở Pháp, Đức: Do “ông lớn” BĐS dốc tiền đầu tư, tiến độ khiến chuyên gia cũng phải bất ngờ Nổi bật

Vì sao kệ bếp mở từng rất được ưa chuộng nhưng ngày càng nhiều gia đình dùng vài năm rồi muốn bỏ?

Vì sao kệ bếp mở từng rất được ưa chuộng nhưng ngày càng nhiều gia đình dùng vài năm rồi muốn bỏ? Nổi bật

"Công chúa băng giá" lừng danh showbiz: Thời gian như đóng băng trên gương mặt suốt 13 năm!

"Công chúa băng giá" lừng danh showbiz: Thời gian như đóng băng trên gương mặt suốt 13 năm!

20:25 , 16/08/2026
2 bản sao nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh: Người thất nghiệp suốt 2 năm, kẻ bị phong sát hết đường tái xuất

2 bản sao nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh: Người thất nghiệp suốt 2 năm, kẻ bị phong sát hết đường tái xuất

20:03 , 16/08/2026
Tại sao khi dùng bữa ở nhà hàng 5 sao, ngồi xuống nên đặt khăn ăn lên đùi?

Tại sao khi dùng bữa ở nhà hàng 5 sao, ngồi xuống nên đặt khăn ăn lên đùi?

19:25 , 16/08/2026
Không phải Thanh Lam hay Mỹ Linh, người được khen nhiều nhất trong đêm nhạc tưởng nhớ Thanh Tùng lại là một ca sĩ Gen Z

Không phải Thanh Lam hay Mỹ Linh, người được khen nhiều nhất trong đêm nhạc tưởng nhớ Thanh Tùng lại là một ca sĩ Gen Z

19:16 , 16/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên