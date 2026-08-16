Tình hình hiện tại của Cao Thái Sơn

Cao Thái Sơn là gương mặt quen thuộc của thị trường nhạc Việt với loạt ca khúc từng được nhiều khán giả biết đến. Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ cho biết những trải nghiệm trong môi trường showbiz, từ sự yêu mến của công chúng đến áp lực và thị phi, khiến anh dần thay đổi cách nhìn về cuộc sống.

Theo chia sẻ của Cao Thái Sơn, một trong những thời điểm khiến anh suy nghĩ nhiều là khi chứng kiến những người từng khiến mình tổn thương gặp biến cố. Thay vì tiếp tục giữ sự tức giận, anh lựa chọn buông bỏ và quay về quan tâm nhiều hơn đến trạng thái bên trong của chính mình.

“Mình chăm chút ngoại hình, tập luyện mỗi ngày, nhưng bên trong có thực sự khỏe không?”, nam ca sĩ từng tự đặt câu hỏi.

Từ đó, Cao Thái Sơn bắt đầu điều chỉnh chế độ sinh hoạt. Hiện khoảng 70% khẩu phần ăn của anh đến từ thực vật, đồng thời nam ca sĩ thực hành ăn sạch, ăn chay và dành thời gian thiền định.

Với Cao Thái Sơn, thiền không nhất thiết là một hoạt động phức tạp. Đó đôi khi chỉ là vài phút ngồi yên, tập trung vào hơi thở và nhìn lại những điều đã diễn ra trong ngày.

Nam ca sĩ cho biết trước đây anh từng thường xuyên cảm thấy cơ thể nặng nề, mệt mỏi. Sau một thời gian điều chỉnh chế độ ăn và lối sống, anh cảm nhận cơ thể nhẹ hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn.

Đáng chú ý, Cao Thái Sơn còn chia sẻ rằng quãng giọng của mình có những chuyển biến sau quá trình này, giúp anh hát được cả những nốt thấp và cao hơn trước. Tuy nhiên, đây là cảm nhận cá nhân của nam ca sĩ về sự thay đổi của cơ thể và giọng hát, không phải một kết luận chuyên môn về tác động của chế độ ăn đối với thanh nhạc.

Thay đổi lớn nhất, theo Cao Thái Sơn, còn nằm ở cách anh phản ứng trước những chuyện không vui. Nếu trước đây thường muốn giải thích hoặc cố chứng minh mình đúng, hiện tại anh có xu hướng dừng lại để cân nhắc liệu một câu chuyện có đáng đánh đổi sự bình an của bản thân hay không.

Từ ca sĩ sang thử sức với kinh doanh nhà hàng chay

Một phần trong cuộc sống hiện tại của Cao Thái Sơn là nhà hàng chay mang tên Tâm Tâm.

Nam ca sĩ cho biết ý tưởng kinh doanh này xuất phát từ chính quá trình thay đổi lối sống của bản thân. Thay vì chỉ xây dựng một địa điểm phục vụ nhóm khách vốn đã ăn chay, anh muốn tạo ra không gian mà cả những người chưa có thói quen này cũng có thể tìm đến để trải nghiệm.

Thời gian đầu, Cao Thái Sơn trực tiếp tham gia nhiều khâu trong quá trình vận hành, từ làm việc với bếp, xây dựng ý tưởng món ăn đến nhân sự và dịch vụ. Anh thừa nhận công việc nhà hàng thực tế có nhiều áp lực hơn những gì có thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Theo nam ca sĩ, phía sau một không gian đẹp là hàng loạt vấn đề liên quan đến nguyên liệu, chất lượng món ăn, đội ngũ nhân viên, dịch vụ và chi phí vận hành. Sau giai đoạn đầu, hoạt động của nhà hàng dần đi vào ổn định.

Một vài hình ảnh bên trong quán chay của nam ca sĩ

Tên gọi Tâm Tâm được Cao Thái Sơn lý giải là sự kết nối giữa “cái tâm” của người làm món ăn và cảm xúc dễ chịu của người thưởng thức. Nhà hàng hướng đến những món chay được trình bày chỉn chu trong không gian theo phong cách fine-dining nhưng với mức giá mà thương hiệu định vị là dễ tiếp cận hơn.

Bên cạnh kinh doanh, nhà hàng của Cao Thái Sơn còn duy trì hoạt động cộng đồng. Vào ngày 17 và 28 Âm lịch hằng tháng, bếp chuẩn bị các phần cơm chay 0 đồng dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nam ca sĩ cho biết mong muốn hoạt động này không chỉ diễn ra theo từng chiến dịch mà có thể trở thành một phần thường xuyên trong quá trình vận hành nhà hàng.

Nam ca sĩ với các hoạt động tại quán chay của bản thân

Vẫn tiếp tục âm nhạc, chuẩn bị dự án mới

Dù dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân và công việc kinh doanh, Cao Thái Sơn chưa rời xa âm nhạc.

Nam ca sĩ vẫn duy trì việc biểu diễn và chia sẻ các video ca hát trên mạng xã hội. Gần đây, anh liên tục đăng tải những đoạn thể hiện ca khúc mang tên “Pháo Hồng Rơi”. Theo thông tin được Cao Thái Sơn chia sẻ, anh dự kiến ra mắt một dự án âm nhạc mới trong tháng 9/2026, sau thời gian dài chuẩn bị.

Như vậy, cuộc sống hiện tại của Cao Thái Sơn không còn chỉ xoay quanh sân khấu như những năm đầu sự nghiệp. Ở thời điểm này, nam ca sĩ song song theo đuổi ba mối quan tâm: duy trì hoạt động nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe và tinh thần, đồng thời phát triển công việc kinh doanh.

Sau nhiều năm đi qua những giai đoạn khác nhau của showbiz, Cao Thái Sơn đang lựa chọn một nhịp sống chậm và kín đáo hơn, nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng thông qua âm nhạc và những dự án mới.

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