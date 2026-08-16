Cuộc đua phim Việt 2/9 nóng hơn bao giờ

Người Nhện đứt chuỗi top 1

Phòng vé Việt ghi nhận sự thay đổi sau hai tuần Spider-Man: Brand New Day giữ vị trí dẫn đầu. Theo dữ liệu Box Office Vietnam cập nhật sáng 15/8, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày.

Phim của Huỳnh Lập mang về hơn 3 tỷ đồng từ 32.341 vé/3.496 suất chiếu. Tính cả lượng vé đặt trước và các suất chiếu đặc biệt, tổng doanh thu của tác phẩm đạt hơn 10 tỷ đồng.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu bắt đầu chiếu đặc biệt từ 18h ngày 14/8 và chiếu cả ngày 15-16/8, trước khi khởi chiếu toàn quốc ngày 21/8. Kết quả ban đầu tạo lợi thế cho phim trong quá trình tích lũy doanh thu và xây dựng hiệu ứng truyền miệng.

Spider-Man: Brand New Day lùi xuống vị trí thứ hai với gần 2,4 tỷ đồng trong ngày, bán 20.935 vé/1.375 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim tại Việt Nam hiện đạt hơn 186,3 tỷ đồng. Khoảng cách giữa hai tác phẩm trong ngày là hơn 629 triệu đồng.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vừa ra rạp đã vượt Người Nhện 4.

Đứng thứ ba là PAW Patrol: Phim khủng long. Phim hoạt hình thu gần 962 triệu đồng trong ngày từ 8.249 vé/544 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên hơn 5,17 tỷ đồng.

The Odyssey xếp thứ tư với gần 918 triệu đồng trong ngày. Phim chỉ còn 162 suất chiếu nhưng đã bán 5.457 vé, tương đương hơn 33 vé mỗi suất. Tổng doanh thu của tác phẩm do Christopher Nolan đạo diễn tại Việt Nam hiện đạt gần 102 tỷ đồng.

Shin - Cậu bé bút chì: Kỳ nghỉ yêu quái của tớ đứng thứ năm với gần 634 triệu đồng trong ngày. Theo sau là Thư tình gửi ngoại, thu hơn 620 triệu đồng từ 6.672 vé/723 suất chiếu. Tác phẩm của đạo diễn Lan Phongchun đã đạt tổng doanh thu hơn 29,45 tỷ đồng.

Ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ thu hơn 122 triệu đồng trong ngày từ 1.244 vé/139 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim tại Việt Nam hiện vượt 124,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm thống kê, doanh thu toàn thị trường trong ngày đạt khoảng 10 tỷ đồng. Mười phim dẫn đầu đóng góp hơn 9,75 tỷ đồng. Riêng Nghỉ hè sợ nghỉ hưu và Spider-Man: Brand New Day mang về hơn 5,4 tỷ đồng, chiếm trên một nửa doanh thu phòng vé.

Spider-Man: Brand New Day có khả năng tiến tới khoảng 195 tỷ đồng sau cuối tuần. Phim đang bám sát thành tích hơn 201 tỷ đồng của Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển, tác phẩm quốc tế có doanh thu cao nhất tại Việt Nam trong năm 2026 tính đến trước khi Người Nhện ra rạp.

Nếu duy trì tốc độ bán vé, Spider-Man: Brand New Day có thể vượt Doraemon trước khi nhóm phim Việt ồ ạt ra mắt từ cuối tháng 8. Tuy nhiên, việc mất vị trí dẫn đầu doanh thu ngày cho thấy sức nóng của bom tấn này đã giảm, tạo thêm khoảng trống cho các phim nội địa.

Hai phim Việt đối đầu trực tiếp

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có lợi thế đi trước, nhưng cạnh tranh cao điểm bắt đầu từ ngày 28/8. Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh và Quý tử vượt giàu cùng ra rạp ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài năm ngày.

Quý tử vượt giàu dự kiến khởi chiếu ngày 11/9. Nhà sản xuất sau đó dời lịch phát hành lên ngày 28/8, với các suất chiếu đặc biệt từ tối 27/8. Thay đổi khiến hai phim Việt phải cạnh tranh trực tiếp về suất chiếu.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có gần hai tuần để tích lũy doanh thu trước khi hai đối thủ xuất hiện. Phim kể về Trí Bình, thanh niên Gen Z về quê sống cùng ông nội. Huỳnh Lập kết hợp câu chuyện gia đình, khoảng cách thế hệ và kết hợp yếu tố tâm linh, hài. Dàn diễn viên gồm NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Phương Thanh và Tín Nguyễn.

Thời điểm phát hành sớm giúp phim tránh phải chia suất chiếu. Khi hai phim mới ra mắt ngày 28/8, các cụm rạp sẽ điều chỉnh lịch chiếu theo sức bán thực tế.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được đặt đúng tâm điểm kỳ nghỉ. Phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, khai thác truyền thuyết về bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ đưa 99 quan tài của vua Đinh theo nhiều hướng nhằm đánh lạc hướng kẻ thù và bảo vệ bí mật nơi an táng.

Tác phẩm thuộc thể loại huyền sử, võ thuật và hành động, có Quách Ngọc Ngoan, Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, NSND Tự Long cùng nhiều diễn viên hai miền. Phim được phát hành ở cả định dạng tiêu chuẩn IMAX, tạo lợi thế về quy mô hình ảnh tại rạp.

Hộ linh tráng sĩ có NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần... là ngựa chiến mùa phim 2/9.

Đối thủ trực tiếp của phim là Quý tử vượt giàu do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn. Tác phẩm thuộc thể loại hài, gia đình, có Thu Trang, Tiến Luật và Ngô Kiến Huy. Nội dung xoay quanh cặp vợ chồng giàu có có cuộc sống thật, giả lẫn lộn để uốn nắn con trai theo kỳ vọng của mình.

Hộ linh tráng sĩ có lợi thế về đề tài lịch sử, hành động và quy mô sản xuất. Quý tử vượt giàu hướng đến nhóm khán giả gia đình bằng yếu tố hài và sức hút của Thu Trang - Tiến Luật và tên tuổi của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Hai tác phẩm chia sẻ suất chiếu và sự chú ý của khán giả.

Mùa phim 30/4-1/5/2026 là phép thử gần nhất cho đường đua đông phim Việt. Trong 10 ngày từ 24/4-3/5, toàn thị trường thu khoảng 279,6 tỷ đồng, tuy nhiên tổng doanh thu đã giảm 15% so với mức 328 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Kết quả giữa các tác phẩm có sự phân hóa rõ rệt. Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng kết thúc vòng đời chiếu rạp với khoảng 201 tỷ đồng. Heo năm móng đạt khoảng 124 tỷ đồng, Anh hùng thu 46 tỷ đồng, Đại tiệc trăng máu 8 có 33 tỷ đồng và Trùm sò dừng ở 17 tỷ đồng. Tổng doanh thu của năm phim đạt khoảng 421 tỷ đồng, nhưng hơn 77% tập trung vào hai tác phẩm dẫn đầu.

Báo cáo của Cinemark cho biết sáu tháng đầu năm 2026, phòng vé Việt đạt 3.198,4 tỷ đồng với 35,13 triệu lượt vé. Phim trong nước mang về hơn 2.076 tỷ đồng, chiếm 65,3% doanh thu trên phần dữ liệu đã xác định nguồn gốc. Tỷ lệ lấp đầy của phim Việt đạt 25,5%, cao hơn mức 15,7% của phim nhập khẩu.

Tuy nhiên, mùa 2/9 năm nay phải đối mặt với mức so sánh cao của năm trước. Ba phim chủ lực gồm Mưa đỏ, Tử chiến trên không và Làm giàu với ma 2 đạt tổng doanh thu tích lũy khoảng 1.067 tỷ đồng. Trong đó, Mưa đỏ thu 714 tỷ đồng, Tử chiến trên không đạt 252 tỷ đồng và Làm giàu với ma 2 có 101 tỷ đồng.

Sau kỳ nghỉ, Lên hương dự kiến ra rạp ngày 18/9, tiếp tục nối dài mùa phim. Với lịch phát hành hiện tại, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu giữ lợi thế đi trước, còn cuộc cạnh tranh trực tiếp diễn ra giữa Hộ linh tráng sĩ và Quý tử vượt giàu. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào phản hồi của khán giả, tỷ lệ lấp đầy và khả năng giữ suất chiếu của từng phim.