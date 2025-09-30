Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao Thái Sơn thông báo khẩn

30-09-2025 - 12:36 PM | Lifestyle

"Đây không chỉ là quyền riêng tư cá nhân bị xâm hại mà còn liên quan đến sự an toàn và minh bạch của cộng đồng mạng", Cao Thái Sơn chia sẻ.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Cao Thái Sơn đăng tải thông báo khẩn liên quan đến việc hình ảnh của anh bị lợi dụng bởi công nghệ AI cho mục đích trái phép, làm ảnh hưởng đến danh dự.

Nam ca sĩ viết: "Góc cảnh báo. Tôi xin lên tiếng về việc một số trang mạng đang sử dụng AI để làm giả tiếng nói, âm thanh và bóp méo hình ảnh của tôi cho mục đích quảng cáo trái phép (hình ảnh không được đẹp và thon gọn như bây giờ).

Gần đây, bạn bè đã gửi cho tôi đoạn video bịa đặt, gắn tên tôi với dịch vụ massage trá hình. Tôi lập tức báo cáo và yêu cầu gỡ bỏ. Khi chưa được xử lý, tôi thông báo sẽ làm việc với cơ quan chức năng, thì ngay sau đó trang này đã chặn tôi.

Tôi khẳng định: Đây là hành vi xuyên tạc, vi phạm pháp luật, xâm phạm hình ảnh cá nhân và hoàn toàn không thể chấp nhận. Nếu bất kỳ ai thấy những hình ảnh hay video giả mạo này, tôi mong hãy:

1. Báo cáo/report ngay lập tức.

2. Chia sẻ cảnh báo để người khác không bị lừa dối.

3. Phối hợp cùng cơ quan chức năng để xử lý triệt để. Đây không chỉ là quyền riêng tư cá nhân bị xâm hại mà còn liên quan đến sự an toàn và minh bạch của cộng đồng mạng. Xin cảm ơn tất cả mọi người".

Cao Thái Sơn thông báo khẩn- Ảnh 1.

Hình ảnh và trang mạng lợi dụng hình ảnh của Cao Thái Sơn.

Kèm theo chia sẻ, Cao Thái Sơn đăng ảnh chụp trang mạng xã hội đã dùng hình ảnh AI của anh để quảng bá. Nhiều bạn bè và cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời kêu gọi bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ trước tình trạng giả mạo ngày càng tinh vi.

Cao Thái Sơn sinh năm 1985, quê ở Hà Nội, được biết đến từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Anh nổi tiếng với loạt hit Con đường mưa, Pha lê tím, Anh sai rồi. Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn tham gia nhiều hoạt động giải trí và thường xuyên lưu diễn hải ngoại. Với hơn 20 năm hoạt động, Cao Thái Sơn được xem là một trong những giọng ca ballad được khán giả yêu thích.

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ

Theo LiLa

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sao nam từng là "ông hoàng nhạc cưới", nay vượt thị phi, bứt phá thắng lớn giữa đất Nga: Được đích thân Thủ tướng khen ngợi

Sao nam từng là "ông hoàng nhạc cưới", nay vượt thị phi, bứt phá thắng lớn giữa đất Nga: Được đích thân Thủ tướng khen ngợi Nổi bật

Ca sĩ Bằng Kiều thông báo

Ca sĩ Bằng Kiều thông báo Nổi bật

Duy Mạnh cùng vợ đón sinh nhật "quý tộc" châu Âu giữa lòng Hà Nội, hé lộ biệt thự chục tỷ phố cổ đang xây

Duy Mạnh cùng vợ đón sinh nhật "quý tộc" châu Âu giữa lòng Hà Nội, hé lộ biệt thự chục tỷ phố cổ đang xây

12:15 , 30/09/2025
Khung hình khiến mạng xã hội dậy sóng của hai nữ thần Châu Á: Khán giả chỉ biết thốt lên quá đẹp

Khung hình khiến mạng xã hội dậy sóng của hai nữ thần Châu Á: Khán giả chỉ biết thốt lên quá đẹp

11:36 , 30/09/2025
Nữ chính mặc đẹp nhất 2025 đây rồi: Trong phim diện 230 bộ đồ, outfit nào cũng đẹp chấn động tam giới!

Nữ chính mặc đẹp nhất 2025 đây rồi: Trong phim diện 230 bộ đồ, outfit nào cũng đẹp chấn động tam giới!

11:10 , 30/09/2025
Loại cây sinh vượng khí, hút tài lộc: Nhiều người trồng trong nhà mà không biết nó còn là vị thuốc quý

Loại cây sinh vượng khí, hút tài lộc: Nhiều người trồng trong nhà mà không biết nó còn là vị thuốc quý

10:50 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên