Vì sao kệ bếp mở từng rất được ưa chuộng nhưng ngày càng nhiều gia đình dùng vài năm rồi muốn bỏ?

Thế nhưng sau vài năm sử dụng thực tế, không ít gia đình lại bắt đầu tháo bớt kệ mở, thay bằng tủ kín hoặc chỉ giữ lại một đoạn rất nhỏ để trang trí. Lý do không hẳn vì thiết kế này đã lỗi thời, mà bởi khoảng cách giữa một căn bếp "đẹp để ngắm" và một căn bếp "dễ sống mỗi ngày" lớn hơn nhiều người tưởng.

1. Kệ mở đẹp nhất khi trên đó gần như không có đồ

Điểm hấp dẫn nhất của kệ bếp mở cũng chính là nhược điểm lớn nhất của nó: mọi thứ đều được nhìn thấy.

Trong những hình ảnh nội thất đẹp, kệ mở thường chỉ có vài chiếc đĩa cùng màu, ba bốn chiếc cốc, một bình gốm và vài lọ gia vị được sắp xếp rất có chủ đích. Nhưng căn bếp của một gia đình thực tế lại có nhiều hơn thế: bát ăn cơm, đĩa lớn nhỏ, cốc trẻ em, hộp đựng thực phẩm, chai nước, lọ gia vị đủ màu sắc, đồ khô và hàng loạt dụng cụ phát sinh theo thời gian.

Khi số lượng đồ tăng lên, kệ mở rất dễ chuyển từ cảm giác "trưng bày" sang "bày bừa".

Đây cũng là lý do nhiều gia đình nhận ra rằng để duy trì vẻ đẹp của kệ mở, họ phải liên tục sắp xếp, lựa chọn màu sắc đồ dùng và cất bớt những món không đẹp mắt vào nơi khác. Nói cách khác, thứ tưởng giúp căn bếp nhẹ nhàng hơn đôi khi lại khiến chủ nhà phải để tâm nhiều hơn.

2. Bụi và dầu mỡ khiến việc vệ sinh trở thành công việc thường xuyên

Nếu kệ mở đặt trong phòng khách, vấn đề lớn nhất có thể chỉ là bụi. Nhưng trong bếp, câu chuyện phức tạp hơn vì còn có hơi nước và dầu mỡ.

Khi nấu ăn, đặc biệt là các món chiên, xào, dầu mỡ li ti có thể bám lên bề mặt kệ, bát đĩa và những món đồ được đặt bên trên. Một lớp dầu rất mỏng kết hợp với bụi sẽ nhanh chóng tạo thành lớp bẩn khó lau hơn bụi thông thường.

Những chiếc cốc ít dùng hoặc đĩa trang trí để lâu trên kệ thậm chí có thể phải rửa lại trước khi sử dụng.

Với những gia đình nấu ăn hàng ngày, đây là một điểm trừ khá lớn. Thay vì chỉ lau mặt ngoài cánh tủ, người sử dụng phải nhấc từng món đồ xuống, lau kệ rồi sắp xếp trở lại.

Sau một thời gian, nhiều người mới nhận ra rằng "dễ lấy đồ" chưa chắc đồng nghĩa với "dễ vệ sinh".

3. Kệ mở yêu cầu khả năng sắp xếp cao hơn tưởng tượng

Một căn bếp có tủ kín cho phép gia chủ có một mức độ "lộn xộn có kiểm soát". Chỉ cần đóng cánh tủ lại, không gian bên ngoài vẫn có thể trông gọn gàng.

Kệ mở thì không có đặc quyền đó.

Chỉ cần vài chiếc cốc đặt lệch, một túi thực phẩm chưa cất hoặc một chồng bát khác màu, tổng thể căn bếp đã có thể trở nên rối mắt. Đặc biệt với những căn hộ có bếp liên thông phòng khách, khu vực này gần như luôn nằm trong tầm nhìn.

Bởi vậy, kệ mở phù hợp hơn với những người có ít đồ, thích sắp xếp và sẵn sàng duy trì một hệ thống lưu trữ tương đối nghiêm ngặt.

Ngược lại, gia đình đông người hoặc có trẻ nhỏ thường phát sinh rất nhiều loại đồ dùng khác nhau. Khi ấy, tủ kín thường thực tế hơn đáng kể.

4. Không gian lưu trữ thực tế có thể ít hơn tủ kín

Nhìn bằng mắt, một chiếc kệ dài có vẻ chứa được rất nhiều đồ. Tuy nhiên, khả năng lưu trữ thực tế thường không cao như tủ bếp trên.

Tủ kín có thể tận dụng toàn bộ chiều cao, chia nhiều tầng và chứa cả những món đồ không cần đẹp mắt. Kệ mở lại thường phải để khoảng cách giữa các tầng lớn hơn để không gian không bị nặng nề.

Gia chủ cũng khó xếp đồ quá cao hoặc quá sâu vì vừa mất thẩm mỹ vừa khó lấy.

Vì vậy, với cùng một diện tích tường, hệ tủ kín thường cho khả năng lưu trữ tốt hơn.

Đây là lý do sau vài năm, khi số lượng đồ dùng trong gia đình tăng lên, nhiều người bắt đầu cảm thấy kệ mở "không còn đủ chỗ".

5. Những món đồ đặt gần bếp nấu xuống cấp nhanh hơn

Không chỉ bụi và dầu mỡ, nhiệt độ và độ ẩm trong bếp cũng có thể ảnh hưởng tới đồ vật được đặt trên kệ.

Các vật dụng bằng gỗ có thể nhanh xỉn màu hoặc bám dầu. Lọ gia vị nếu đặt quá gần khu vực nấu nướng cũng thường xuyên tiếp xúc với hơi nóng và độ ẩm.

Ngay cả các món đồ trang trí cũng phải vệ sinh thường xuyên hơn so với khi đặt trong phòng khách.

Bởi vậy, một chiếc kệ mở nằm ngay cạnh bếp nấu có thể rất đẹp khi mới hoàn thiện, nhưng sau vài năm lại là khu vực khiến chủ nhà phải chăm sóc nhiều nhất.

6. Càng sống lâu trong nhà, nhu cầu lưu trữ càng tăng

Một trong những điều ít được tính đến khi thiết kế nhà là số lượng đồ đạc hiếm khi giữ nguyên.

Khi mới chuyển vào, căn bếp có thể chỉ có vài bộ bát đĩa và một số thiết bị cơ bản. Nhưng vài năm sau, gia đình có thêm nồi chiên không dầu, máy pha cà phê, máy xay, hộp thực phẩm, cốc giữ nhiệt, đồ dùng của trẻ nhỏ hoặc nhiều loại gia vị hơn.

Không gian lưu trữ vì thế ngày càng trở nên quý giá.

Lúc này, những khoảng tường từng dành cho kệ trang trí bắt đầu được nhìn bằng một câu hỏi thực tế hơn: "Nếu làm tủ ở đây thì chứa thêm được bao nhiêu đồ?".

Đó cũng là thời điểm nhiều gia đình quyết định bỏ một phần hoặc toàn bộ kệ mở.

7. Xu hướng mới không phải bỏ hoàn toàn, mà dùng ít hơn

Điều đáng chú ý là kệ mở không biến mất khỏi thiết kế bếp. Cách sử dụng nó chỉ đang thay đổi.

Thay vì làm hai hoặc ba tầng kệ chạy dài cả mảng tường, nhiều căn bếp hiện nay chỉ giữ một đoạn kệ nhỏ để đặt vài món thường dùng hoặc đồ trang trí. Phần còn lại chuyển sang hệ tủ kín nhằm tăng khả năng lưu trữ.

Một giải pháp khác là kết hợp tủ kính. Gia chủ vẫn có cảm giác nhẹ nhàng, nhìn thấy đồ bên trong nhưng hạn chế được bụi và dầu mỡ.

Một số căn bếp còn sử dụng hốc âm tường nhỏ làm khu vực trưng bày thay cho những chiếc kệ dài.

Điểm chung của những cách làm này là ưu tiên tính thực tế nhưng không loại bỏ hoàn toàn yếu tố thẩm mỹ.

Kệ mở không xấu, chỉ không phù hợp với mọi căn bếp

Kệ bếp mở từng trở thành xu hướng bởi nó giải quyết rất tốt một vấn đề của nội thất hiện đại: làm căn bếp nhẹ, thoáng và có cá tính hơn.

Nhưng sau vài năm sử dụng, nhiều gia đình nhận ra rằng căn bếp không chỉ cần đẹp vào ngày hoàn thiện. Nó phải hoạt động tốt trong hàng nghìn bữa ăn sau đó.

Nếu gia đình ít người, ít đồ, không nấu ăn nhiều và thích sắp xếp, một hoặc hai chiếc kệ mở vẫn có thể là lựa chọn rất đẹp. Ngược lại, nếu nấu ăn thường xuyên, có nhiều vật dụng và ưu tiên việc lau dọn nhanh, tủ kín thường là phương án dễ sống hơn.

Có lẽ vì vậy, xu hướng hiện nay không phải là "khai tử" kệ mở, mà là sử dụng nó có chừng mực hơn: kệ mở dành cho những thứ muốn nhìn thấy, còn tủ kín dành cho phần còn lại của cuộc sống.