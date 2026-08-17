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Vì sao Lê Giang Patrik không phải nhận thẻ đỏ?

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Tình huống thót tim của Lê Giang Patrik trong trận đấu giữa ĐT Malaysia và Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 tối ngày 16/8.

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia trên sân vận động Kuala Lumpur đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc kịch tính nhất giải đấu ở phút 61. Tình huống va chạm nhạy cảm ngoài vòng cấm của thủ môn Lê Giang Patrik không chỉ khiến ban huấn luyện cùng người hâm mộ Việt Nam trải qua những giây phút thót tim, mà còn khẳng định vai trò quyết định của công nghệ VAR trong các trận cầu đỉnh cao.

Bắt nguồn từ một đợt phản công nhanh sắc lẹm của đội chủ nhà, bóng được phất dài lên phía trên cho Mohamadou Sumareh băng xuống đầy tốc độ. Trong thế bị truy đuổi, hậu vệ Văn Vĩ nỗ lực lùi về tranh chấp chấp nhận va chạm. Nhận thấy nguy cơ đối phương có thể dứt điểm nguy hiểm, thủ môn Lê Giang Patrik chủ động lao ra khỏi vòng cấm để bọc lót. Tình huống diễn ra với tốc độ cực nhanh khi Văn Vĩ kịp thời can thiệp phá bóng trước, ngay trước khi đà lao ra của Patrik tạo nên cú va chạm mạnh với tiền đạo Malaysia.

Ngay lập tức, trọng tài chính rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Lê Giang Patrik trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ áo đỏ, đồng thời cho Malaysia hưởng một quả phạt trực tiếp ngay sát mép vòng cấm. Nếu quyết định này được giữ nguyên, ĐT Việt Nam không chỉ chịu mất người trong hơn 30 phút còn lại mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị gỡ hòa rất cao.

Trọng tài rút thẻ đỏ cho Lê Giang Patrik (Ảnh: Minh Lê)

Ảnh: DM

Tuy nhiên, phòng VAR đã nhanh chóng đề xuất trọng tài chính trực tiếp xem lại băng ghi hình (OFR). Hình ảnh quay chậm cho thấy hậu vệ Văn Vĩ đã chủ động chạm bóng và giải nguy hợp lệ trước khi va chạm xảy ra. Nhận thấy không có lỗi dẫn đến thẻ đỏ nguy hiểm, trọng tài chính đã quyết định hủy bỏ án phạt truất quyền thi đấu, giúp Lê Giang Patrik "trắng án" và xóa bỏ quả phạt nguy hiểm của đối phương.

Lê Giang Patrik được xoá thẻ đỏ sau khi trong tài check VAR (Ảnh: Minh Lê)

Quyết định bẻ còi chính xác từ công nghệ VAR đã giúp thầy trò HLV giữ vững lợi thế dẫn trước 1-0 do Nguyễn Xuân Son ghi ở cuối hiệp 1, đồng thời bảo toàn nguyên vẹn quân số 11 người để tiếp tục làm chủ thế trận trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

Tình hình Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh sau khi rộ tin hẹn hò

Theo Tiên Tiên

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Lê Giang Patrik

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