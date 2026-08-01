Công trình 52.000 tỷ đồng của 1 ông lớn bất động sản hút khách dịp 2/9: Lượt đặt vé tăng đột biến 132%

Theo dữ liệu Traveloka SEA Index, lượng đặt vé tham quan Sun World Ba Na Hills tăng 132% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, nơi đây nằm trong Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ, dự án có tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên gần 52.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2 tỷ USD. Quy mô dự án bao gồm các hạng mục du lịch, thương mại, dịch vụ, lưu trú, vui chơi giải trí cùng hệ thống hạ tầng liên quan.

Hưởng lợi từ xu hướng du lịch hè gần đây

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi nhu cầu du lịch của nhiều thị trường Đông Nam Á đang dịch chuyển về Đông Á, người Việt vẫn có xu hướng ưu tiên những điểm đến ở gần. Các địa phương ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng tiếp tục nằm trong nhóm được quan tâm nhiều.

(Infographic do AI tạo)

Đà Nẵng là một trong ba điểm đến được đặt dịch vụ nhiều nhất trên Traveloka. Thành phố đồng thời ghi nhận mức tăng ở nhiều nhóm dịch vụ, từ phòng lưu trú, vé tham quan đến các chuyến đi dành cho gia đình.

Những con số này đáng chú ý trong bối cảnh du lịch nội địa đang chứng kiến sự thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến. Thay vì phải tốn kém cho những chặng hành trình quá xa, nhiều gia đình có xu hướng tìm những nơi có khả năng kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm.

Từ đó, Ba Na Hills là điểm đến đáp ứng được nhu cầu của nhiều người. Du khách có thể dễ dàng di chuyển từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, sau đó lên núi bằng hệ thống cáp treo, tham quan các công trình, vui chơi, thưởng thức ẩm thực hoặc tham gia các chương trình biểu diễn mà không cần di chuyển quá lâu.

Từ khí hậu ở độ cao 1.487m đến Cầu Vàng biểu tượng

Một trong những khác biệt dễ nhận thấy của Bà Nà là khí hậu. Khu du lịch nằm ở độ cao khoảng 1.487 m, tạo nên nền nhiệt mát hơn so với khu vực ven biển Đà Nẵng. Với nhiều du khách đi nghỉ dịp 2/9, sự thay đổi không gian từ vùng biển nhiệt đới lên khu vực núi cao là một phần của trải nghiệm. Hành trình bắt đầu từ tuyến cáp treo, sau đó mở ra cảnh rừng, suối và những lớp mây trên núi.

Cầu Vàng tiếp tục là điểm dừng chân được chú ý. Dịp Quốc khánh năm nay, cây cầu được trang trí với hàng trăm lá cờ, tạo nên một diện mạo khác so với ngày thường. Dọc khu vực đỉnh núi còn có Làng Pháp, Lâu đài Mặt Trăng, Thác Thần Mặt Trời và Quảng trường Nhật Thực.

Điểm đáng nói là Bà Nà không chỉ dựa vào một công trình biểu tượng để thu hút khách. Trong những năm qua, hệ thống trải nghiệm tại đây được mở rộng theo hướng kết hợp nhiều loại hình trong một điểm đến.

(Infographic do AI tạo)

Khu du lịch này 4 năm liên tiếp được World Travel Awards (WTA) trao tặng danh hiệu "Công viên chủ đề hàng đầu châu Á", hai năm 2020-2021 được WTA vinh danh là "Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới" và "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới" dành cho cầu Vàng.

Hiện nay, với một tấm vé cáp treo, du khách có thể tiếp cận nhiều khu vực vui chơi, giải trí và ẩm thực trên đỉnh núi. Fantasy Park, công viên giải trí trong nhà, có các trò chơi dành cho nhiều nhóm tuổi; trong khi những hoạt động như máng trượt phù hợp với du khách muốn trải nghiệm cảm giác mạnh. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức tại nhiều khung giờ. Bên cạnh đó là những trải nghiệm công nghệ như rạp chiếu phim 4D và thực tế ảo VR Airship…

Từ ngày 1/9/2026, toàn bộ quyền lợi đi kèm vé (bao gồm buffet hay các ưu đãi ẩm thực nếu có) được tích hợp trực tiếp vào mã QR, thay cho coupon giấy. Đây là một thay đổi về mặt công nghệ giúp tác động trực tiếp đến trải nghiệm của khách, nhất là trong những ngày cao điểm khi lượng người sử dụng dịch vụ tăng mạnh.

Định hướng phát triển dài hạn với tiêu chuẩn quốc tế

Những gì du khách đang trải nghiệm tại Bà Nà mới chỉ là một phần trong định hướng phát triển dài hạn của quần thể Bà Nà - Suối Mơ.Theo Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 16-5-2025, tổng mức đầu tư dự án đã được điều chỉnh lên gần 52.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2 tỷ USD.

Dự án dự kiến sẽ bao gồm các công trình thương mại, du lịch, dịch vụ, hơn 7.000 phòng khách sạn lưu trú, các hạng mục vui chơi giải trí, bổ sung thêm 2 tuyến cáp nâng tổng số tuyến cáp treo lên 10 tuyến, hệ thống nhà ga, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình phụ trợ khác… Việc điều chỉnh không làm thay đổi ranh giới dự án đã được phê duyệt trước đó, mà điều chỉnh các hạng mục, khu chức năng để đảm bảo phù hợp, hiệu quả trong khai thác, vận hành phục vụ phát triển du lịch.

Cùng với hàng loạt dự án quy mô khác đang được nghiên cứu, khu vực Bà Nà được xác định là một trong những tọa độ quan trọng trong định hướng hình thành các cực phát triển mới của Đà Nẵng sau sáp nhập Quảng Nam. Không chỉ dừng ở một tổ hợp vui chơi giải trí, khu vực này được định hướng phát triển thành quần thể du lịch sinh thái và đô thị quy mô lớn, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.