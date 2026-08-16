Vì sao người ngoài 30 tuổi bắt đầu quan tâm đến mùi hương của căn nhà?

Cốc nến thơm đặt cạnh sofa, lọ tinh dầu trong phòng ngủ, máy khuếch tán chạy vài tiếng mỗi ngày hay khoanh trầm được đốt vào buổi tối,... những món đồ trước đây có thể bị xem là không cần thiết giờ lại xuất hiện trong danh sách mua sắm của không ít người trưởng thành.

Khi công việc, các mối quan hệ và lịch trình cá nhân ngày càng chồng chéo lẫn nhau và khó kiểm soát, căn nhà dần trở thành nơi đem lại cảm giác dễ chịu hơn. Và mùi hương là một trong những cách đơn giản nhất để thay đổi cảm nhận về không gian mà không cần sửa sang hay mua sắm quá nhiều.

Bắt đầu quan tâm đến những thứ trước đây ít để ý

Ở tuổi 20, một căn phòng sạch sẽ, đủ đồ dùng và có chỗ ngủ có thể đã là quá đủ. Nhưng khi bước sang tuổi 30, tiêu chuẩn về không gian sống bắt đầu thay đổi.

Người ta để ý chiếc giường có đủ thoải mái không, ánh sáng trong phòng có dễ chịu không, khăn tắm có mềm không và căn nhà có mùi gì. Đó có thể là mùi gỗ của trầm hương, mùi hoa dịu ngọt từ một cây nến thơm, mùi cam chanh từ tinh dầu hoặc đơn giản là mùi sạch sẽ sau khi dọn nhà.

Mùi hương lúc này không chỉ để "thơm". Nó trở thành một phần của trải nghiệm sống. Bởi căn phòng có thể không rộng hơn, nội thất cũng không thay đổi, nhưng chỉ cần thay đổi mùi hương, cảm giác khi bước vào đã khác.

Với những người dành phần lớn thời gian trong ngày ở văn phòng, ngoài đường hoặc trước màn hình máy tính, vài tiếng buổi tối trong một không gian có mùi hương mình thích cũng trở thành một dạng nghỉ ngơi.

(Ảnh minh họa/ Xiaohongshu)

Mùi hương trở thành cách "chữa lành" sau một ngày dài

Một trong những lý do khiến nến thơm, trầm hương hay tinh dầu được yêu thích là chúng tạo ra nghi thức nho nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

Tan làm, nấu ăn, dọn nhà, tắm rửa, bật một bản nhạc và đốt nến thơm. Hoặc trước khi đi ngủ, nhỏ vài giọt tinh dầu vào máy khuếch tán, tắt bớt đèn và để căn phòng chuyển sang trạng thái dễ chịu hơn. Những hành động này không mất nhiều thời gian nhưng tạo ra ranh giới khá rõ giữa "đã hết giờ làm việc" và "bây giờ là thời gian của mình".

Điều đáng chú ý là người ta không nhất thiết phải tìm đến những phương pháp phức tạp để thư giãn. Đôi khi, chỉ một mùi hương quen thuộc cũng đủ trở thành tín hiệu giúp họ chuyển trạng thái.

Càng lớn, người ta càng muốn căn nhà có mùi của mình

Có người thích trầm vì cảm giác ấm áp và sâu lắng. Có người thích mùi gỗ, tuyết tùng hoặc da thuộc. Người khác lại chọn hoa, trà, cam chanh vì muốn không gian nhẹ và thoáng hơn. Một số người thậm chí chia mùi hương theo từng khu vực: phòng khách một mùi, phòng ngủ một mùi khác; buổi sáng dùng mùi tươi mát, buổi tối chuyển sang mùi ấm hơn.

Giống như quần áo hay âm nhạc, mùi hương dần trở thành một cách để thể hiện cá tính. Và khi đã dành nhiều thời gian, tiền bạc để xây dựng một không gian sống theo ý mình, việc lựa chọn mùi hương đặc trưng cho căn nhà cũng không còn quá khó hiểu.

(Ảnh minh họa/ Xiaohongshu)

Nhu cầu kiểm soát không gian riêng tư

Tuổi 30 thường đi cùng với nhiều thứ không thể kiểm soát hoàn toàn như công việc thay đổi, deadline, tài chính, các mối quan hệ, sức khỏe của bố mẹ, những kế hoạch chưa biết khi nào mới thành hiện thực,...

Trong khi đó, căn nhà là một trong số ít những nơi người ta có thể tự quyết định gần như mọi thứ. Muốn phòng sáng hay tối, mở nhạc gì, dùng loại nước hoa nào, đặt cây ở đâu và căn nhà có mùi gì là những thứ có thể kiểm soát được.

Tất nhiên một cây nến thơm không giải quyết được vấn đề của một ngày tồi tệ. Nhưng việc tự tạo ra một không gian khiến mình dễ chịu hơn lại là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của mỗi người. Có lẽ vì vậy, càng trưởng thành, những thú vui tưởng như rất nhỏ càng trở nên có giá trị này.

(Nguồn: Baidu)