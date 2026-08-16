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Lý do Ninh Bình đoạt ‘giải Oscar' du lịch thế giới

| | Lifestyle

Lý do Ninh Bình đoạt ‘giải Oscar' du lịch thế giới

Với gần 19 triệu lượt khách và doanh thu khoảng 19.350 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2026, du lịch Ninh Bình tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ quốc tế khi được đề cử tại World Travel Awards (WTA) 2026, giải thưởng được ví như "Oscar" của ngành du lịch thế giới.

Theo Minh Đức - Bùi Tuấn

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