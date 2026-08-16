Nam đạo diễn nổi tiếng miền Bắc đề nghị trả 5 triệu cho vợ U45 để đổi lấy một cái ôm

Mới đây, MC, diễn viên Đan Lê đã chia sẻ một đoạn hội thoại vui giữa cô, ông xã Khải Anh và con trai Khải Nguyên. Câu chuyện bắt đầu khi đạo diễn Khải Anh chủ động "ra giá" để được vợ ôm.

Theo đoạn hội thoại được Đan Lê đăng tải, Khải Anh gọi vợ: "Vợ yêu! Ra ôm chồng. Tí chồng bơm cho 5 củ". Đáp lại lời đề nghị của chồng, Đan Lê chỉ im lặng.

Thấy vợ không phản ứng, Khải Anh quay sang hỏi con trai: "Con thấy vợ bố kiêu không? Bảo ra đây ôm tí cho hẳn 5 củ mà vẫn không ra. Con khéo chỉ cần 200k thôi ý nhờ!?".

Khải Nguyên lập tức đáp: "Không bố ơi! Bố chỉ cần cho con 10 nghìn là được". Nghe vậy, Đan Lê trêu con: "Khiếp! Sao con đại hạ giá thế hả Nguyên!?". Cậu bé đáp lại: "Vâng, cái này lao động phổ thông thôi mà".

Gia đình hạnh phúc của Đan Lê - Khải Anh.

Màn đối đáp của gia đình Đan Lê - Khải Anh khiến nhiều người bật cười. Bên dưới bài đăng, một số khán giả trêu nữ MC "kiêu" khi được chồng hứa cho tiền để ôm vẫn không chịu. Một số ý kiến khác dành lời khen cho không khí vui vẻ, giản dị của gia đình.

Đáng chú ý, khi một người trêu rằng Đan Lê im lặng vì biết "5 củ quỹ đen" của chồng thực chất đã bị cô giữ, nữ MC hài hước đáp: "Vì tôi biết là làm gì có 5 củ nào".

Đan Lê sinh năm 1983, được biết đến với vai trò MC, diễn viên truyền hình. Cô từng là gương mặt quen thuộc của chương trình Dự báo thời tiết trên VTV trước khi tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình.Đan Lê kết hôn với đạo diễn Khải Anh năm 2011. Khải Anh sinh năm 1982, là con trai của NSND Khải Hưng - một trong những đạo diễn gạo cội của truyền hình Việt Nam. Anh từng tham gia diễn xuất khi còn trẻ, sau đó chuyển hướng làm đạo diễn và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình. Sau khi kết hôn, Đan Lê và Khải Anh có hai con trai.