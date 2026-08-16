Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam đạo diễn nổi tiếng miền Bắc đề nghị trả 5 triệu cho vợ U45 để đổi lấy một cái ôm

| | Lifestyle

Nam đạo diễn nổi tiếng miền Bắc đề nghị trả 5 triệu cho vợ U45 để đổi lấy một cái ôm

Câu chuyện được chồng là đạo diễn nổi tiếng miền Bắc đề nghị cho 5 triệu chỉ đổi lấy một cái ôm từ vợ của Đan Lê thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Mới đây, MC, diễn viên Đan Lê đã chia sẻ một đoạn hội thoại vui giữa cô, ông xã Khải Anh và con trai Khải Nguyên. Câu chuyện bắt đầu khi đạo diễn Khải Anh chủ động "ra giá" để được vợ ôm.

Theo đoạn hội thoại được Đan Lê đăng tải, Khải Anh gọi vợ: "Vợ yêu! Ra ôm chồng. Tí chồng bơm cho 5 củ". Đáp lại lời đề nghị của chồng, Đan Lê chỉ im lặng.

Thấy vợ không phản ứng, Khải Anh quay sang hỏi con trai: "Con thấy vợ bố kiêu không? Bảo ra đây ôm tí cho hẳn 5 củ mà vẫn không ra. Con khéo chỉ cần 200k thôi ý nhờ!?".

Khải Nguyên lập tức đáp: "Không bố ơi! Bố chỉ cần cho con 10 nghìn là được". Nghe vậy, Đan Lê trêu con: "Khiếp! Sao con đại hạ giá thế hả Nguyên!?". Cậu bé đáp lại: "Vâng, cái này lao động phổ thông thôi mà".

Gia đình hạnh phúc của Đan Lê - Khải Anh.

Màn đối đáp của gia đình Đan Lê - Khải Anh khiến nhiều người bật cười. Bên dưới bài đăng, một số khán giả trêu nữ MC "kiêu" khi được chồng hứa cho tiền để ôm vẫn không chịu. Một số ý kiến khác dành lời khen cho không khí vui vẻ, giản dị của gia đình.

Đáng chú ý, khi một người trêu rằng Đan Lê im lặng vì biết "5 củ quỹ đen" của chồng thực chất đã bị cô giữ, nữ MC hài hước đáp: "Vì tôi biết là làm gì có 5 củ nào".

Đan Lê sinh năm 1983, được biết đến với vai trò MC, diễn viên truyền hình. Cô từng là gương mặt quen thuộc của chương trình Dự báo thời tiết trên VTV trước khi tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình.Đan Lê kết hôn với đạo diễn Khải Anh năm 2011. Khải Anh sinh năm 1982, là con trai của NSND Khải Hưng - một trong những đạo diễn gạo cội của truyền hình Việt Nam. Anh từng tham gia diễn xuất khi còn trẻ, sau đó chuyển hướng làm đạo diễn và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình. Sau khi kết hôn, Đan Lê và Khải Anh có hai con trai.

Theo Xi Xi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có tuyến tàu 17,5km, hiện đại bậc nhất như ở Pháp, Đức: Do “ông lớn” BĐS dốc tiền đầu tư, tiến độ khiến chuyên gia cũng phải bất ngờ

Việt Nam sắp có tuyến tàu 17,5km, hiện đại bậc nhất như ở Pháp, Đức: Do “ông lớn” BĐS dốc tiền đầu tư, tiến độ khiến chuyên gia cũng phải bất ngờ Nổi bật

Vì sao kệ bếp mở từng rất được ưa chuộng nhưng ngày càng nhiều gia đình dùng vài năm rồi muốn bỏ?

Vì sao kệ bếp mở từng rất được ưa chuộng nhưng ngày càng nhiều gia đình dùng vài năm rồi muốn bỏ? Nổi bật

Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm trần thạch cao giật cấp? 2 kiểu trần thoáng và sang hơn đang thành xu hướng mới

Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm trần thạch cao giật cấp? 2 kiểu trần thoáng và sang hơn đang thành xu hướng mới

22:32 , 16/08/2026
Thuỷ Tiên lên tiếng về hành động lạ trong lần lộ diện hiến hoi

Thuỷ Tiên lên tiếng về hành động lạ trong lần lộ diện hiến hoi

22:12 , 16/08/2026
Tại sao đám cưới Phương Mỹ Chi ăn cá kèo mắm me?

Tại sao đám cưới Phương Mỹ Chi ăn cá kèo mắm me?

22:04 , 16/08/2026
Nữ diễn viên Việt bị chê "mặt lưỡi cày, mắt trắng dã", ra đường ai cũng ghét: 9 năm sau visual thăng hạng quá đỉnh

Nữ diễn viên Việt bị chê "mặt lưỡi cày, mắt trắng dã", ra đường ai cũng ghét: 9 năm sau visual thăng hạng quá đỉnh

21:44 , 16/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên