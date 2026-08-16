Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuỷ Tiên lên tiếng về hành động lạ trong lần lộ diện hiến hoi

| | Lifestyle

Thuỷ Tiên đã hé lộ lý do có hành động lạ tại sự kiện.

Sau thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng, Thủy Tiên gây chú ý khi lộ diện tại một sự kiện thời trang. Nữ ca sĩ diện thiết kế váy cưới màu trắng ôm sát, khoe vóc dáng quyến rũ nhưng bị soi gương mặt lạ lẫm so với trước.

Song song đó, điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý lại là việc cô liên tục đặt tay che bụng trong rất nhiều khung hình. Không chỉ khi chụp ảnh một mình, Thủy Tiên còn có động tác tương tự trong khoảnh khắc đứng trên thảm đỏ hay ngồi chời đợi show bắt đầu. Cách tạo dáng này nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của netizen, nhất là khi thời gian qua nữ ca sĩ vốn khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Clip: Thuỷ Tiên liên tục dùng tay che bụng khi xuất hiện ở sự kiện (Nguồn: Đi soi sao đi)

Ngay từ khi xuất hiện, Thuỷ Tiên đã liên tục dùng tay che phần bụng

Nhiều người soi biểu cảm của Thuỷ Tiên không thoải mái khi diện chiếc váy này

Thậm chí khi ngồi đợi show trình diễn, Thuỷ Tiên cũng phải che bụng

Cho đến mới đây, Thuỷ Tiên đã lên tiếng làm rõ những thắc mắc của cư dân mạng. Nữ ca sĩ giải thích sự cố xuất phát từ chính cô chứ không phải do thiết kế. Thủy Tiên cho biết vì bản thân không biết thắt dậy đúng nên phần váy bị phồng so với mẫu ban đầu. Cô cho hay ở buổi thử váy trước đó, trang phục hoàn toàn không gặp tình trạng tương tự.

Bà xã Công Vinh giải thích: "Lỗi do mình loay hoay mãi không biết thắt dây váy bị phồng mà không biết sửa sao. Hôm thử thiết kế thì không bị vậy. Nên lỗi do mình chứ không phải do thiết kế đâu ạ".

Câu trả lời thẳng thắn của Thủy Tiên cũng phần nào “minh oan” cho NTK và thiết kế. Trước đó, việc chiếc váy xuất hiện với phần phom dáng có phần kém chỉn chu khiến netizen cho rằng bộ đồ mới diện lần đầu đã gặp sự cố, thậm chí có ý kiến nhận xét Thủy Tiên trông không thoải mái khi mặc.

Nữ ca sĩ giải thích lý do vì không thắt đúng kỹ thuật nên chiếc váy bị lỗi như thế kia

Gần đây, Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trở lại sau thời gian dài hạn chế hoạt động showbiz. Nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý với diện mạo có phần khác lạ so với trước đây. Đặc biệt, gương mặt và vóc dáng của cô trông đầy đặn hơn, không còn vẻ mảnh mai quen thuộc.

Trước sự chú ý của khán giả, Thủy Tiên cũng không né tránh chuyện thay đổi vóc dáng. Cô thẳng thắn thừa nhận bản thân đã tăng khoảng 10kg sau một thời gian hạn chế xuất hiện và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Vợ Công Vinh cho biết hiện chỉ muốn tận hưởng những ngày tháng bình yên, không muốn đôi co, tranh cãi không cần thiết trên MXH.

Thuỷ Tiên cho biết đã tăng 10kg sau thời gian ở ẩn

Ảnh: FBNV

Theo Hạ Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Thuỷ Tiên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có tuyến tàu 17,5km, hiện đại bậc nhất như ở Pháp, Đức: Do “ông lớn” BĐS dốc tiền đầu tư, tiến độ khiến chuyên gia cũng phải bất ngờ

Việt Nam sắp có tuyến tàu 17,5km, hiện đại bậc nhất như ở Pháp, Đức: Do “ông lớn” BĐS dốc tiền đầu tư, tiến độ khiến chuyên gia cũng phải bất ngờ Nổi bật

Vì sao kệ bếp mở từng rất được ưa chuộng nhưng ngày càng nhiều gia đình dùng vài năm rồi muốn bỏ?

Vì sao kệ bếp mở từng rất được ưa chuộng nhưng ngày càng nhiều gia đình dùng vài năm rồi muốn bỏ? Nổi bật

Tại sao đám cưới Phương Mỹ Chi ăn cá kèo mắm me?

Tại sao đám cưới Phương Mỹ Chi ăn cá kèo mắm me?

22:04 , 16/08/2026
Nữ diễn viên Việt bị chê "mặt lưỡi cày, mắt trắng dã", ra đường ai cũng ghét: 9 năm sau visual thăng hạng quá đỉnh

Nữ diễn viên Việt bị chê "mặt lưỡi cày, mắt trắng dã", ra đường ai cũng ghét: 9 năm sau visual thăng hạng quá đỉnh

21:44 , 16/08/2026
Nàng hậu Việt vừa sinh con cho doanh nhân kín tiếng

Nàng hậu Việt vừa sinh con cho doanh nhân kín tiếng

21:32 , 16/08/2026
Vì sao giọng hát của Cao Thái Sơn khác trước?

Vì sao giọng hát của Cao Thái Sơn khác trước?

20:41 , 16/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên