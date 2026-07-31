Vợ đạo diễn nghìn tỷ về miền Tây được bà con săn đón, nhan sắc không thua gì các tỷ tỷ xứ Trung

Đúng vào thời điểm sức hút của nơi đây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chuyến trải nghiệm của Hari Won tiếp tục thu hút sự quan tâm khi không chỉ góp phần lan tỏa vẻ đẹp của vùng sông nước mà còn khiến nhiều người trầm trồ trước nhan sắc trẻ trung cùng hình ảnh gần gũi của nữ ca sĩ.

Hari Won gây sốt với nhan sắc trẻ trung giữa điểm check-in quốc dân của miền Tây

Không cần xuất hiện trên một sân khấu lớn hay tham gia sự kiện giải trí đình đám, Hari Won vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý chỉ với chuyến khám phá cồn Thới Sơn (Đồng Tháp). Đoạn video ghi lại hành trình của nữ ca sĩ nhanh chóng vượt mốc một triệu lượt xem sau thời gian ngắn đăng tải và đến nay vẫn liên tục nhận thêm hàng nghìn lượt tương tác. Trong bối cảnh cồn Thới Sơn đang là cái tên "phủ sóng" trên nhiều nền tảng mạng xã hội, sự xuất hiện của Hari Won càng khiến điểm đến này được nhắc đến nhiều hơn.

Điều khiến người xem thích thú không chỉ là khung cảnh xanh mướt đặc trưng của miền Tây mà còn là diện mạo trẻ trung của nữ ca sĩ. Diện trang phục đơn giản với tông màu nhẹ nhàng, Hari Won xuất hiện rạng rỡ khi ngồi trên chiếc xuồng ba lá len lỏi qua những con rạch phủ kín dừa nước. Giữa không gian trong lành, những góc quay ghi lại khoảnh khắc cô mỉm cười, tạo dáng giữa hai hàng dừa xanh mát nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Bên dưới đoạn video, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc của Hari Won, trẻ trung chẳng thua kém gì các tỷ tỷ Trung Quốc đến đây checkin gây sốt.

Không chỉ gây chú ý trên mạng xã hội, Hari Won còn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân địa phương và các du khách có mặt tại cồn Thới Sơn. Ngay khi nữ ca sĩ xuất hiện ở các điểm tham quan, nhiều người nhanh chóng nhận ra và tranh thủ xin chụp ảnh, đứng dọc các lối đi trong vườn hay bên bến xuồng để ghi lại những khoảnh khắc cô trải nghiệm cuộc sống miền sông nước. Đáp lại tình cảm ấy, Hari Won luôn giữ nụ cười tươi, vui vẻ trò chuyện và thoải mái chụp ảnh cùng mọi người. Sự gần gũi của nữ ca sĩ khiến bầu không khí chuyến đi thêm rộn ràng, đồng thời để lại nhiều thiện cảm với những người có dịp gặp gỡ.

Tuy nhiên, sức hút của chuyến đi không chỉ đến từ tên tuổi của Hari Won. Thực tế, nữ ca sĩ đã lựa chọn đúng thời điểm cồn Thới Sơn trở thành một trong những điểm đến được nhắc đến nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ từ những đoạn video kéo dài vài chục giây, hình ảnh chiếc xuồng ba lá lướt chầm chậm giữa những rạch dừa nước xanh rợp bóng đã tạo nên sức hút đặc biệt, thôi thúc nhiều người lên kế hoạch về miền Tây để tận mắt trải nghiệm khung cảnh vốn chỉ thấy qua màn hình điện thoại.

Có lẽ điều khiến cồn Thới Sơn khác biệt không nằm ở những góc check-in được dàn dựng cầu kỳ, mà chính là vẻ đẹp mộc mạc của miền sông nước. Tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt nước, những hàng dừa nghiêng bóng xuống con rạch nhỏ cùng bầu không khí yên bình mang đến cảm giác thư thái, đối lập với sự đông đúc thường thấy ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Chính nét giản dị ấy đã biến cồn Thới Sơn thành một trong những tọa độ được giới trẻ săn đón nhất trong mùa hè năm nay.

Sức hút của cồn Thới Sơn thậm chí còn lan rộng ra ngoài phạm vi du khách trong nước. Thời gian gần đây, nhiều du khách nước ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc, cũng liên tục chia sẻ những video ghi lại hành trình đội nón lá, ngồi xuồng ba lá len lỏi qua các con rạch nhỏ. Với nhiều người, đây là trải nghiệm mang đậm bản sắc Việt Nam mà rất khó tìm thấy ở những điểm đến khác trong khu vực. Cũng nhờ hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ ấy, cồn Thới Sơn từ một điểm du lịch vốn quen thuộc với khách quốc tế và các đoàn tham quan nay đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần.

Từ điểm du lịch quen thuộc thành hiện tượng của mùa hè, cồn Thới Sơn có gì mà khiến ai cũng muốn ghé một lần?

Nếu như vài năm trước, cồn Thới Sơn chủ yếu đón khách quốc tế hoặc các đoàn khách theo tour, thì mùa hè năm nay bức tranh du lịch nơi đây đã thay đổi rõ rệt. Mỗi dịp cuối tuần, lượng lớn du khách từ TP.HCM và nhiều tỉnh thành liên tục đổ về khiến khu vực bến tàu và bến xuồng luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Không ít người chấp nhận di chuyển hàng chục kilomet, thậm chí xếp hàng nhiều giờ, chỉ để một lần trải nghiệm hành trình ngồi xuồng ba lá giữa những rạch dừa nước đang gây sốt trên mạng xã hội.

Thế nhưng, nếu chỉ xem cồn Thới Sơn là một điểm check-in thì có lẽ vẫn chưa đủ. Điều khiến nhiều du khách quyết định quay trở lại không nằm ở vài bức ảnh đẹp, mà ở những trải nghiệm đậm chất miệt vườn đã được người dân nơi đây gìn giữ và phát triển suốt nhiều năm.

Nằm giữa dòng sông Tiền với diện tích khoảng 1.200 ha, cồn Thới Sơn được xem là cồn lớn nhất trong cụm tứ linh Long- Lân- Quy- Phụng. Nhờ lượng phù sa màu mỡ bồi đắp quanh năm, nơi đây sở hữu những vườn cây ăn trái rộng lớn với đủ loại đặc sản như chôm chôm, sầu riêng, nhãn, bưởi hay mận. Thay vì chỉ tham quan, du khách có thể trực tiếp dạo quanh những khu vườn xanh mát, thưởng thức trái cây theo mùa ngay tại chỗ và trò chuyện với các hộ dân đã gắn bó với nghề làm vườn qua nhiều thế hệ. Chính những trải nghiệm đời thường ấy lại mang đến cảm giác chân thực mà không phải điểm du lịch nào cũng có.

Bên cạnh hành trình ngồi xuồng ba lá, du khách còn có cơ hội ghé thăm các trại nuôi ong để thưởng thức trà mật ong, tìm hiểu quy trình làm kẹo dừa thủ công, đi xe ngựa trên những con đường làng rợp bóng cây hay lắng nghe những làn điệu đờn ca tài tử Nam Bộ. Mỗi hoạt động đều diễn ra nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ nhưng lại góp phần giúp du khách cảm nhận rõ hơn nhịp sống bình dị của vùng sông nước, thay vì chỉ dừng lại ở việc chụp vài bức ảnh lưu niệm.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và đời sống của người dân đã giúp cồn Thới Sơn không chỉ nổi lên nhờ một xu hướng trên mạng xã hội mà còn đủ sức giữ chân du khách sau khi cơn sốt dần lắng xuống. Đó cũng là lý do nhiều người sau chuyến đi đầu tiên vẫn muốn quay trở lại vào những mùa trái cây khác nhau để cảm nhận một cồn Thới Sơn luôn đổi thay theo từng thời điểm trong năm.

Sức hút ngày càng lớn cũng kéo theo lượng khách tăng nhanh trong những tháng gần đây. Vào cuối tuần hoặc các dịp nghỉ lễ, khu vực bến tàu và bến xuồng thường xuyên rơi vào tình trạng đông đúc. Dù địa phương hiện có khoảng 300 xuồng ba lá hoạt động liên tục để phục vụ khách tham quan, nhiều du khách vẫn phải chờ từ một đến hai tiếng mới đến lượt trải nghiệm.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM đã nhanh chóng đưa cồn Thới Sơn vào lịch trình tour miền Tây trong ngày. Mức giá phổ biến khoảng 400.000 đồng/người, thường bao gồm xe đưa đón, tàu sang cồn, vé tham quan, hướng dẫn viên và một bữa ăn trưa.

Trong khi đó, những du khách tự túc có thể lựa chọn các gói tham quan với mức giá dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng/người, chưa bao gồm chi phí ăn uống. Các đoàn đông từ 10 người trở lên có thể đặt thêm bữa ăn mang phong cách miệt vườn, còn nhóm nhỏ muốn có hướng dẫn viên riêng sẽ có mức chi phí khoảng 800.000 đồng.

Từ trung tâm TP.HCM, quãng đường đến cồn Thới Sơn chỉ khoảng 70-80 km. Theo tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, du khách chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng để đến bến tàu Mỹ Tho, sau đó tiếp tục đi tàu thêm 10-15 phút là có thể đặt chân lên cồn.

Để chuyến đi trọn vẹn hơn, nhiều người có kinh nghiệm khuyên nên xuất phát từ sáng sớm hoặc đầu giờ chiều nhằm hạn chế tình trạng phải chờ đợi quá lâu vào cuối tuần. Những bộ trang phục sáng màu cũng thường được lựa chọn vì tạo hiệu ứng nổi bật giữa sắc xanh của rạch dừa nước, trong khi giày hoặc dép đế thấp có độ bám tốt sẽ thuận tiện hơn khi di chuyển qua các cây cầu nhỏ, bến ghe và đường làng.