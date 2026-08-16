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Hiền Hồ nên dừng lại

| | Lifestyle

Hiền Hồ nên dừng lại

Nhiều cư dân mạng đồng loạt đưa ra lời khuyên Hiền Hồ.

Vừa qua, Hiền Hồ gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo khác lạ. Nữ ca sĩ diện váy ngắn, khoác ngoài áo xanh pastel ôm nhẹ cơ thể, kết hợp cùng lối trang điểm đậm, căng bóng. Đáng chú ý nhất là mái tóc dài cùng phần mái bằng khiến gương mặt Hiền Hồ trông nhỏ nhắn, mềm mại hơn hẳn.

Loạt hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người ví von Hiền Hồ như "búp bê sống" với làn da mịn màng, gương mặt nhỏ và đôi mắt được nhấn theo phong cách ngọt ngào. Không ít cư dân mạng còn phải nhìn kỹ mới nhận ra nữ ca sĩ.

Nhiều netizen dành lời khen có cánh cho Hiền Hồ trong visual mới (Ảnh: ChumChum)

Sau màn xuất hiện với diện mạo lạ lẫm, đông đảo cư dân mạng lại dành lời khen cho tạo hình mới. Bên dưới những hình ảnh mới, không ít bình luận dành lời khen cho nhan sắc của Hiền Hồ, đồng thời nhiệt tình "tư vấn" nữ ca sĩ nên tiếp tục trung thành với tóc dài, mái ngố và phong cách nữ tính hiện tại. Một số bình luận của cư dân mạng: "Hiền Hồ nên giữ diện mạo hiện tại", "Không nên để tóc ngắn vì dễ lộ khuyết điểm", "Như vậy quá xinh luôn ấy", "Kiểu này nhìn như búp bê luôn", "Hình như lúc trước cổ tăng cân nên tóc ngắn trông khác dữ luôn", "Đừng quay lại tóc ngắn nữa Hiền ơi"...

Những ý kiến này cho thấy điều khiến công chúng thích thú không chỉ nằm ở việc Hiền Hồ đẹp hơn hay khác lạ hơn, mà còn ở cảm giác cô đang tìm được một hình ảnh phù hợp với mình sau nhiều lần thử nghiệm.

Bởi nếu theo dõi Hiền Hồ từ những ngày đầu bước vào showbiz, khán giả có thể thấy nữ ca sĩ từng khá trung thành với mái tóc ngắn. Đây gần như từng là một phần nhận diện của cô, đi cùng hình ảnh cá tính, hiện đại và có phần lạnh lùng. Thế nhưng, trong mắt một bộ phận khán giả hiện tại, chính kiểu tóc dài mềm mại lại giúp các đường nét của Hiền Hồ trở nên hài hòa hơn.

Dân tình đồng loạt khuyên Hiền Hồ giữ tóc dài, mái ngố thay vì tóc tém như mọi khi (Ảnh: FBNV)

Trước đó, nữ ca sĩ cũng có thử nghiệm các phong cách khác nhau (Ảnh: FBNV)

Ảnh: FBNV

Tuy nhiên nhiều người đồng tình với ý kiến Hiền Hồ với visual này trông xinh xắn hơn (Ảnh: ChumChum)

Hiền Hồ sinh năm 1997, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tham gia The Voice 2017. Ngay từ thời điểm xuất hiện trên sân khấu, cô đã gây chú ý không chỉ bởi giọng hát mà còn nhờ ngoại hình sáng, gương mặt trái xoan và đôi mắt lớn.

Sau cuộc thi, Hiền Hồ nhanh chóng xây dựng hình ảnh riêng trong Vbiz. Cô sở hữu một loạt ca khúc được biết đến rộng rãi như Em ngày xưa khác rồi, Có như không có, Cưới nhau đi, Gặp nhưng không ở lại....

Trong nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ liên tục thay đổi hình ảnh. Có thời điểm Hiền Hồ xuất hiện với mái tóc tém, theo đuổi phong cách cá tính, sắc sảo. Đây cũng là kiểu tóc từng trở thành một trong những đặc điểm khiến khán giả dễ nhận ra cô giữa dàn mỹ nhân Vbiz.

Nhan sắc Hiền Hồ thời điểm mới nổi tiếng (Ảnh: Giọng hát Việt)

Phong cách tóc tém được nữ ca sĩ theo đuổi suốt thời gian dài (Ảnh: FBNV)

Cùng với những lời khen, diện mạo mới của Hiền Hồ cũng kéo theo nghi vấn về sự đụng chạm "dao kéo". Qua thời gian, đường nét gương mặt của nữ ca sĩ trở nên thanh tú hơn. Về phía mình, Hiền Hồ cũng thoải mái thừa nhận có những can thiệp để thay đổi diện mạo.

Trong lần trả lời các câu hỏi từ khán giả, Hiền Hồ xác nhận chỉ tiêm filler vào phần chóp mũi để "cho xinh và tự nhiên". Cô cho biết chỉ tiêm 0,3 cc để tránh đơ cứng. Ca sĩ cũng nhờ cậy phương pháp tiêm má baby để gương mặt trông mũm mĩm và làm răng sứ tone màu tự nhiên.

Hiền Hồ thừa nhận can thiệp vài chi tiết trên gương mặt. Cùng với sự thay đổi trong phong cách thời trang mà diện mạo của nữ ca sĩ thay đổi theo thời gian

Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

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