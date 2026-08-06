1 điểm đến của Việt Nam vừa được Oscar du lịch thế giới gọi tên, hút hơn 18 triệu lượt khách, sở hữu di sản trị giá 213 tỷ USD

Ban Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vừa chính thức công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng khu vực châu Á năm 2026. Theo đó, Ninh Bình được đề cử tại hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" (Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026).

Tỉnh Ninh Bình sở hữu không gian phát triển mới với hệ thống tài nguyên du lịch đặc biệt phong phú. Ảnh: Sở du lịch tỉnh Ninh Bình

Đây là hạng mục dành cho các điểm đến có tốc độ phát triển nổi bật, sở hữu tiềm năng lớn, sức hấp dẫn ngày càng gia tăng đối với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời được cộng đồng du lịch quốc tế ghi nhận về định hướng phát triển bền vững, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực. Việc Ninh Bình tiếp tục được World Travel Awards vinh danh thông qua đề cử này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của tỉnh trong xây dựng thương hiệu điểm đến mang tầm quốc tế.

Theo thống kê từ Sở Du lịch Ninh Bình, trong thời gian qua, du lịch của tỉnh duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Riêng tháng 7/2026, toàn tỉnh ước đón gần 1,116 triệu lượt khách, tăng 23,53% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có gần 921 nghìn lượt khách nội địa và trên 195 nghìn lượt khách quốc tế. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 1.384 tỷ đồng, tăng 22,62% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình đón trên 18,727 triệu lượt khách, tăng 23,34% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 19.348 tỷ đồng, tăng 21,80% so với cùng kỳ năm trước.

Địa phương này hiện có hệ thống tài nguyên du lịch đặc biệt phong phú, hội tụ đầy đủ các giá trị nổi bật về di sản văn hóa, thiên nhiên, lịch sử, tín ngưỡng, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái, du lịch biển và du lịch nông thôn, tạo lợi thế nổi trội để hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế. Nổi bật là Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Tổng giá trị kinh tế của quần thể danh thắng Tràng An ước tính lên tới 213 tỷ USD.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, Ninh Bình hình thành không gian du lịch quy mô lớn với ba vùng sinh thái đặc trưng: núi - đồng bằng - ven biển. Ảnh: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Hiện nay Ninh Bình đang triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với định hướng lấy di sản làm nền tảng, văn hóa làm sức mạnh nội sinh, sáng tạo làm động lực và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là giải pháp phát triển lâu dài; hướng tới xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo và đưa công nghiệp văn hóa, du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới.

Được thành lập từ năm 1993, World Travel Awards (WTA) được mệnh danh là "Giải Oscar của ngành Du lịch thế giới", là hệ thống giải thưởng uy tín hàng đầu nhằm tôn vinh các điểm đến, doanh nghiệp và tổ chức có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực du lịch, lữ hành và khách sạn trên phạm vi toàn cầu.