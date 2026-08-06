Bữa cơm nhà miền Tây mẹ nấu cho Khoai Lang Thang

Là một trong những travel blogger nổi tiếng nhất hiện nay, Khoai Lang Thang đã đi qua rất nhiều vùng đất, thưởng thức đủ món ngon từ trong đến ngoài nước. Thế nhưng giữa hàng trăm vlog khám phá ẩm thực và văn hóa, những video anh trở về quê nhà ở miền Tây lại luôn nhận được lượng tương tác rất lớn từ người theo dõi.

Đơn giản là bởi ở đó không có những đặc sản đắt tiền hay nhà hàng nổi tiếng, chỉ có căn bếp của mẹ, những bữa cơm gia đình và nhịp sống bình yên khiến nhiều người xem thấy chính ngôi nhà của mình trong đó.

Khoai Lang Thang từng đăng tải nhiều vlog ở quê nhà

Trong các vlog về quê của Khoai Lang Thang, căn bếp gần như là nơi xuất hiện nhiều nhất. Năm 2023, YouTuber triệu views chia sẻ khoảnh khắc được mẹ nấu mâm cơm Tết. Chỉ với 2 món truyền thống, đặc trưng của Tết ở miền Tây là thịt kho trứng và canh khổ qua nhưng đủ khiến Khoai Lang Thang bày tỏ: “Được ăn cơm mẹ nấu là sướng nhất đời”.

Trong đoạn vlog, Khoai Lang Thang cũng hỗ trợ mẹ trong các công đoạn như chặt dừa để lấy nước kho thịt, dồn khổ qua,... Theo anh chàng, đó chính là những khoảnh khắc đặc biệt nhất vì được nấu ăn cùng mẹ.

Khoai Lang Thang và em trai cùng mẹ nấu những món ăn Tết

Bên cạnh đó, Khoai Lang Thang cũng hóm hỉnh cho hay mẹ đã có “dấu hiệu tuổi già” như thịt kho thay vì ướp nhiều hành mẹ lại ướp nhiều tỏi, canh khổ qua dồn thịt mẹ lại quên bỏ nấm mèo,... Song dù cách chế biến có chút ngẫu hứng nhưng mâm cơm Tết với Khoai Lang Thang luôn đỉnh nhất. Khoai Lang Thang bày tỏ từ hương vị, âm thanh, hình ảnh đó đều gợi lên ký ức một thời - nơi có tuổi thơ của hai anh em Khoai lớn lên từ mâm cơm của mẹ.

Mâm cơm Tết đơn giản với thịt kho hột vịt, canh khổ qua dồn thịt nhưng khiến Khoai Lang Thang bày tỏ: "Được ăn cơm mẹ nấu là sướng nhất đời"

Không chỉ được mẹ nấu ăn, Khoai Lang Thang cũng từng có một series “Nấu ăn đãi mẹ”. Thời điểm năm 2018 - 2019, Khoai Lang Thang thực hiện nhiều video ở quê nhà miền Tây, chủ yếu chia sẻ về cuộc sống đời thường của người dân ở đây. Cùng với đó, anh cũng quay nhiều clip nấu ăn, những món dân giã của quê hương mình như canh rau tập tàng, cá kho, canh măng giò heo, vịt kho,...

Điều đặc biệt là phần lớn nguyên liệu trong những bữa ăn đều rất gần gũi, nhiều thứ được hái ngay trong vườn nhà. Do đó, nhiều khán giả còn nhận xét những vlog về quê của Khoai mang cảm giác "chữa lành" bởi chỉ cần nhìn cảnh mẹ con cùng nấu ăn, dọn cơm hay ngồi ăn cũng đủ thấy bình yên.

Khoai Lang Thang cũng có tài nấu nướng, từng làm nhiều món cơm nhà đãi mẹ

Trước đó, khi chia sẻ về tuổi thơ và mẹ, Khoai từng kể mình lớn lên trong hoàn cảnh mẹ một mình nuôi hai anh em khôn lớn. Chính sự mạnh mẽ, chịu thương chịu khó của mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của anh sau này.

Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) là một trong những travel blogger có sức ảnh hưởng trên YouTube nhiều năm qua. Anh vẫn trung thành với cách làm video chậm rãi, tập trung vào trải nghiệm thực tế và những câu chuyện đời thường. Các vlog của Khoai thường kéo dài từ hơn một tiếng đến gần hai tiếng nhưng vẫn thu hút lượng lớn người xem nhờ cách dẫn dắt thu hút, hình ảnh được đầu tư và không khí gần gũi.

Nguồn ảnh: YouTube Khoai Lang Thang