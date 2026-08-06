Á hậu Thuý Tiên gây chú ý khi xuất hiện

Chiều 5/8, vòng sơ khảo toàn quốc Miss Galaxy Vietnam 2026 diễn ra tại khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, Hà Nội. Xuất hiện tại sự kiện, Á hậu Trần Thụy Thúy Tiên trở thành một trong những gương mặt nhận được sự chú ý.

Người đẹp lựa chọn bộ váy dạ hội màu xanh cobalt với phom đuôi cá ôm sát cơ thể. Thiết kế kết hợp corset chữ V, phần cúp ngực đính pha lê cùng chi tiết trễ vai, giúp tôn lên đường nét nữ tính.

Bộ váy được xử lý bằng kỹ thuật draping, tập trung các nếp gấp tại phần hông để tạo hiệu ứng nhấn vào vòng eo. Phía sau là hệ thống dây đan corset chạy dọc sống lưng, kết hợp phần đuôi váy dài, mang đến vẻ mềm mại cho tổng thể.

Không chỉ tham dự với vai trò khách mời, Á hậu Thúy Tiên còn giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh tại vòng sơ khảo.

Theo người đẹp, điều quan trọng với những cô gái lần đầu bước lên sân khấu là giữ tâm lý thoải mái, không tự tạo áp lực rằng bản thân phải trở nên hoàn hảo.

Cô cho rằng mỗi thí sinh đều có câu chuyện và vẻ đẹp riêng. Một cuộc thi nhan sắc vì thế không chỉ là hành trình chinh phục danh hiệu mà còn mở ra cơ hội để mỗi người học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

“Bản lĩnh tạo nên giá trị lâu dài”

Khi được hỏi về tiêu chí quan trọng nhất của một hoa hậu trong bối cảnh hiện nay, Trần Thụy Thúy Tiên lựa chọn “bản lĩnh”.

Theo cô, người đẹp không chỉ cần sở hữu ngoại hình mà còn phải có khả năng đối diện với áp lực, giữ vững giá trị cá nhân và sử dụng sức ảnh hưởng theo hướng tích cực. “Bản lĩnh giúp một người biết mình là ai, biết mình muốn gì và không ngừng hoàn thiện bản thân”, Thúy Tiên chia sẻ.

Với Á hậu, đây cũng là yếu tố giúp một người đẹp tạo được dấu ấn lâu dài sau khi đăng quang, thay vì chỉ được nhắc đến trong thời gian ngắn nhờ danh hiệu.

Bên cạnh bản lĩnh, Thúy Tiên cho rằng tri thức là yếu tố giúp nhan sắc tạo nên giá trị bền vững. Theo cô, kiến thức không chỉ đến từ sách vở mà còn được bồi đắp thông qua trải nghiệm, khả năng quan sát và tinh thần không ngừng học hỏi.

Người đẹp hướng đến hình ảnh một phụ nữ hiện đại, chủ động hoàn thiện bản thân và lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng.

Nói về kế hoạch trong tương lai, Thúy Tiên cho biết cô xem mỗi danh hiệu là một cột mốc thay vì đích đến cuối cùng. Người đẹp hiện chưa đặt mục tiêu tham gia một sân chơi cụ thể.

Tuy nhiên, trong trường hợp có cơ hội đại diện Việt Nam tại một đấu trường quốc tế, cô muốn có sự chuẩn bị đầy đủ về ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kiến thức xã hội và các dự án cộng đồng.

Thúy Tiên mong muốn khi cơ hội đến, bản thân sẽ có đủ bản lĩnh và tri thức để giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại đến bạn bè quốc tế.

Trần Thụy Thúy Tiên sinh năm 2005 tại Huế, hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế. Cô từng giành danh hiệu Á hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Sau cuộc thi, người đẹp hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, thời trang, đồng thời tham gia các dự án quảng bá văn hóa, du lịch và cộng đồng. Gần đây, cô trở lại sàn diễn Global Fashion Week Allstars 2026 với vai trò người mẫu trình diễn.

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