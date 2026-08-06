Mẹ đảm ở Nghệ An bận chăm con 4 tuổi vẫn giữ nhà luôn gọn: Bí quyết nằm ở 25 phút mỗi ngày

Vừa bộn bề công việc, vừa chăm sóc bé trai 4 tuổi nhưng Thảo Ly - mẹ đảm sống tại Vinh (Nghệ An), vẫn duy trì không gian sống gọn gàng nhờ những thói quen nhỏ được lặp lại mỗi ngày. Trong đó, cách chia việc nhà thành những khoảng thời gian chỉ 25 phút nhanh chóng trở thành mẹo được nhiều người lưu tâm và muốn áp dụng.

Mỗi ngày chỉ 25 phút, việc nhà không còn là "núi việc" cuối tuần

Theo chia sẻ của Thảo Ly, nhiều lúc công việc bận rộn khiến cô không thể dành hàng giờ để tổng vệ sinh nhà cửa. Vì vậy, Ly chọn cách chia nhỏ việc dọn dẹp.

" Mỗi ngày chỉ dành 25 phút cho một góc: Hôm nay lau tủ lạnh, mai cọ nhà vệ sinh, hôm sau dọn ban công… Cứ rỉ rả mỗi ngày một ít thế thôi mà nhà mình lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp nha ", Thảo Ly tâm sự.

Thay vì phải ôm đồm dọn cả căn nhà trong một buổi, mỗi ngày hoàn thành một khu vực nhỏ giúp việc dọn dẹp của mẹ đảm Nghệ An nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau một tuần, hầu hết các không gian đều đã được làm sạch và không tạo cảm giác "quá sức".

Không chỉ có " Định luật 25 phút ", Thảo Ly còn duy trì hai nguyên tắc khác là " làm đâu sạch đấy " và " 15 phút đưa đồ về đúng vị trí ". Mỗi sáng, chăn màn được gấp gọn ngay sau khi thức dậy; quần áo sạch được phân loại và cất vào đúng ngăn tủ, giày dép cũng sắp xếp theo tần suất sử dụng để thuận tiện khi lấy và cất.

Với khu vực bếp, Ly áp dụng nguyên tắc "làm đâu sạch đấy". " Nấu xong món nào dọn đồ đến đó. Có máy rửa bát thì xếp vào, không thì rửa úp luôn. Tranh thủ lúc mặt bếp còn ấm, lau vài đường là sạch hết mỡ màng. Ăn xong chỉ còn vài cái bát, nhẹ tênh luôn! ", Ly chia sẻ.

Theo Ly, kết hợp ba thói quen này giúp việc dọn dẹp nhà cửa diễn ra đều đặn mỗi ngày, thay vì dồn thành một buổi tổng vệ sinh.

Dọn dẹp không phải việc 'làm cho xong', đó là hành trình 'thay đổi chính mình'

" Gọn gàng sạch sẽ là lối sống, chứ không phải kết quả " - quan điểm của Thảo Ly cũng gợi nhiều suy ngẫm về cách xây dựng nếp sống gia đình từ những thói quen nhỏ mỗi ngày.

Nhiều người thường nghĩ, nhà cửa ngăn nắp là do có nhiều thời gian hoặc thuê người dọn dẹp. Tuy nhiên, Ly cho rằng nếu không hình thành thói quen thì dù thuê giúp việc, ngôi nhà cũng chỉ sạch sẽ trong thời gian ngắn.

Gia đình Ly không thuê người giúp việc. Hai vợ chồng chia nhau việc nhà theo lịch cố định: Ly phụ trách bếp núc, dọn dẹp hằng ngày; chồng đảm nhận phần giặt giũ. Mỗi tuần cả nhà dành một buổi để vệ sinh sâu, còn những hạng mục lớn như giặt rèm, lau cửa sổ hay vệ sinh khu giặt phơi… được thực hiện theo tháng.

Trong số những thói quen được Ly áp dụng, " quy tắc 1 phút " được nhiều người đặc biệt quan tâm. Theo đó, những việc có thể hoàn thành trong chưa đầy 1 phút nên được làm ngay thay vì để lại sau. Đó có thể là rửa chiếc cốc vừa uống, gấp chăn sau khi ngủ dậy hay lau mặt bếp ngay khi nấu ăn xong.

Ly cho rằng, khi mỗi thành viên đều hình thành những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, việc giữ nhà cửa gọn gàng sẽ không còn là áp lực của riêng một người.

Bên cạnh đó, cô cũng áp dụng nguyên tắc " lấy đồ ở đâu đặt lại ở đó " và thường xuyên thanh lọc đồ đạc. Những món không sử dụng trong khoảng một tháng sẽ được cân nhắc loại bỏ để hạn chế tình trạng tích trữ không cần thiết.

Đừng vội bỏ đi một căn bếp cũ - hãy dành tâm sức chăm chút mỗi ngày

Bên cạnh những mẹo dọn dẹp "nhỏ mà có võ", Thảo Ly còn chia sẻ câu chuyện về căn bếp cũ được kiên trì chăm chút mỗi ngày.

Căn nhà vợ chồng Ly đang ở được xây dựng khoảng 7 năm. Khi chuyển đến, Ly không thực sự thích hệ tủ bếp có sẵn vì thiết kế khá cũ và không hợp gu. Tuy nhiên, thay vì chi hàng trăm triệu đồng để cải tạo toàn bộ, Ly quyết định giữ lại phần khung gỗ còn tốt, thay một vài món đồ dùng đã cũ, sắp xếp lại các góc chức năng như kệ gia vị, dao thớt, đồ dùng lặt vặt… và duy trì thói quen lau dọn mỗi ngày.

" Rồi chẳng biết từ khi nào, căn bếp cũ của người khác lại trở thành góc mình yêu nhất trong nhà ", Ly tâm sự.

Theo mẹ đảm Nghệ An, một căn bếp đẹp không nhất thiết phải là căn bếp mới hay sở hữu nội thất đắt tiền. Điều quan trọng hơn là nơi đó luôn có người chăm sóc và có những bữa cơm để các thành viên cùng mong được trở về.

" Người nấu ăn, người lau dọn, người bày bát đũa. Không ai nói ra nhưng ai cũng đang góp một phần để giữ cho căn nhà luôn ấm cúng ", Thảo Ly tâm sự.

(Ảnh trong bài: NVCC)