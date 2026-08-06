Mua căn hộ tầng một vì mê khoảng sân, sau một trận ngập mới hiểu khoản tiền tiết kiệm chẳng thấm vào đâu

Trước đây, tôi từng nghĩ căn hộ tầng một là lựa chọn lý tưởng.

Không phải chờ thang máy, người già và trẻ nhỏ ra vào thuận tiện, trước nhà lại có một khoảng sân nhỏ để trồng cây, uống trà hoặc cho trẻ vui chơi. Giữa thành phố đông đúc, một căn hộ có sân riêng gần như mang lại cảm giác đang sống trong nhà mặt đất.

Nhưng cảnh tượng sau khi nước lũ rút đã phá tan phần lớn những tưởng tượng đẹp đẽ ấy.

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Nước tràn vào nhà, ngấm qua chân tường, làm hỏng sàn gỗ, tủ bếp, thiết bị điện và đồ nội thất. Những chậu cây từng được chăm chút trong sân bị cuốn đổ. Bùn đất phủ kín căn phòng. Có những món đồ không quá đắt tiền nhưng gắn với nhiều năm sinh hoạt của cả gia đình cũng không thể giữ lại.

Lúc đó tôi mới hiểu, câu cảnh báo "hãy cân nhắc thật kỹ trước khi mua căn hộ tầng một" không chỉ là định kiến của người mua nhà. Đằng sau nó là một bài toán rủi ro mà nhiều người thường bỏ qua khi bị hấp dẫn bởi khoảng sân đẹp và sự thuận tiện trước mắt.

Vì sao căn hộ tầng một vẫn hấp dẫn nhiều người?

Dù tồn tại không ít nhược điểm, căn hộ tầng một vẫn có những lợi thế rất rõ ràng.

Có thêm khoảng sân để sử dụng

Một số căn hộ tầng trệt được bàn giao kèm sân hoặc có khoảng không gian phía trước tương đối rộng. Người ở có thể trồng rau, trồng hoa, đặt bàn ghế thư giãn hoặc tạo khu vui chơi cho trẻ.

Với người trung niên, người cao tuổi hay những gia đình từng sống trong nhà đất, khoảng sân này có sức hấp dẫn đặc biệt. Nó khiến căn hộ bớt bí bách và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn.

Tuy nhiên, người mua cần kiểm tra rõ phần sân thuộc sở hữu riêng, được sử dụng riêng hay chỉ là diện tích chung được sử dụng theo thỏa thuận. Một khoảng sân đẹp nhưng không có quyền sử dụng rõ ràng có thể trở thành nguồn tranh chấp sau này.

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Thuận tiện cho người già và trẻ nhỏ

Gia đình có người lớn tuổi, người gặp khó khăn trong vận động hoặc trẻ nhỏ thường ưu tiên tầng thấp. Trong trường hợp mất điện, thang máy bảo trì hoặc xảy ra sự cố, việc di chuyển từ căn hộ tầng một rõ ràng dễ dàng hơn.

Đây là lợi thế thực tế, đặc biệt với những gia đình xác định sống lâu dài và muốn giảm phụ thuộc vào thang máy.

Có thể thuận lợi cho một số hoạt động kinh doanh

Ở một số khu dân cư, căn hộ tầng trệt có lợi thế về khả năng tiếp cận và nhận diện. Tuy nhiên, việc dùng căn hộ để kinh doanh còn phụ thuộc vào công năng tòa nhà, quy định quản lý, phòng cháy chữa cháy và sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Người mua không nên mặc định rằng cứ sở hữu căn hộ tầng một là có thể mở cửa hàng, lớp học hoặc cơ sở dịch vụ. Nếu phương án tài chính phụ thuộc vào tiền cho thuê kinh doanh, rủi ro càng phải được tính kỹ.

Một trận ngập có thể xóa sạch khoản tiền tiết kiệm khi mua nhà

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Nhiều người chọn tầng một vì giá bán thấp hơn căn hộ ở tầng trung hoặc được tặng thêm diện tích sân. Khoản chênh lệch vài trăm triệu đồng dễ tạo cảm giác đây là một thương vụ có lợi.

Nhưng giá mua thấp hơn chưa chắc đồng nghĩa tổng chi phí sở hữu thấp hơn.

Khi nước tràn vào căn hộ, thiệt hại không chỉ nằm ở việc lau dọn. Gia đình có thể phải thay sàn, xử lý tường ẩm mốc, sửa hệ thống điện, thay tủ bếp, giường, sofa, thiết bị gia dụng và nhiều đồ dùng cá nhân.

Nếu căn hộ đã được đầu tư nội thất vài trăm triệu đồng, chỉ một lần ngập nghiêm trọng cũng có thể cuốn đi phần lớn số tiền ấy.

Sau ngập, ngôi nhà còn có nguy cơ xuất hiện mùi ẩm, nấm mốc, bong tróc sơn và hư hỏng kết cấu nội thất. Một số vấn đề không bộc lộ ngay mà kéo dài nhiều tháng, buộc chủ nhà sửa chữa nhiều lần.

Đáng lo hơn, rủi ro ngập có thể ảnh hưởng tới khả năng bán lại. Người mua sau thường thận trọng với căn hộ từng bị nước tràn vào, nhất là tại khu vực có địa hình thấp hoặc hệ thống thoát nước quá tải.

Như vậy, khoản tiền tưởng đã tiết kiệm được khi mua tầng một có thể phải trả lại bằng chi phí sửa chữa, giá trị tài sản suy giảm và sự bất tiện trong nhiều năm sau đó.

Không chỉ lũ lớn, mưa kéo dài cũng có thể gây rủi ro

Nhiều người cho rằng ngập nhà chỉ xảy ra trong những trận thiên tai hiếm gặp. Nhưng trên thực tế, căn hộ tầng một có thể bị ảnh hưởng ngay cả khi mưa chưa đạt mức cực đoan.

Nếu khu dân cư nằm ở vùng trũng, thấp hơn mặt đường hoặc thấp hơn khu vực xung quanh, nước mưa có thể nhanh chóng dồn về. Khi hệ thống thoát nước không xử lý kịp, sân, hành lang và khu vực trước căn hộ là những nơi bị ảnh hưởng đầu tiên.

Nước cũng có thể tràn ngược từ cống, khe cửa, ban công, sân vườn hoặc tầng hầm. Một số căn hộ không bị ngập sâu nhưng vẫn thường xuyên ẩm thấp, tường mốc, sàn lạnh và có mùi khó chịu vào mùa mưa.

Ngoài ngập nước, tầng một còn có thể gặp các vấn đề khác như thiếu ánh sáng, tiếng ồn, côn trùng, bụi, độ riêng tư thấp và nguy cơ mất an ninh cao hơn. Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và giá trị lâu dài của căn nhà.

Loại căn hộ tầng một nào có thể cân nhắc?

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Không phải mọi căn hộ tầng một đều nên tránh. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa một căn hộ tầng thấp thông thường và một căn hộ có điều kiện địa hình, cao độ, thoát nước tốt.

Người mua có thể cân nhắc những căn hộ có sàn nhà được nâng cao rõ rệt so với sân, vỉa hè và mặt đường. Một số dự án bố trí tầng kỹ thuật, tầng để xe hoặc khối đế phía dưới, khiến căn hộ được gọi là tầng một nhưng thực tế có cao độ tương đương tầng hai hoặc tầng ba.

Ngoài ra, dự án nên nằm tại vị trí cao, không thuộc vùng trũng và không có lịch sử ngập. Hệ thống thoát nước quanh tòa nhà phải được thiết kế tốt, có máy bơm dự phòng, van chống trào ngược và quy trình ứng phó khi mưa lớn.

Trước khi đặt cọc, người mua nên đến khảo sát vào ngày mưa, quan sát miệng cống, độ dốc sân, cao độ cửa căn hộ và tình trạng tường chân nhà. Đừng chỉ xem nhà vào một buổi sáng nắng đẹp rồi quyết định dựa trên khoảng sân đã được trang trí bắt mắt.

Việc hỏi cư dân đã sống lâu năm, bảo vệ, người bán hàng quanh khu vực đôi khi còn cung cấp nhiều thông tin thực tế hơn lời giới thiệu từ nhân viên bán hàng.

Đừng dùng toàn bộ tiền tích lũy để đánh cược vào một căn nhà

Với phần lớn gia đình, mua nhà là quyết định tài chính lớn nhất trong nhiều năm. Vì vậy, bên cạnh giá bán và khoản vay, người mua cần tính thêm chi phí dự phòng cho sửa chữa, bảo trì và các rủi ro bất thường.

Nếu sau khi mua và hoàn thiện nội thất, gia đình không còn quỹ dự phòng tương đương ít nhất vài tháng chi tiêu, một sự cố ngập nước có thể đẩy tài chính vào tình trạng rất khó khăn.

Căn hộ tầng một vẫn có thể là lựa chọn phù hợp với gia đình cần sự thuận tiện, yêu thích sân vườn và đã kiểm tra kỹ điều kiện khu vực. Nhưng khoảng sân đẹp không nên là lý do duy nhất để xuống tiền.

Khi mua nhà, điều cần nhìn không chỉ là căn hộ sẽ đẹp thế nào vào ngày nắng, mà còn là nó có thể bảo vệ gia đình ra sao trong những ngày thời tiết xấu nhất.

Bởi ngôi nhà đáng mua không chỉ là nơi mang lại cảm giác dễ chịu khi mọi việc thuận lợi. Đó còn phải là tài sản có khả năng giúp gia đình hạn chế tổn thất khi rủi ro bất ngờ xảy ra.