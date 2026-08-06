Bất ngờ 3 chiếc iPhone cũ được cho là “đáng mua nhất” hiện nay

Nếu muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn có trải nghiệm cao cấp, thị trường iPhone đã qua sử dụng hiện mang đến nhiều lựa chọn đáng cân nhắc với mức giá dễ tiếp cận hơn.

iPhone 16: Lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và giá bán

iPhone 16 là một trong những mẫu máy đáng chú ý dành cho người muốn sử dụng thiết bị đời mới nhưng không cần bỏ ra quá nhiều tiền. Sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, chip A18 mạnh mẽ, camera chính 48 MP cùng thời lượng pin đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Một ưu điểm khác là Apple vẫn duy trì thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm dài hạn, giúp thiết bị có thể sử dụng ổn định trong nhiều năm tới. Dù màn hình vẫn chỉ có tần số quét 60 Hz thay vì 120 Hz như các dòng Pro, đây vẫn là lựa chọn phù hợp với đa số người dùng phổ thông.

iPhone 15 Pro: Vẫn là mẫu Pro rất đáng mua

Nếu muốn trải nghiệm các tính năng cao cấp nhưng không muốn đầu tư cho dòng iPhone mới nhất, iPhone 15 Pro vẫn là cái tên nổi bật trên thị trường máy cũ.

Thiết bị được trang bị khung viền titan, chip A17 Pro cùng hệ thống camera chất lượng cao với cảm biến chính 48 MP. Đây cũng là thế hệ iPhone đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng Apple Intelligence, mang đến khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị đối với những tính năng tương thích.

Khi chọn mua máy đã qua sử dụng, người dùng nên ưu tiên những thiết bị có tình trạng pin còn từ khoảng 80-90% để đảm bảo hiệu năng và thời lượng sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max: Phù hợp nếu ngân sách khoảng 16 triệu đồng

Trong tầm giá khoảng 16 triệu đồng, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cũ vẫn là những lựa chọn hấp dẫn nhờ sở hữu nhiều tính năng từng chỉ có trên các mẫu cao cấp của Apple.

Dù ra mắt từ năm 2022, bộ đôi này vẫn được đánh giá cao với màn hình Always-On Display, thiết kế Dynamic Island và hệ thống camera mạnh mẽ, đủ sức đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh cũng như quay video.

Khi chọn mua, nhiều người ưu tiên phiên bản bộ nhớ từ 256 GB trở lên vì mức chênh lệch giá thường không quá lớn nhưng mang lại không gian lưu trữ thoải mái hơn. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý iPhone 14 Pro vẫn sử dụng cổng sạc Lightning thay vì USB-C như các thế hệ từ iPhone 15 trở đi.

Những điều cần kiểm tra trước khi mua iPhone đã qua sử dụng

iPhone cũ có thể giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí, nhưng để tránh mua phải thiết bị kém chất lượng hoặc gặp rủi ro trong quá trình sử dụng, bạn nên kiểm tra kỹ một số hạng mục quan trọng trước khi quyết định xuống tiền.

Kiểm tra tình trạng pin

Pin là linh kiện xuống cấp nhanh nhất trên smartphone, vì vậy đây là yếu tố cần được quan tâm đầu tiên. Người dùng có thể vào mục Cài đặt để xem chỉ số Dung lượng tối đa (Maximum Capacity), phản ánh khả năng lưu trữ năng lượng của pin so với khi còn mới.

Thông thường, mức trên 80% vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Apple cũng khuyến nghị thay pin khi dung lượng tối đa giảm xuống khoảng 80%. Tuy nhiên, nếu mua máy từ các cửa hàng tân trang hoặc nguồn không rõ ràng, chỉ số này có thể đã bị can thiệp. Trong trường hợp cần xác minh kỹ hơn, người dùng có thể sử dụng các phần mềm kiểm tra như coconutBattery trên macOS hoặc 3uTools trên Windows và macOS.

Kiểm tra chất lượng màn hình

Không ít iPhone cũ đã từng thay màn hình, thậm chí sử dụng linh kiện không chính hãng. Vì vậy, bạn nên quan sát kỹ chất lượng hiển thị và phản hồi cảm ứng.

Một cách kiểm tra đơn giản là đặt máy lên bộ sạc không dây. Nếu màn hình xuất hiện hiện tượng tự thao tác hoặc mở ứng dụng khi đang sạc, đó có thể là dấu hiệu màn hình thay thế kém chất lượng.

Ngoài ra, hãy quan sát viền màn hình. Nếu một cạnh, đặc biệt là phần viền dưới, dày hoặc lệch so với các cạnh còn lại, khả năng màn hình đã được thay là khá cao. Với các mẫu từ iPhone 12 trở lên, nên kiểm tra xem máy còn sử dụng tấm nền OLED hay không. Khi bật giao diện tối, màn hình OLED sẽ hiển thị màu đen sâu, trong khi màn hình LCD thường có màu xám đậm.

Kiểm tra loa và micro

iPhone được trang bị nhiều loa và micro để phục vụ gọi điện, ghi âm và quay video. Vì vậy, chỉ nghe được âm thanh chưa đủ để khẳng định mọi linh kiện đều hoạt động bình thường.

Bạn nên phát thử một đoạn nhạc để kiểm tra cả loa dưới và loa thoại phía trên. Đồng thời, mở ứng dụng Ghi âm, nói từ nhiều vị trí khác nhau rồi nghe lại để chắc chắn các micro vẫn thu âm rõ ràng, không bị rè hoặc mất tiếng.

Đảm bảo Face ID hoạt động bình thường

Face ID là một trong những tính năng quan trọng trên iPhone đời mới và cũng là bộ phận dễ gặp lỗi nếu máy từng bị thay màn hình hoặc sửa cụm camera TrueDepth.

Hãy vào Cài đặt > Face ID & Mật mã, xóa dữ liệu cũ nếu cần và thiết lập nhận diện khuôn mặt mới. Sau khi hoàn tất, thử khóa và mở khóa thiết bị nhiều lần để xác nhận Face ID nhận diện nhanh và ổn định.

Kiểm tra Khóa kích hoạt (Activation Lock)

Đây là bước không nên bỏ qua khi mua iPhone cũ. Nếu máy vẫn còn bật Khóa kích hoạt, bạn sẽ không thể hoàn tất quá trình thiết lập hoặc sử dụng thiết bị nếu không có tài khoản Apple ID của chủ sở hữu trước đó.

Trong trường hợp giao dịch trực tiếp, hãy yêu cầu người bán đăng xuất hoàn toàn tài khoản Apple và xác nhận thiết bị không còn liên kết với Apple ID nào trước khi thanh toán.

Nếu mua qua mạng, cần cảnh giác với những thiết bị chỉ chụp màn hình ở bước cài đặt ban đầu mà không chứng minh được tình trạng Activation Lock. Nếu người bán không thể hoặc từ chối gỡ khóa kích hoạt, tốt nhất nên từ chối giao dịch để tránh mua phải máy có nguồn gốc không rõ ràng hoặc không thể sử dụng.

(Tổng hợp)