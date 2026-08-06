Tình hình hiện tại của Tóc Tiên

Sau khi phát hành MV người còn thương em không vào đầu tháng 6/2026 với sự tham gia của nam chính Trần Ngọc Vàng, Tóc Tiên chưa công bố thêm sản phẩm âm nhạc mới. Thay vào đó, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho lịch trình biểu diễn, các hoạt động cá nhân và liên tục cập nhật cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội.

Tóc tiên dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân sau khi ra mắt MV vào tháng 6

Gần hai tháng qua, Tóc Tiên vẫn duy trì lịch diễn đều đặn tại nhiều đêm nhạc ở TP.HCM và một số tỉnh thành. Song song với công việc ca hát, cô cũng xuất hiện tại các sự kiện thời trang, chương trình của các thương hiệu và hoạt động giải trí. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi ăn cùng bạn bè, những chuyến gặp gỡ, tập luyện, hậu trường công việc cũng như các khoảnh khắc đời thường.

Sau khi phát hành người còn thương em không , Tóc Tiên nhanh chóng trở lại với lịch trình biểu diễn quen thuộc. Nữ ca sĩ góp mặt tại nhiều đêm nhạc và sự kiện giải trí ở TP.HCM, đồng thời xuất hiện tại các chương trình thời trang và hoạt động của các thương hiệu. Kể từ khi MV lên sóng, nữ ca sĩ vẫn đều đặn biểu diễn và tham gia các sự kiện, thay vì liên tục có những hoạt động quảng bá cho sản phẩm.

Tóc Tiên góp mặt tại nhiều đêm nhạc và sự kiện giải trí ở TP.HCM

Song song với công việc, Tóc Tiên vẫn giữ thói quen cập nhật cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Những bài đăng gần đây chủ yếu ghi lại các buổi gặp gỡ bạn bè, đi ăn, tập luyện hoặc hậu trường công việc. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên sử dụng kênh broadcast để trò chuyện cùng người hâm mộ, chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống và lịch trình hằng ngày.

Tóc Tiên thường cập nhật cuộc sống hàng ngày trên broadcast với người hâm mộ

Trước đó, Tóc Tiên từng tiết lộ đang chuẩn bị một album mới và dự kiến phát hành vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô chưa cập nhật thêm về tiến độ của dự án. Việc vẫn giữ nhịp hoạt động bình thường nhưng không hé lộ thêm thông tin khiến nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ đang tập trung hoàn thiện sản phẩm trước khi chính thức công bố.

Là một trong những giọng ca nữ nổi bật của Vpop suốt hơn một thập kỷ qua, Tóc Tiên ghi dấu ấn với hình ảnh hiện đại, khả năng trình diễn và liên tục làm mới màu sắc âm nhạc. Từ bước ngoặt với Ngày Mai năm 2015, nữ ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Có Ai Thương Em Như Anh , Em Không Là Duy Nhất , 906090 , Một Cọng Tóc Mai hay Cong . Bên cạnh âm nhạc, cô cũng là gương mặt quen thuộc tại các chương trình truyền hình, sự kiện thời trang và nhiều chiến dịch của các thương hiệu.

Tóc Tiên là giọng ca được nhiều khán giả yêu thích

Những năm gần đây, Tóc Tiên không còn phát hành sản phẩm âm nhạc với tần suất dày như giai đoạn trước. Những tháng đầu năm 2026, Tóc Tiên gây chú ý khi thông báo khép lại chặng đường hôn nhân với Touliver sau nhiều năm gắn bó. Đến đầu tháng 6, Tóc Tiên tái xuất với người còn thương em không , đánh dấu lần hiếm hoi cô lựa chọn một bản ballad sau chuỗi sản phẩm mang màu sắc pop, dance quen thuộc. MV bài hát nhận được sự chú ý khi có sự góp mặt của diễn viên Trần Ngọc Vàng. Nhiều cảnh thân mật của cả hai trong MV nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của dân mạng sau đó. Sau hơn hai tháng phát hành, sản phẩm đã thu về hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube.

Nhiều người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những thông tin mới về dự án mới của nữ ca sĩ

Sau khi khép lại chặng đường hôn nhân, Tóc Tiên dần cân bằng lại cuộc sống và quay trở lại với nhịp làm việc quen thuộc. Sau màn tái xuất cùng người còn thương em không, nữ ca sĩ vẫn đều đặn biểu diễn, xuất hiện tại nhiều sự kiện ở TP.HCM và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Trong khi album từng được hé lộ vẫn chưa có thêm cập nhật, nhiều người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những thông tin mới về dự án được nữ ca sĩ dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Ảnh: FBNV