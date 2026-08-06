Diễn viên Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Gương mặt hoàn hảo khó cưỡng, ăn tiền nhất là đôi mắt cực phẩm

Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ, Võ Điền Gia Huy (sinh năm 1996) vừa chính thức ghi tên mình vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới của TC Candler. Sở hữu visual lãng tử đậm chất điện ảnh cùng khả năng biến hóa đa dạng, nam diễn viên ngày càng khẳng định danh xưng "chàng thơ màn ảnh" mà khán giả ưu ái gọi anh bấy lâu cũng như cho thấy sức hút của một nam thần thế hệ mới. Bước sang tuổi 30, nam diễn viên quê Tây Ninh vẫn giữ vững phong độ nhan sắc đỉnh cao, thậm chí ngày càng thăng hạng về cả thần thái lẫn độ chín trong nghề nghiệp.

Võ Điền Gia Huy vừa được đề cử trong top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới. (Ảnh: TC Candler)

Trước khi chạm ngõ điện ảnh, Võ Điền Gia Huy bắt đầu sự nghiệp bằng công việc người mẫu ảnh và đóng MV ca nhạc. Anh gắn liền với hình tượng "crush thanh xuân", hot boy học đường ngọt ngào, dễ thương. Vai diễn đầu tiên của anh là một vai phụ trong phim Lộ Mặt (2018). Dù thời lượng xuất hiện ngắn và chưa có nhiều đất diễn, gương mặt sáng và góc nghiêng ăn ảnh của Võ Điền Gia Huy đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn dòng phim nghệ thuật.

Nhan sắc điện ảnh của nam diễn viên. (Ảnh: FBNV)

Năm 2019, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Võ Điền Gia Huy xuất hiện khi anh đảm nhận vai chính Văn trong bộ phim độc lập Thưa Mẹ Con Đi. Võ Điền Gia Huy trong phim hiện lên với mái tóc lãng tử uốn nhẹ, đôi mắt sâu thẳm đượm buồn. Giới chuyên môn nhận định anh sở hữu "vibe điện ảnh", chỉ cần đứng vào khung hình và nhìn xa xăm cũng tự khắc kể nên một câu chuyện.

Phim đòi hỏi diễn xuất nội tâm tinh tế của một người con trở về từ nước ngoài cùng người tình đồng giới. Khán giả và truyền thông không tiếc lời khen ngợi ánh mắt si tình "nhìn cột điện cũng tình" của Huy, giúp anh chính thức thoát mác hot boy để bước vào hàng ngũ diễn viên thực lực.

Thưa Mẹ Con Đi. (Ảnh: NSX)

Năm 2023, nam diễn viên liên tiếp tham gia cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình với những màu sắc đối lập hoàn toàn. Trong dự án điện ảnh Fanti, anh vào vai Đức Thành - một nhân vật thuộc thế hệ Gen Z đầy hoài bão nhưng cũng đối mặt với không ít cạm bẫy từ mặt trái của thế giới ảo. Ngay sau đó, Võ Điền Gia Huy lấn sân sang dòng phim cổ trang kinh dị qua vai Sang trong bom tấn phòng vé Kẻ Ăn Hồn. Tạo hình đám cưới ma mị cùng diễn xuất tâm lý phức tạp của anh trong ngôi làng bị cô lập đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.

Fanti. (Ảnh: NSX)

Không dừng lại ở đó, nam diễn viên sinh năm 1996 tiếp tục chứng minh sự đa năng khi góp mặt trong series kinh dị, giả tưởng Tiệm Ăn Của Quỷ (2025) - tác phẩm nhanh chóng thống trị vị trí Top 1 trên Netflix. Bước đột phá lớn nhất trong việc rũ bỏ hình tượng thư sinh của anh là vai phản diện trong Tử Chiến Trên Không (2025). Hóa thân vào một kẻ không tặc gai góc, bạo liệt nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương, Võ Điền Gia Huy khiến khán giả phải rùng mình bởi ánh mắt sắc lạnh và những phân cảnh hành động nặng đô, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng "chàng thơ" năm nào.

Tử Chiến Trên Không. (Ảnh: NXS)

Giai đoạn cuối 2025 và đầu năm 2026 là thời điểm visual và danh tiếng của Võ Điền Gia Huy bùng nổ mạnh mẽ nhất trên mọi mặt trận. Khởi đầu bằng việc bộ phim nghệ thuật Ồn Ào Tuổi Trẻ (Skin of Youth) mà anh đóng chính đoạt giải Đặc biệt của Ban Giám khảo tại Liên hoan phim châu Á New York 2025. Vào vai một võ sĩ boxing ngầm gai góc, si tình, chấp nhận lao vào các trận chiến sinh tử để kiếm tiền cho người yêu, Huy một lần nữa chinh phục giới chuyên môn quốc tế nhờ sự lăn xả và vẻ đẹp phong trần, nam tính khó hòa lẫn.

Đến Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay (2026), tên tuổi nam diễn viên phủ sóng khắp MXH Việt sau khi nên duyên cùng Tam Triều Dâng. Hóa thân vào một thiếu gia giả vờ bị liệt để trốn chạy cuộc hôn nhân sắp đặt, hình tượng nam thần "tổng tài" của nam diễn viên sinh năm 1996 nhanh chóng đốn tim chị em. Từ đây, Võ Điền Gia Huy cũng được dân tình gọi là nêu tên trong "F4 nam thần màn ảnh Việt", bên cạnh Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô và Trần Quốc Anh.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. (Ảnh: NSX)

Thừa thắng xông lên, đầu năm 2026, nam diễn viên tiếp tục tham gia dự án điện ảnh Ai Thương Ai Mến. Ở thời điểm hiện tại, visual của Võ Điền Gia Huy được đánh giá là chạm ngưỡng chín muồi nhất: Khung xương hàm góc cạnh chuẩn mẫu, sống mũi cao thẳng như tạc tượng kết hợp cùng thần thái lịch lãm chuẩn nam thần giúp anh trở thành gương mặt bảo chứng, đắt show thuộc top đầu Vbiz.

Visual tuyệt đối điện ảnh. (Ảnh: FBNV)

Nguồn: TC Candler

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