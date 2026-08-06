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Xuất hiện mỹ nhân 16 tuổi cao 1m70, từ ngũ quan đến khung xương đều xuất sắc: Hoá ra là con Hoa hậu!

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16 tuổi sở hữu chiều cao 1m70, con gái Hoa hậu Ngọc Diễm được khen “aura” chuẩn Hoa hậu tương lai.

Ngày 2/8 vừa qua, Hoa hậu Ngọc Diễm cùng con gái Chiko Nam Phương trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang. Nếu Ngọc Diễm ghi điểm với vẻ đẹp mặn mà, sang trọng thì ái nữ 16 tuổi lại khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi nhan sắc trong trẻo, dịu dàng.

Trong loat clip đang viral trên TikTok, Chiko Nam Phương ghi điểm với phong cách nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú cùng thần thái chuẩn “công chúa”. Không ít người nhận xét, Nam Phương thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Bên cạnh gương mặt hài hoà, cuốn hút, Chiko Nam Phương cũng có vóc dáng nổi bật ở tuổi 16.

Xuất hiện mỹ nhân 16 tuổi cao 1m70, từ ngũ quan đến khung xương được chấm đẹp miễn chê: Hoá ra là con Hoa hậu! - Ảnh 1.

Hoa hậu Ngọc Diễm và con gái Chiko Nam Phương

Xuất hiện mỹ nhân 16 tuổi cao 1m70, từ ngũ quan đến khung xương được chấm đẹp miễn chê: Hoá ra là con Hoa hậu! - Ảnh 2.
Xuất hiện mỹ nhân 16 tuổi cao 1m70, từ ngũ quan đến khung xương được chấm đẹp miễn chê: Hoá ra là con Hoa hậu! - Ảnh 3.

Zoom cận visual cực phẩm của Nam Phương (Nguồn: @chinchuyenshowbiz; @NHDshowbiz)

Ái nữ của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 sở hữu chiều cao 1m70, thân hình thanh mảnh, khung xương đẹp. Cũng chính vì vậy mà Chiko Nam Phương được cho là dễ dàng cân mọi outfit, có thể khoe trọn được đường nét của mình.

Bên cạnh đó, Nam Phương cũng gây ấn tượng với diện mạo tự tin, pose dáng liên tục trên khu vực thảm đỏ. Điều này khiến netizen bày tỏ cô nàng chuẩn “con nhà nòi” vì vốn đã có kinh nghiệm trình diễn thời trang, làm quen với ống kính từ nhỏ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Bé này xinh, sang thật sự. Khung xương đẹp quá luôn mặc đồ nhìn chuẩn công chúa”.

- “Thích thần thái của bé này ghê, đẹp theo kiểu muốn che chở luôn”.

- “Nhan sắc ngọt ngào quá, sau này cũng nên đi thi Hoa hậu”.

- “Hai mẹ con đẹp xỉu luôn, nhìn sáng bừng khung hình. Chiko Nam Phương ngày càng ra dáng thiếu nữ, visual cực phẩm”.

- “Bạn này ngũ quan hài hoà, nhìn dịu dàng, nữ tính thật. Mê vibe này quá”.

Cho những ai chưa biết, Chiko Nam Phương tên thật là Nam Phương, sinh năm 2010, là con gái của Hoa hậu Ngọc Diễm. Từ nhỏ, Nam Phương đã sở hữu ngoại hình nổi bật, được cho là có nhiều lợi thế để có thể nối gót mẹ tham gia các cuộc thi nhan sắc trong tương lai.

Không những vậy, Nam Phương còn sở hữu bảng thành tích đáng nể. Cô nàng từng theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Còn hiện tại, Nam Phương đang du học tại Mỹ.

Xuất hiện mỹ nhân 16 tuổi cao 1m70, từ ngũ quan đến khung xương được chấm đẹp miễn chê: Hoá ra là con Hoa hậu! - Ảnh 4.
Xuất hiện mỹ nhân 16 tuổi cao 1m70, từ ngũ quan đến khung xương được chấm đẹp miễn chê: Hoá ra là con Hoa hậu! - Ảnh 5.
Xuất hiện mỹ nhân 16 tuổi cao 1m70, từ ngũ quan đến khung xương được chấm đẹp miễn chê: Hoá ra là con Hoa hậu! - Ảnh 6.

Nhan sắc tuổi 16 khó có điểm chê của Chiko Nam Phương (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh việc học, Nam Phương cũng được mẹ tạo điều kiện phát triển nhiều kỹ năng từ nhỏ. Cô từng học piano, violin, theo đuổi bộ môn Vovinam và giành Huy chương Vàng cấp quận. Ngoài ra, Chiko Nam Phương còn từng làm mẫu nhí, tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và thể thao từ sớm.

Dù nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và chiều cao nổi bật, ái nữ của Hoa hậu Ngọc Diễm vẫn có cuộc sống khá kín tiếng. Nàng hậu cũng từng chia sẻ chưa định hướng cho con gái bước vào showbiz, thay vào đó vẫn ưu tiên việc học, tích luỹ trải nghiệm.

Theo Hải My

Thanh niên việt

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