7 câu hỏi nên tự trả lời trước khi mua vàng

Nhưng trước khi trả lời câu hỏi "Có nên mua vàng không?", có lẽ có một câu hỏi quan trọng hơn: "Vàng có thực sự phù hợp với mục tiêu tài chính của mình lúc này không?" Bởi cùng một mức giá, cùng một loại vàng, quyết định mua có thể đúng với người này nhưng chưa chắc đã phù hợp với người khác. Nếu đang cân nhắc mua vàng, hãy thử trả lời 7 câu hỏi dưới đây.

1. Mình mua vàng để làm gì?

Đây là câu hỏi quan trọng nhất nhưng cũng là điều nhiều người bỏ qua. Bạn mua vàng để tích lũy dài hạn, giữ giá trị tài sản, chuẩn bị cho một khoản chi lớn trong tương lai hay chỉ vì thấy giá đang tăng và sợ bỏ lỡ cơ hội? Mỗi mục tiêu sẽ dẫn đến một quyết định khác nhau.

Nếu mua để tích lũy trong nhiều năm, những biến động giá trong vài tuần hoặc vài tháng có thể không quá quan trọng. Nhưng nếu kỳ vọng mua hôm nay và bán sau vài tháng để kiếm lời, bạn đang bước vào một câu chuyện hoàn toàn khác với mức độ rủi ro cao hơn.

Nói cách khác, đừng quyết định mua vàng trước khi xác định rõ mình kỳ vọng điều gì từ khoản tiền đó.

2. Bao lâu nữa mình mới cần dùng đến số tiền này?

Một trong những sai lầm phổ biến là dùng khoản tiền sắp phải chi để mua vàng. Ví dụ, bạn dự định một năm nữa mua xe, sửa nhà hoặc đóng học phí cho con nhưng vẫn mang toàn bộ số tiền đó đi mua vàng vì nghĩ "để tiền không thì phí".

Nếu đúng lúc cần tiền mà giá vàng đang thấp hoặc chênh lệch mua - bán còn lớn, bạn có thể buộc phải bán ra trong thời điểm không mong muốn. Vì vậy, hãy tự hỏi: Nếu phải giữ vàng ít nhất vài năm, mình có thấy thoải mái không? Nếu câu trả lời là không, có lẽ bạn nên cân nhắc lại.

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3. Mình đã có quỹ dự phòng chưa?

Không ít người dành toàn bộ khoản tiền tích lũy để mua vàng, nhưng lại không để lại khoản tiền mặt nào cho những tình huống khẩn cấp. Nếu bất ngờ mất việc, ốm đau hoặc phát sinh một khoản chi lớn, bạn có thể phải bán vàng sớm hơn kế hoạch.

Một quỹ dự phòng đủ chi tiêu từ 3-6 tháng thường được nhiều chuyên gia tài chính khuyến nghị nên có trước khi nghĩ đến các khoản đầu tư hoặc tích lũy dài hạn. Vàng có thể giúp bảo toàn giá trị tài sản, nhưng nó không nên thay thế hoàn toàn khoản tiền dự phòng.

4. Nếu giá vàng giảm sau khi mua, mình có chấp nhận được không?

Nhiều người chỉ hình dung đến kịch bản giá tăng. Nhưng cũng giống như nhiều loại tài sản khác, giá vàng có thể tăng hoặc giảm theo từng giai đoạn.

Nếu vừa mua xong mà giá giảm vài triệu đồng mỗi lượng, bạn sẽ làm gì? Bán ngay vì sợ lỗ thêm? Tiếp tục nắm giữ? Hay cảm thấy mất ngủ vì quyết định của mình? Việc tự trả lời trước câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu rõ khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân, thay vì chỉ quyết định theo cảm xúc khi thị trường biến động.

5. Mình có đang mua vì mục tiêu của mình, hay vì người khác cũng đang mua?

Đây là một trong những "cái bẫy" tâm lý phổ biến nhất trên thị trường. Khi giá vàng tăng mạnh, mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện lãi lớn, nhiều người xếp hàng mua vàng và người quen liên tục nhắc đến chủ đề này, cảm giác "nếu không mua bây giờ sẽ lỡ cơ hội" rất dễ xuất hiện.

Tuy nhiên, quyết định tài chính dựa trên tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) thường khiến chúng ta tập trung vào biến động ngắn hạn thay vì mục tiêu dài hạn. Hãy thử tự hỏi: Nếu hôm nay không ai nói về vàng, mình có còn muốn mua không?

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6. Mình đã hiểu loại vàng mình định mua chưa?

Không phải loại vàng nào cũng có đặc điểm giống nhau. Vàng miếng, vàng nhẫn hay vàng trang sức có mục đích sử dụng, mức chênh lệch giá mua - bán và khả năng thanh khoản khác nhau. Việc dành thêm thời gian tìm hiểu trước khi xuống tiền có thể giúp bạn tránh những bất ngờ khi cần bán hoặc đổi sang loại vàng khác. Đừng chỉ nhìn vào giá niêm yết. Hãy hiểu rõ sản phẩm mình đang mua.

7. Nếu không mua vàng, số tiền này sẽ được dùng vào việc gì?

Đây là câu hỏi ít người đặt ra nhưng lại rất quan trọng. Mỗi quyết định tài chính đều có chi phí cơ hội. Số tiền dùng để mua vàng cũng có thể được gửi tiết kiệm, đầu tư vào các kênh khác, trả bớt khoản vay đang chịu lãi suất cao hoặc dành cho một mục tiêu quan trọng trong vài năm tới.

Điều đó không có nghĩa vàng tốt hơn hay kém hơn các lựa chọn khác. Nhưng việc so sánh các phương án sẽ giúp bạn biết liệu vàng có thực sự là lựa chọn phù hợp nhất với mục tiêu hiện tại hay không.

Không phải ai cũng cần mua vàng ở cùng một thời điểm

Vàng từ lâu đã là một kênh tích lũy quen thuộc của nhiều người. Tuy nhiên, việc mua vàng không nên bắt đầu bằng câu hỏi "Giá hôm nay tăng hay giảm?", mà nên bắt đầu bằng câu hỏi "Mình đang cần điều gì từ khoản tiền này?"

Bởi một quyết định tài chính tốt không phải là quyết định được đưa ra đúng lúc thị trường sôi động nhất, mà là quyết định phù hợp với mục tiêu, khả năng tài chính và mức chấp nhận rủi ro của chính bạn.