Bát mì 50.000 đồng khiến Tom Holland và Zendaya quay lại 2 lần: Vỏn vẹn 11 bàn, bí mật nằm ở loại sốt "cắm đũa không đổ"

Nếu hỏi đâu là địa điểm "hot" nhất Thượng Hải những ngày qua, nhiều người sẽ không nhắc tới thảm đỏ quảng bá bộ phim Spider-Man: Brand New Day , mà lại gọi tên Wei Xiang Zhai - quán mì lâu đời nơi Tom Holland và Zendaya nhiều lần ghé ăn trong chuyến quảng bá phim.

Tom Holland và Zendaya sánh đôi trong buổi công chiếu phim tại Thượng Hải

Điều khiến người hâm mộ thích thú là trong lúc tranh thủ khám phá thành phố, cặp đôi liên tục được bắt gặp xuất hiện tại quán mì hơn 80 năm tuổi này. Theo nhiều bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, Zendaya thậm chí còn quay lại quán vào ngày hôm sau chỉ để thưởng thức lại món mình yêu thích.

Chỉ sau vài ngày, Wei Xiang Zhai từ một địa chỉ quen thuộc của người dân Thượng Hải bỗng trở thành điểm check-in "gây sốt", thu hút đông đảo du khách và fan của cặp đôi. Không ít người tìm đến chỉ để gọi đúng "combo Tom - Zendaya" và ngồi ở những chiếc bàn giống như hai ngôi sao Hollywood từng dùng bữa.

Wei Xiang Zhai - quán mì lâu đời nơi Tom Holland và Zendaya nhiều lần ghé ăn trong chuyến quảng bá phim. Ảnh: Trip.com

Combo "chuẩn Tom - Zendaya" đang được dân mạng đua nhau gọi thử

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue China , Tom Holland và Zendaya cũng không giấu được sự yêu thích dành cho quán ăn này. Hai diễn viên tiết lộ đã gọi đúng những món hiện được cư dân mạng truyền tay nhau: mì sốt mè, sườn chiên và súp bê (beef clear broth). Đây cũng chính là những món được xem là "best seller" của Wei Xiang Zhai suốt nhiều thập kỷ.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue China, cặp đôi không giấu được sự yêu thích dành cho quán ăn này

Theo đánh giá của Michelin Guide, quán đã phục vụ thực khách suốt hơn 80 năm và gần như không thay đổi hương vị truyền thống. Thực đơn khá đơn giản, chia thành hai phần gồm các loại mì và topping để khách tự kết hợp. Những thực khách sành ăn thường gọi mì trộn sốt mè ăn kèm thịt băm cay hoặc sườn chiên, sau đó dùng thêm một bát súp bò trong để cân bằng vị béo. Vào mùa hè, mì lạnh cũng là món rất được ưa chuộng.

Cả hai đã gọi mì sốt mè, sườn chiên và súp bê. Ảnh: Trip.com

Quán nhỏ, luôn đông khách nhưng được Michelin gợi ý nhiều năm liền

Nằm trên đường Yandang, quận Hoàng Phố, Wei Xiang Zhai không phải nhà hàng sang trọng. Không gian của Wei Xiang Zhai khá khiêm tốn với khoảng 11 bàn ăn, khách vào giờ cao điểm gần như luôn phải xếp hàng hoặc ngồi ghép với người lạ. Bù lại, tốc độ phục vụ rất nhanh, nhiều thực khách cho biết chỉ mất vài phút từ lúc gọi món đến khi đồ ăn được mang ra nên vòng quay bàn diễn ra liên tục.

Chính sự mộc mạc ấy lại trở thành một phần sức hút của quán. Nhiều thực khách nhận xét nơi đây gần như không thay đổi suốt nhiều thập kỷ, từ cách phục vụ đến hương vị món ăn.

Không gian bên trong Wei Xiang Zhai. Ảnh: Trip.com, Tripadvisor.com

Món nổi tiếng nhất là mì sốt mè (majiang mian), với phần sốt được pha theo công thức riêng từ mè và lạc, tạo độ sánh đặc, thơm ngậy nhưng không quá gắt khi trộn cùng sợi mì dai. Một bát mì có giá khoảng 14-15 NDT (khoảng 50.000-55.000 đồng), còn nếu gọi thêm sườn chiên, thịt băm cay hay súp bò thì tổng bữa ăn thường chỉ khoảng 40-70 NDT/người (khoảng 150.000-250.000 đồng), mức giá được đánh giá là rất dễ tiếp cận giữa trung tâm Thượng Hải.

Điều làm nên tên tuổi của Wei Xiang Zhai chính là phần sốt mè với kết cấu đặc sánh hiếm thấy. Nhiều thực khách ví von vui rằng sốt đặc đến mức "cắm đũa không đổ", bao bọc từng sợi mì bằng lớp sốt béo ngậy, thơm mùi mè rang và lạc. Nhân viên cũng khuyên khách nên trộn thật nhanh rồi ăn ngay, bởi nếu để quá lâu, phần sốt sẽ đặc lại và bám chặt vào sợi mì. Đây được xem là "bí quyết" đã giúp quán giữ chân thực khách suốt hơn 80 năm.

Mì có phần sốt mè với kết cấu đặc sánh hiếm thấy. Ảnh: Trip.com

Không phải nhà hàng sang trọng, một hàng mì bình dân tại Thượng Hải lại có sức hấp dẫn với cặp đôi đẹp nhất Hollywood. Ảnh: Tiểu Hồng Thư

Trên các nền tảng đánh giá du lịch, Wei Xiang Zhai nhận nhiều lời khen nhờ hương vị truyền thống, giá cả phải chăng và được Michelin nhiều năm liên tiếp xếp vào danh sách những quán ăn địa phương đáng thử. Dù không gian chật, đông đúc và đôi khi phải chờ bàn, phần lớn thực khách đều cho rằng đây là trải nghiệm "đáng để xếp hàng", đặc biệt nếu muốn thưởng thức một trong những món mì mè nổi tiếng nhất Thượng Hải.