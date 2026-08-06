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Nữ NSƯT từ Úc về dạy 3 con một bài học

| | Lifestyle

"Đây chính là lời nhắc nhở tốt" – NSƯT Ốc Thanh Vân cho biết.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng tập ghi hình tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Đến Khánh Hòa dẫn dắt chương trình lần này, nghệ sĩ ưu tú Ốc Thanh Vân đưa cả ba con từ Úc về theo cùng.

Nữ NSƯT từ Úc về dạy 3 con một bài học- Ảnh 1.

Các con Ốc Thanh Vân

Cô chia sẻ: "Với gia đình tôi, đây không chỉ là chuyến đi trong dịp nghỉ hè mà còn là dịp để các con tôi gặp gỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, từ đó biết trân trọng hơn cuộc sống mình đang có. Tôi muốn dạy các con một bài học từ những thực tế cuộc sống này, để các con biết trân trọng cuộc sống hơn.

Tôi cũng giống những ông bố bà mẹ khác, lúc nào cũng muốn mang đến những thứ đủ đầy nhất cho con của mình và tôi cũng không muốn bất kỳ đứa trẻ nào ngoài kia bị bỏ lại.

Để đồng hành cùng các con trong hành trình lớn lên, tôi nghĩ rằng việc cho các con nghe những câu chuyện thật, thấy những hoàn cảnh thật chính là lời nhắc nhở tốt nhất các con rằng mình cần trân trọng những gì mình đang có và cũng như mình sẽ chia sẻ yêu thương với những người xung quanh bằng những cách khác nhau, dù lớn dù nhỏ nhưng mỗi sự chia sẻ vẫn đáng trân trọng".

Nữ NSƯT từ Úc về dạy 3 con một bài học- Ảnh 2.

Trong suốt thời gian ghi hình, nữ MC liên tục động viên các nhân vật, khích lệ các em mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Mỗi khi nghỉ giải lao, cô lại tranh thủ kể cho các con nghe câu chuyện của từng nhân vật để các bé hiểu hơn ý nghĩa của chương trình.

Ba con của Ốc Thanh Vân cũng nhiệt tình hỗ trợ mẹ cầm thùng tiền yêu thương để nhận những khoản đóng góp từ khán giả gửi đến các gia đình. Dù ban đầu có chút lo lắng vì chiếc thùng khá nặng và chứa nhiều tiền ủng hộ, các bé vẫn hào hứng thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, cậu con trai cả Coca chủ động xung phong đảm nhận công việc này và trấn an mẹ rằng sẽ giữ thùng tiền cẩn thận để trao tận tay các em nhỏ.

Hội ngộ Ốc Thanh Vân tại chương trình, diễn viên Trần Ngọc Vàng bày tỏ niềm vui khi có cơ hội cùng bạn diễn tham gia Mái ấm gia đình Việt. Nam diễn viên cho biết: "Tôi là khán giả quen thuộc của chương trình và luôn mong một ngày được trực tiếp góp mặt để động viên, tiếp sức các hoàn cảnh khó khăn".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên việt

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