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Hơn 80 nghệ sĩ miền Nam ra Hà Nội dự Hội nghị

| | Lifestyle

"Chúng tôi đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay, cả phái đoàn nghệ sĩ miền Nam chúng tôi hơn 80 người bay ra Hà Nội để dự Hội nghị" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ khoảnh khắc cô cùng một số đồng nghiệp tới sân bay Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay ra Hà Nội. Các nghệ sĩ tỏ ra vô cùng hồ hởi, vui mừng.

Hơn 80 nghệ sĩ miền Nam ra Hà Nội dự Hội nghị- Ảnh 1.

Cát Tường và Mỹ Uyên

Cô nói: "Chúng tôi đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay, cả phái đoàn nghệ sĩ miền Nam chúng tôi hơn 80 người bay ra Hà Nội để dự Hội nghị, gọi là Đại hội - Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo ở trên, tối nay tôi sẽ được ngủ cùng phòng với NSND Mỹ Uyên. Toàn bộ vé máy bay, ăn ở đều được Hội Nghệ sĩ Sân khấu lo hết, từ A tới Z thôi.

Nghệ sĩ chúng tôi chỉ việc xách vali và đi, đi ra Hà Nội hội họp, trò chuyện, hàn huyên cùng nhau. Chị Mỹ Uyên dặn tôi không cần ăn phở ở sân bay trước.

Hôm nay tôi thấy ai cũng đẹp, các chị nghệ sĩ đều xinh đẹp. Ai cũng được ngủ chung phòng với một người nào đó.

Hơn 80 nghệ sĩ miền Nam ra Hà Nội dự Hội nghị- Ảnh 2.

Trời ơi, đã nói không ăn sáng ở sân bay rồi mà chị Mỹ Uyên vẫn quyết định mời một lúc 5 người liền. Chị Mỹ Uyên nói chỉ mời đúng bữa sáng hôm nay thôi. Chị Mỹ Uyên mời lơi thôi ai ngờ mọi người ăn thiệt, đồng ý lẹ quá.

Tôi được chị Mỹ Uyên mời ổ bánh mì gần trăm ngàn. Chị yên tâm đi, em sẽ mời lại chị ngoài Hà Nội".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên việt

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