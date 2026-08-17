Thêm tin vui về iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng là tâm điểm trong thế hệ iPhone mới của Apple, dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Không chỉ tiếp nối dòng Pro Max cao cấp, mẫu máy còn được cho là đánh dấu một loạt thay đổi về chip xử lý, màn hình, camera và thiết kế. Đáng chú ý, Apple được cho là sẽ lần đầu áp dụng lịch ra mắt mới, khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max xuất hiện trước, trong khi phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn được lùi sang năm 2027.

Pin iPhone 18 Pro Max tăng mạnh

Thông tin về dung lượng pin của iPhone 18 Pro Max bắt đầu xuất hiện dày đặc trong những tuần gần đây. Đáng chú ý, con số 5.391 mAh từng xuất hiện trong một cơ sở dữ liệu quản lý và sau đó tiếp tục được củng cố bởi hình ảnh được cho là chụp viên pin của phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc.

Những rò rỉ mới đang cho thấy iPhone 18 Pro Max có thể được Apple ưu ái hơn nhiều so với thế hệ trước. (Ảnh minh hoạ: Geeky Gadgets)

Trong khi đó, phiên bản eSIM được cho là còn có dung lượng lớn hơn, đạt khoảng 5.567 mAh. Việc hai phiên bản có dung lượng pin khác nhau không phải điều mới với iPhone. Nguyên nhân nằm ở thiết kế bên trong máy.

Các mẫu iPhone không có khay SIM vật lý sẽ dành lại một phần không gian cho những linh kiện khác. Apple có thể tận dụng khoảng trống này để bố trí viên pin lớn hơn. Tại Mỹ, iPhone đã chuyển sang thiết kế eSIM từ thế hệ iPhone 14, trong khi một số thị trường khác vẫn duy trì khay SIM vật lý.

Với iPhone 18 Pro Max, khoảng cách giữa hai phiên bản có thể tiếp tục được duy trì. Nếu mức 5.567 mAh là chính xác, viên pin trên bản eSIM sẽ lớn hơn khoảng 9,4% so với iPhone 17 Pro Max eSIM. Bản có SIM vật lý cũng tăng gần 12% so với thế hệ trước.

Đây là mức tăng đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh Apple nhiều năm qua thường không công bố trực tiếp dung lượng pin của iPhone mà tập trung vào thời lượng sử dụng thực tế.

Không chỉ tăng dung lượng

Dung lượng pin lớn hơn chưa đồng nghĩa thời lượng sử dụng sẽ tăng tương ứng. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro Max được cho là còn có những thay đổi về phần cứng có thể giúp Apple tận dụng tốt hơn nguồn năng lượng bổ sung.

Tâm điểm là chip A20 Pro, được đồn đoán sản xuất trên tiến trình 2 nm thế hệ mới. Công nghệ này được kỳ vọng giúp tăng mật độ transistor, đồng thời cải thiện hiệu suất năng lượng so với các thế hệ chip trước.

Nếu Apple thực sự kết hợp chip mới với viên pin dung lượng lớn hơn, iPhone 18 Pro Max có thể cải thiện đáng kể thời gian sử dụng trong những tác vụ tiêu thụ nhiều năng lượng như chơi game, quay video, xử lý ảnh hoặc sử dụng các tính năng AI trực tiếp trên thiết bị.

Một số thông tin rò rỉ trước đó cũng cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn phiên bản tiền nhiệm. Đây có thể là một trong những yếu tố giúp Apple có thêm không gian bên trong để tăng dung lượng pin.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro được cho là không có mức tăng tương tự. Các nguồn tin hiện cho rằng phiên bản này có thể sử dụng viên pin khoảng 4.288 mAh ở bản eSIM, chỉ nhỉnh hơn rất nhẹ so với mức 4.252 mAh của iPhone 17 Pro.

Sự khác biệt này cho thấy Apple có thể tiếp tục tạo khoảng cách rõ hơn giữa hai phiên bản Pro và Pro Max, thay vì chỉ tập trung vào kích thước màn hình.

Bài toán lớn của Apple

Nếu những thông tin rò rỉ được xác nhận, iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành một trong những mẫu iPhone có dung lượng pin lớn nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý hơn, đây không đơn thuần là câu chuyện Apple tăng vài trăm mAh. So với iPhone 17 Pro Max, bản eSIM của thế hệ mới được cho là tăng 479 mAh, còn bản có SIM vật lý tăng tới 568 mAh.

Tuy nhiên, mọi thông tin hiện vẫn dừng ở mức rò rỉ. Apple chưa công bố iPhone 18 Pro Max cũng như thông số pin chính thức của sản phẩm.

Nếu các con số trên trở thành hiện thực, thời lượng pin nhiều khả năng sẽ là một trong những điểm Apple có thể dùng để thuyết phục người dùng nâng cấp. Trong bối cảnh smartphone ngày càng phải xử lý nhiều tác vụ AI và các tính năng chuyên sâu ngay trên thiết bị, một viên pin lớn hơn có thể mang lại giá trị thực tế hơn những thay đổi chỉ nằm trên bảng thông số.

Với iPhone 18 Pro Max, Apple dường như đang chuẩn bị cho một cuộc nâng cấp không chỉ nằm ở camera hay chip xử lý, mà còn ở yếu tố người dùng cảm nhận rõ nhất sau mỗi ngày sử dụng: thời lượng pin.