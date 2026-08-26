Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 130.000.000 đồng vào tài khoản mang tên LAM VAN THOI, khởi tố đối tượng SN 1993

Ngày 25/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lâm Văn Thới - SN: 1993, nơi thường trú: Khu phố 28, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản theo khoản 1, Điều 176 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, vụ việc bắt đầu từ ngày 9/4/2024. Trong quá trình thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, chị P.T.T.L. (SN 1994, thường trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) đã thao tác nhầm và chuyển 130.000.000 đồng vào tài khoản mang tên LAM VAN THOI.

Phát hiện sai sót, chị L. lập tức đến ngân hàng đề nghị tra soát, khiếu nại về giao dịch chuyển nhầm. Chị cùng phía ngân hàng sau đó nhiều lần liên hệ với Thới, yêu cầu hoàn trả số tiền.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Thới đã chặn liên lạc với chị L. và không còn sinh sống tại địa phương. Việc tìm kiếm người nhận tiền kéo dài trong một thời gian.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định Thới đang sinh sống tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long và tiến hành làm việc với người này.

Tại cơ quan điều tra, Thới khai nhận biết rõ 130.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản không thuộc quyền sở hữu của mình. Dù nhiều lần được chị L. và cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả, Thới vẫn cố tình giữ lại và sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Ngày 25/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Thới về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ án cũng là lời cảnh báo đối với những người nhận được tiền do người khác chuyển nhầm. Việc biết rõ tài sản không thuộc về mình nhưng vẫn cố tình chiếm giữ, sử dụng và không hoàn trả sau khi được yêu cầu có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự.

(Theo Công an tỉnh Hưng Yên)