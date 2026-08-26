Tiểu đường "rất sợ" những ai ăn tối kiểu này

Các nghiên cứu cho thấy thời điểm bạn ăn tối có thể ảnh hưởng thực sự đến sức khỏe, đặc biệt là khả năng kiểm soát đường huyết. Đáng chú ý, điều này dường như xảy ra bất kể bạn ăn gì.

Theo Very Well Health, “độ nhạy insulin thay đổi trong ngày để phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể”.

Nói cách khác, thời điểm ăn có thể quan trọng ngang bằng, thậm chí trong một số trường hợp còn quan trọng hơn thành phần bữa ăn, dù việc ăn uống điều độ vẫn là cần thiết. Các chuyên gia nói với Very Well Health: “Ăn uống ngược với nhịp sinh học có thể làm suy giảm khả năng kiểm soát đường huyết theo thời gian”.

Diabetes.co.uk cũng cảnh báo những người bị “rối loạn dung nạp glucose” có thể đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch cao hơn đáng kể. Việc hiểu cách giảm nguy cơ và điều trị tình trạng rối loạn dung nạp glucose có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Thời điểm ăn có thể quan trọng ngang bằng thành phần bữa ăn.

Ăn tối lúc nào thì tốt cho đường huyết?

Các chuyên gia cho biết không có một giờ ăn tối “hoàn hảo” duy nhất phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, nhiều người có thể hưởng lợi từ việc lựa chọn một khung giờ ăn ổn định, phù hợp với lịch sinh hoạt và cơ thể của mình.

Very Well Health lưu ý rằng ăn tối trước giờ đi ngủ hơn 2 tiếng có thể giúp cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết.

Các chuyên gia cho biết: “Mặc dù không có một thời điểm ăn tối hoàn hảo cho tất cả mọi người, một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên cho thấy ăn tối trong vòng 2 giờ trước khi đi ngủ làm suy giảm khả năng điều hòa đường huyết của cơ thể sau bữa ăn. Kết quả cho thấy tránh ăn tối quá gần giờ đi ngủ có thể hỗ trợ điều hòa glucose lành mạnh hơn bằng cách đồng bộ thời điểm ăn uống với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể”.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên theo mô hình bắt chéo trên những người trưởng thành khỏe mạnh, theo dõi người tham gia bằng thiết bị đo đường huyết liên tục, cho thấy ăn tối sớm vào lúc 18h giúp “cải thiện cả khả năng kiểm soát đường huyết trong 24 giờ và chuyển hóa lipid vào bữa sáng ngày hôm sau”.

Các nhà nghiên cứu ghi nhận kết quả này khi so sánh cùng một bữa tối được ăn lúc 18h với lúc 21h.

Một nghiên cứu khác cho thấy ăn tối muộn vào lúc 22h có liên quan đến đường huyết ban đêm cao hơn, nồng độ insulin cao hơn và khả năng oxy hóa axit béo thấp hơn ở một nhóm người trưởng thành khỏe mạnh, so với việc ăn cùng bữa đó vào lúc 18h.

Không chỉ vậy, một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho biết các bằng chứng hiện có cho thấy việc ăn các bữa ăn quá muộn vào buổi tối có liên quan đến tỷ lệ mắc các rối loạn chuyển hóa cao hơn. Trong khi đó, chế độ ăn giới hạn thời gian sớm – chẳng hạn ăn sáng và ăn tối sớm hơn – có thể cải thiện mức glucose trong máu và quá trình oxy hóa các chất nền chuyển hóa.

Các hormone liên quan đến nhịp sinh học, bao gồm cortisol và melatonin, cũng tương tác với thời điểm ăn uống và đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa các quá trình chuyển hóa.

Những nghiên cứu này cho thấy việc sắp xếp thời điểm ăn phù hợp hơn với đồng hồ sinh học bên trong cơ thể có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.