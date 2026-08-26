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2 xe khách đầu tiên bị xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

| | Sống

Ngày 26/8, Cục CSGT cho biết đã lập biên bản 2 lái xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 26/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Cục CSGT đã lập biên bản đối với 2 lái xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn khi lưu thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Hai trường hợp được xác định gồm anh Nguyễn V. Đ. (SN 1984, trú tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình), điều khiển xe khách 24 chỗ mang biển kiểm soát 18H-038.XX và anh Nguyễn Văn T. (SN 1981, trú tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình), điều khiển xe khách 24 chỗ mang biển kiểm soát 18H-063.XX.

Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông

Cả hai lái xe bị lập biên bản về hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc.

Theo điểm d, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, với hành vi vi phạm này, mỗi lái xe có thể bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Việc giữ khoảng cách phù hợp giúp người lái có đủ thời gian xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xảy ra tình huống bất ngờ.

Cục CSGT nhấn mạnh việc giữ khoảng cách an toàn không chỉ nhằm tránh vi phạm và bị xử phạt mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện và những người cùng tham gia giao thông.

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

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