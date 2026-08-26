Không đạt KPI, nữ nhân viên bị công ty phạt 200 lần squat, 5 ngày sau nhập viện vì bị suy nhược cơ nghiêm trọng

Một nữ nhân viên họ Yang tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, phải nhập viện sau khi thực hiện hàng trăm động tác squat theo yêu cầu của quản lý. Sự việc xảy ra trong bối cảnh cô không hoàn thành các chỉ tiêu công việc được giao.

Theo South China Morning Post, Yang chuyển đến Hàng Châu vào tháng 6/2026 và bắt đầu công việc đầu tiên với vị trí tư vấn tài chính tại một công ty hỗ trợ vay vốn. Công việc chủ yếu của cô là gọi điện cho khách hàng để giới thiệu dịch vụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Quản lý nhóm họ Zhang đặt ra các chỉ tiêu cụ thể cho nhân viên. Mỗi người phải thực hiện 200 cuộc gọi mỗi ngày, mời ít nhất một khách hàng và thuyết phục một khách hàng bày tỏ ý định hợp tác. Ngày 28/7, Yang không hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Theo lời kể của cô, quản lý đưa ra hai lựa chọn để xử lý việc không đạt chỉ tiêu là thực hiện 100 lần squat hoặc nộp 50 NDT cho mỗi nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Nữ nhân viên quay video thực hiện 200 lần squat tại nhiều khu vực trong văn phòng để gửi cho cấp trên làm bằng chứng (Ảnh: SCMP)

Do không có tiền để nộp phạt, Yang lựa chọn thực hiện squat. Vì không hoàn thành 2 nhiệm vụ được giao, cô phải thực hiện tổng cộng 200 lần squat, tương ứng với mức phạt 100 lần cho mỗi nhiệm vụ chưa hoàn thành. Theo yêu cầu của quản lý, Yang phải quay video quá trình thực hiện và gửi cho cấp trên để chứng minh đã hoàn thành hình thức kỷ luật. Cô chia số lần squat thành nhiều đợt và thực hiện tại các khu vực khác nhau trong tòa nhà văn phòng.

Sau khi hoàn thành những động tác cuối cùng, Yang bắt đầu gặp khó khăn khi đứng và đi lại. Cô cho biết hai chân đau dữ dội và cơ thể xuất hiện tình trạng khó chịu.

Tuy nhiên, Yang không đến bệnh viện ngay sau đó. Do điều kiện tài chính khó khăn, cô trì hoãn việc thăm khám và phải đến 5 ngày sau, khi nhận thấy nước tiểu chuyển sang màu sẫm, Yang mới đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Tại bệnh viện, cô được chẩn đoán mắc tiêu cơ vân (rhabdomyolysis). Đây là tình trạng xảy ra khi các tế bào cơ bị tổn thương và phân hủy nhanh chóng, khiến những thành phần vốn nằm bên trong tế bào cơ được giải phóng vào máu.

Trong đó, myoglobin và creatine kinase (CK) là những chất thường được quan tâm khi đánh giá tình trạng tổn thương cơ. Khi cơ bắp chịu tổn thương ở mức độ đáng kể, lượng các chất này trong máu có thể tăng cao.

Yang chia sẻ cô thực hiện squat tại nhiều khu vực trong văn phòng sau khi bị quản lý yêu cầu thực hiện hình phạt vì không đạt chỉ tiêu công việc (Ảnh: SCMP)

Tiêu cơ vân có thể xảy ra sau hoạt động thể chất quá sức, chấn thương hoặc những tình huống khiến cơ bắp phải chịu tải lớn trong thời gian ngắn. Trong trường hợp của Yang, các triệu chứng xuất hiện sau khi cô thực hiện số lượng lớn động tác squat trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, tiêu cơ vân không chỉ gây đau và yếu cơ mà còn có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Khi myoglobin được giải phóng với lượng lớn và đi vào máu, thận phải xử lý chất này. Nếu tình trạng nghiêm trọng hoặc không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị tổn thương thận cấp, thậm chí suy thận.

Nước tiểu chuyển sang màu sẫm là một trong những dấu hiệu có thể xuất hiện ở người mắc tiêu cơ vân. Vì vậy, những biểu hiện bất thường như đau cơ dữ dội, yếu cơ, sưng đau hoặc nước tiểu thay đổi màu sắc sau khi vận động với cường độ cao cần được đánh giá y tế.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ CK trong máu của Yang vượt 16.000 U/L. Đây là chỉ số phản ánh tình trạng tổn thương cơ và cao hơn đáng kể so với mức thường được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán tiêu cơ vân.

May mắn, Yang chưa xuất hiện suy thận. Các bác sĩ yêu cầu cô nghỉ ngơi và tránh vận động gắng sức trong thời gian hồi phục. Yang cho biết cô đã chi khoảng 1.400 NDT cho việc điều trị. Do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục làm việc, cô quyết định nghỉ việc vào ngày 30/7.

Sau khi nghỉ việc, Yang liên hệ với quản lý Zhang và đề nghị được thanh toán chi phí điều trị, chi phí đi lại, đồng thời yêu cầu khoản bồi thường 15.000 NDT. Theo Yang, số tiền này nhằm trang trải chi phí sinh hoạt trong khoảng 75 ngày, thời gian cô cho rằng chưa thể tìm kiếm công việc mới do tình trạng sức khỏe.

Zhang không chấp nhận yêu cầu và đề nghị Yang khởi kiện nếu cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm. Không đạt được thỏa thuận, Yang tìm đến một chương trình truyền hình địa phương chuyên hỗ trợ giải quyết các tranh chấp. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, Zhang thừa nhận việc yêu cầu nhân viên thực hiện squat như một hình thức kỷ luật là vi phạm quy định về lao động. Tuy nhiên, ông cho rằng sự việc không thuộc trách nhiệm trực tiếp của công ty và không đồng ý với khoản bồi thường mà Yang đưa ra.

Yang sau đó trình báo vụ việc với cơ quan thanh tra lao động phụ trách giám sát doanh nghiệp. Cơ quan này cho biết sẽ xác minh sự việc và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo truyền thông Trung Quốc, người sử dụng lao động có hành vi xúc phạm hoặc hành hung người lao động có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, trong đó một số trường hợp có thể bị tạm giữ hành chính. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý cụ thể của doanh nghiệp và người quản lý trong trường hợp này vẫn cần được xác định dựa trên kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó các ý kiến tập trung vào việc sử dụng hoạt động thể chất như một hình thức kỷ luật tại nơi làm việc và trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với sức khỏe người lao động.

Hiện vụ việc của Yang đã được cơ quan thanh tra lao động tiếp nhận. Các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp, người quản lý và yêu cầu bồi thường sẽ được xem xét dựa trên kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Nguồn: SCMP