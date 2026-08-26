1 ông lớn công nghệ ở Việt Nam chi gần 650 tỷ xây dựng tổ hợp giáo dục rộng 10ha: Đáp ứng 6.000 người học, quy tụ 500 giáo viên về dạy

Theo thông tin từ tập đoàn FPT, ngày 25/8 vừa qua, đơn vị này đã khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại tỉnh Điện Biên. Đây là tổ hợp giáo dục đầu tiên của khu vực Tây Bắc có đầy đủ các hệ đào tạo từ phổ thông đến cao đẳng, đại học và sau đại học, định hướng đào tạo nhân lực công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương và khu vực.

﻿Tổ hợp giáo dục hơn 10 ha, vốn đầu tư 648,5 tỷ đồng

Theo quy hoạch, Tổ hợp Giáo dục FPT Điện Biên được xây dựng trên diện tích khoảng 10,57 ha tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 648,5 tỷ đồng. Giai đoạn một của Tổ hợp dự kiến đi vào hoạt động trong quý I năm 2028.

Tổ hợp Giáo dục FPT Điện Biên được thiết kế gắn với đặc trưng lịch sử, địa lý và văn hóa của địa phương. Công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh đồng Mường Thanh, được phát triển theo hướng kiến trúc xanh. Các khối giảng đường đan xen với không gian xanh, trong đó quảng trường đóng vai trò là tâm điểm kết nối.

Không gian mở được ưu tiên để người học có thể học tập, giao lưu và tham gia các hoạt động ngoài giờ. Hình ảnh cánh đồng cũng được sử dụng như một ẩn dụ cho quá trình giáo dục, từ những “hạt giống” tri thức được gieo trồng đến quá trình phát triển năng lực và nuôi dưỡng tinh thần khám phá khoa học, công nghệ.

Phối cảnh Tổ hợp Giáo dục FPT Điện Biên

Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn trong tổng thời gian 8 năm. Giai đoạn đầu dự kiến thực hiện trong 2 năm, hai giai đoạn tiếp theo kéo dài 3 năm mỗi giai đoạn. Theo kế hoạch, khóa học đầu tiên sẽ được tuyển sinh và khai giảng vào tháng 9/2027.

Đưa các ngành công nghệ chiến lược vào đào tạo

Một điểm đáng chú ý của Tổ hợp Giáo dục FPT Điện Biên là định hướng đào tạo ưu tiên một số lĩnh vực công nghệ chiến lược gồm bán dẫn, an ninh mạng, máy bay không người lái (UAV) và các lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác ở hệ giáo dục nghề nghiệp và đại học. Bậc phổ thông tiếp tục theo định hướng gắn kiến thức phổ thông với trải nghiệm, đồng thời trang bị kỹ năng số, tư duy công nghệ và ngoại ngữ cho học sinh.

Với mô hình đào tạo từ tiểu học đến sau đại học, Tổ hợp Giáo dục FPT được kỳ vọng bổ sung một mô hình giáo dục ngoài công lập có quy mô lớn tại địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo gắn với công nghệ, ngoại ngữ và nhu cầu nhân lực của tỉnh Điện Biên.

Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Tổ hợp giáo dục FPT Điện Biên dự kiến có khả năng tiếp nhận trên 6.000 học sinh, sinh viên mỗi năm; đồng thời tạo việc làm cho gần 500 giảng viên, giáo viên, cán bộ và nhân viên. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội học tập, đào tạo nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.

Chuỗi tổ hợp giáo dục nghìn học viên của FPT trải dài nhiều tỉnh, thành

Thực tế Tổ hợp Giáo dục FPT tại Điện Biên không phải là dự án đầu tiên của ông lớn ngành công nghệ ở Việt Nam. Hiện tập đoàn này đã và đang xây dựng nhiều mô hình giáo dục tích hợp tại nhiều địa phương trên cả nước như Nam Định, Huế, TP.HCM, Hải Phòng… với quy mô đào tạo khác nhau.

Tại Nam Định, tổ hợp giáo dục FPT UniSchool được định hướng phát triển trên khu đất hơn 11 ha, với khả năng đào tạo khoảng 10.000 người học mỗi năm.

Tại TP.HCM, tổ hợp giáo dục FPT Bình Dương là một trong những dự án giáo dục có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. Dự án bao gồm Trường Đại học FPT cùng hệ thống giáo dục phổ thông, cao đẳng và các hạng mục đồng bộ như ký túc xá, nhà đa năng, khu thể thao, khu dịch vụ và hệ thống hạ tầng hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, sinh hoạt của người học. Khi hoàn thành, tổ hợp dự kiến đào tạo hàng chục nghìn học sinh, sinh viên mỗi năm. Vào đầu 7 vừa qua, tổ hợp này đã thực hiện Lễ cất nóc. Đơn vị dự kiến đón người học vào đầu năm 2027.

Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương được xây dựng trên khu đất rộng hơn 84.000 m², với tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m²

Trong số các dự án đã hình thành, Tổ hợp Giáo dục FPT tại Huế cho thấy rõ hơn mô hình mà FPT đang theo đuổi: xây dựng không gian đào tạo nhiều bậc học, đồng thời đưa công nghệ vào chương trình từ sớm. Tổ hợp rộng 8,68 ha, có quy mô đào tạo tới 20.000 người học, gồm giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, với định hướng gắn đào tạo với các ngành công nghệ mũi nhọn như STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), Robotic

Mới nhất, tháng 3/2026, FPT tiếp tục khởi công tổ hợp giáo dục tại Hải Phòng trên diện tích khoảng 10 ha, quy mô hơn 5.800 học sinh, sinh viên, đào tạo từ phổ thông đến cao đẳng và đại học, đồng thời định hướng các lĩnh vực như AI, an ninh mạng, khoa học dữ liệu và bán dẫn.

Hình ảnh phối cảnh chung Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng

Những dự án này cho thấy xu hướng xuyên suốt trong mô hình tổ hợp giáo dục của FPT là kết hợp đào tạo nhiều cấp học với công nghệ và nhu cầu nhân lực của từng địa phương. Với Điện Biên, định hướng này tiếp tục được thể hiện khi tổ hợp mới được thiết kế đào tạo từ tiểu học đến sau đại học, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực như bán dẫn, an ninh mạng và UAV.