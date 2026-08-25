Hòn đảo ở ngã 3 sông được tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền vào: Đã xây 2 siêu công trình lớn nhất miền Bắc, có hạng mục lần đầu xuất hiện ở Việt Nam

Đảo Vũ Yên là hòn đảo có vị thế đặc biệt nằm ngay giữa lòng thành phố cảng Hải Phòng. Đảo được bao bọc bởi 3 dòng sông lớn: sông Cấm, sông Bạch Đằng và sông Ruột Lợn. Vị trí đặc biệt này tạo cho hòn đảo một không gian vừa tách biệt, yên bình, vừa nằm gần các khu vực đang phát triển mạnh của thành phố.

Cùng với địa lợi tự nhiên, đảo Vũ Yên còn nắm giữ vị trí trung tâm của những tuyến giao thông huyết mạch. Từ đảo Vũ Yên, chỉ mất 5 phút để đến trung tâm thành phố Hải Phòng hay Thủy Nguyên - trung tâm hành chính; khoảng 1 giờ để đến với Thủ đô Hà Nội và khoảng 2-4 giờ bay từ các sân bay Cát Bi, Vân Đồn, Nội Bài đến với các trung tâm kinh tế khác của châu Á như Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Với lợi thế đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đầu tư vào hòn đảo này với hàng loạt các tiện ích giải trí được giới siêu giàu thế giới yêu thích.

Sân golf 36 hố 160ha

Sân golf trên đảo Vũ Yên rộng 160ha, với 36 hố (còn được gọi là Vinpearl Golf Hải Phòng). Vinpearl Golf Hải Phòng sẽ có 2 sân golf mang 2 phong cách riêng biệt: sân địa hình đầm lầy tự nhiên thách thức và sân hồ với cảnh quan tuyệt đẹp.

Sân golf trên đảo Vũ Yên

Bên cạnh đó, với hệ thống đèn chiếu sáng tại 27 hố, các golfer sẽ được thỏa mãn đam mê với bộ môn này 24/7 và 365 ngày trong năm.

Ngoài dịch vụ trên golf, khu vực này còn có cả clubhouse với 300 locker, nhà hàng sang trọng, phòng VIP phục vụ hội họp và khu xông hơi sang trọng.

Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia đầu tiên ở Việt Nam

Nếu sân golf mang đến trải nghiệm thể thao, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên lại đưa một thú chơi vốn khá đặc biệt vào đời sống thường nhật trên đảo.

Theo đó đây là Học viện cưỡi ngựa đầu tiên tại Việt Nam. Nơi đây quy tụ những giống ngựa chủng, quý, có giá tiền tỷ, nhập khẩu từ các quốc gia có nền văn hoá cưỡi ngựa lâu đời như Anh, Hà Lan,... Đến đây, các học viên sẽ được đào tạo thành những kỵ sĩ chuyên nghiệp, trải nghiệm hoạt động cưỡi ngựa, đua ngựa.

Du khách ghé học viện tham quan, khám phá trong chuyến vui chơi tại Hải Phòng

Học viện bố trí các khu riêng biệt gồm khu chăm sóc ngựa, khu tập luyện dành cho nhiều cấp độ, sân đa năng biểu diễn ngựa và đường đua ngựa giải trí. Đây là một trong những tiện ích tạo dấu ấn riêng cho Vũ Yên, khi cưỡi ngựa không chỉ được xem như hoạt động thể thao mà còn trở thành một trải nghiệm giải trí ngay trong khu đô thị.

Bến du thuyền lớn nhất miền Bắc

Trải rộng gần 10ha, bến du thuyền trên đảo Vũ Yên được quy hoạch bài bản với 100 vị trí neo đậu linh hoạt, đáp ứng nhiều kích cỡ du thuyền cùng điểm nhấn là khu nhà đón tiếp sang trọng mang phong cách Indochine, rộng gần 700m2.

Không chỉ là nơi cập bến của những du thuyền triệu đô, bến du thuyền là mảnh ghép tiếp theo tạo nên không gian sống thượng lưu trên "đảo tỷ phú". Vào cuối tuần, nơi đây trở thành điểm hẹn sôi động với những bữa tiệc trên sông, buổi gặp gỡ gia đình, bạn bè giữa không gian âm nhạc và ánh đèn lung linh.

Khu vui chơi giải trí và vườn thú lớn nhất miền Bắc

Nếu những tiện ích trên tạo nên màu sắc nghỉ dưỡng và thượng lưu cho Vũ Yên thì sự xuất hiện của VinWonders đã đưa hòn đảo này trở thành một điểm vui chơi quy mô lớn dành cho nhiều nhóm khách.

Theo đó, VinWonders Vũ Yên là công viên giải trí và vườn thú lớn nhất miền Bắc với quy mô gần 20ha. Điểm nhấn nổi bật và độc đáo nhất của VinWonders Vũ Yên chính là ‘Vương quốc Muông thú’ rộng gần 7ha, với gần 2.000 cá thể động vật quý hiếm đại diện cho hơn 67 loài như hổ Bengal, tê giác trắng, sư tử, chuột túi, vượn cáo… cùng hội tụ.

VinWonders Vũ Yên - Công viên giải trí và vườn thú lớn nhất miền Bắc có quy mô gần 20ha

Đặc biệt, nơi đây còn sở hữu nhà chim đa dạng loài bậc nhất Việt Nam, trải rộng 3.000m² với hơn 1.600 cá thể rực rỡ sắc màu, bay lượn giữa không gian sinh thái mở. Không thể không nhắc tới KidZoo – khu tương tác sinh động được thiết kế riêng cho trẻ nhỏ, nơi các em được bước vào thế giới động vật một cách thân thiện, gần gũi và đầy cảm hứng học hỏi giữa thiên nhiên sống động.

Trong khi đó, hai phân khu Vùng đất Chiến binh và Thế giới Thần tiên đưa du khách chìm đắm vào hành trình giải trí bùng nổ cảm xúc, năng lượng bất tận với gần 80 trò chơi trong nhà và ngoài trời. Đáng chú ý, VinWonders Vũ Yên có Switchback Coaster 460 – tàu lượn giật ngược đầu tiên tại Đông Nam Á, nơi những cú lượn siêu tốc và đột ngột đảo chiều sẽ khiến du khách phấn khích tột độ.

VinWonders Vũ Yên còn có công viên nước rộng hơn 2ha, nơi hội tụ 10 tổ hợp trò chơi nước sôi động. Tại đây, du khách sẽ bị chinh phục bởi cụm đường trượt Twister ngoạn mục dài tới 738m, nổi bật với tháp trượt cao 40m. Bên cạnh đó, những trải nghiệm thư giãn như hồ tạo sóng, sông lười cũng sẽ khiến du khách thỏa sức tận hưởng không gian đầy sảng khoái và năng lượng.

Bên cạnh những khu trò chơi đa dạng từ trên cạn xuống dưới nước, du khách còn có những trải nghiệm “đã mắt – đã tai” tại Quảng trường lễ hội, nơi diễn ra của những màn trình diễn mãn nhãn, âm thanh sôi động và không khí lễ hội rộn ràng diễn ra suốt 365 ngày trong năm.

Ra khỏi VinWonders, hành trình vui chơi trên đảo vẫn tiếp tục với phố đi bộ Công viên Vũ Yên, nơi có hơn 200 gian hàng ẩm thực và mua sắm. Công viên văn hóa Hàn Quốc K-Park, Quảng trường Châu Âu với nhạc nước, trình diễn ánh sáng và pháo hoa cũng trở thành những điểm đến khác trong quần thể.

Từ sân golf 36 hố, học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền đến công viên giải trí gần 20 ha, Vũ Yên đang hội tụ những yếu tố cốt lõi của một trung tâm mới: hạ tầng kết nối, hệ sinh thái tiện ích, không gian sống chất lượng.