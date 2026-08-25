Đeo trang sức bằng "cả gia tài" lên người, Chu Thanh Huyền lại khẳng định bản thân không tự mua vì "tiếc tiền", vậy vòng cổ hơn 1 tỷ từ đâu mà có?

Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cầu thủ nổi tiếng nhất nhì Việt Nam Nguyễn Quang Hải, nàng WAG Chu Thanh Huyền còn khiến dân tình trầm trồ không ngớt khi xuất hiện với loạt trang sức hàng hiệu có giá trị không hề nhỏ.

Theo những hình ảnh được chính chủ chia sẻ, bà xã Quang Hải từng đeo trên người nhiều món phụ kiện đến từ các thương hiệu xa xỉ như BVLGARI, Cartier và Van Cleef & Arpels (VCA). Trong đó, chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền hình rắn nạm vàng và kim cương BVLGARI ước tính có giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Chu Thanh Huyền còn kết hợp vòng tay đến từ Cartier cùng 2 chiếc lắc VCA, tổng giá trị được ước tính thêm khoảng nửa tỷ đồng. Chỉ tính sơ qua, tổng giá trị loạt trang sức này đã có thể lên tới gần 2 tỷ đồng.

Những món phụ kiện xa xỉ mà Chu Thanh Huyền đeo trên người lại không phải do chính cô bỏ tiền mua (Ảnh: Chu Thanh Huyền)

Thế nhưng điều khiến dân tình thích thú hơn cả lại nằm ở tiết lộ của chính Chu Thanh Huyền về nguồn gốc những món đồ này. Khi được hỏi về một chiếc vòng bạc tỷ đang đeo, cô thẳng thắn chia sẻ: “Cái vòng này á hả, chồng mua, chồng order, chồng tặng".

Không chỉ một món, Chu Thanh Huyền từng cho biết các trang sức của cô chủ yếu là do chồng mua tặng hoặc được các nhãn hàng gửi tặng, chứ bản thân cô gần như không tự mua. Lý do cũng rất đúng chất Chu Thanh Huyền: “Em tiếc tiền". Câu nói này khiến màn “bóc giá” càng trở nên thú vị. Bởi trên tay là những món trang sức có giá trị lên tới hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng, nhưng bà xã Quang Hải lại khẳng định bản thân không có thói quen bỏ tiền mua những món đồ xa xỉ này.

Nói cách khác, những màn lên đồ với trang sức tiền tỷ của Chu Thanh Huyền phần lớn đến từ những món quà ông xã dành tặng hoặc các thương hiệu gửi đến. Còn khi tự chi tiền, cô lại khá “tiếc”, thậm chí vẫn miệt mài kinh doanh và livestream bán hàng đến tận khuya.

Quang Hải thường xuyên chi đậm để mua quà tặng bà xã Chu Thanh Huyền (Ảnh: FBNV)

Quang Hải từng tặng vợ những món quà xa xỉ nào?

Không phải ngẫu nhiên Chu Thanh Huyền từng nói “trang sức của em toàn do chồng mua”. Nhìn lại những món quà Quang Hải từng dành cho bà xã, có thể thấy nam cầu thủ khá mạnh tay khi chiều vợ. Bên cạnh vòng cổ hơn 1 tỷ, món quà đắt giá và nổi bật nhất là chiếc đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5167A-001, được Quang Hải mua tặng Chu Thanh Huyền từ năm 2023. Mẫu đồng hồ này có giá khoảng 600-700 triệu đồng và đến nay vẫn là món phụ kiện được cô sử dụng thường xuyên.

Ảnh: FBNV

Về túi xách, bộ sưu tập của Chu Thanh Huyền cũng có không ít dấu ấn từ ông xã. Chiếc Hermès Birkin 25 được Quang Hải mua tặng vợ nhân dịp sinh nhật tháng 8/2023, với giá được báo chí ước tính hơn nửa tỷ đồng. Sau đám cưới, cô tiếp tục được chồng tặng một chiếc Hermès Picotin.

Đến tháng 3/2024, Quang Hải tiếp tục tặng vợ một chiếc túi Chanel có giá niêm yết khoảng 5.500 USD, tương đương hơn 170 triệu đồng. Không chỉ túi và đồng hồ, nam cầu thủ còn từng tặng Chu Thanh Huyền cả một bộ trang sức hàng hiệu. Trong đó có lắc Van Cleef & Arpels (VCA) bằng vàng 18K gần 80 triệu đồng, dây chuyền Cartier khoảng 70 triệu đồng và vòng Cartier Juste Un Clou nạm kim cương khoảng 300 triệu đồng.

Ảnh: FBNV

Tháng 10/2024, Chu Thanh Huyền lại khoe khoảnh khắc Quang Hải mang về cho cô những túi quà sau chuyến đi. Trong số đó có một món đến từ Hermès, được xác định là dòng Bride-a-Brac au Carré Case, giá khoảng 33 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, sau chuyến thi đấu tại Malaysia hồi tháng 6/2025, Quang Hải tiếp tục mang quà Hermès về tặng vợ và con trai. Và đó mới chỉ là những món từng được công khai, chưa tính những món quà khác mà cặp đôi chưa tiết lộ giá trị.

Ảnh: FBNV

Bởi vậy, câu nói “em tiếc tiền, em không tự mua” của Chu Thanh Huyền càng khiến dân mạng thích thú: bản thân cô không phải người thường xuyên tự xuống tiền cho đồ hiệu, nhưng lại sở hữu cả một “kho” hàng hiệu nhờ những lần được ông xã Quang Hải mạnh tay mua tặng.