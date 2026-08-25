Vị khách đặc biệt trong trận chung kết lượt về Việt Nam - Thái Lan

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình sẽ có sự hiện diện của những lãnh đạo cấp cao của bóng đá thế giới, tạo thêm điểm nhấn cho cuộc đối đầu quyết định chức vô địch.

Sự hiện diện của lãnh đạo FIFA

Màn tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h tối 26/8 tại Hà Nội. Ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công trong hiệp 2, qua đó tạo lợi thế đáng kể trước trận đấu cuối cùng.

Theo kế hoạch, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström sẽ tới sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu.

Hai lãnh đạo FIFA dự kiến cùng các quan chức của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tham dự lễ trao giải sau trận đấu, trong đó có nghi thức trao cúp cho nhà vô địch.

Sự xuất hiện của người đứng đầu FIFA cùng Tổng thư ký FIFA được kỳ vọng nâng tầm không khí của trận chung kết, vốn đã nhận được sự quan tâm lớn khi hai đội tuyển nhiều duyên nợ của khu vực tiếp tục gặp nhau trong trận đấu quyết định.

Chiếc cúp vinh quang đã có mặt tại Hà Nội

Trong khi công tác chuẩn bị cho trận chung kết đang được hoàn tất, chiếc cúp ASEAN Cup 2026 cũng đã được vận chuyển từ Thái Lan sang Hà Nội. AFF phối hợp với lực lượng an ninh chịu trách nhiệm đảm bảo quá trình vận chuyển và bảo quản hiện vật quan trọng nhất của giải đấu.

Chiếc cúp sẽ được trao cho đội giành chiến thắng chung cuộc sau khi trận chung kết lượt về khép lại. Trước đó, người hâm mộ Việt Nam từng có cơ hội chiêm ngưỡng chiếc cúp khi nó xuất hiện tại Việt Nam trong hành trình Trophy Tour trước thềm giải đấu.

Không chỉ trao danh hiệu cho đội vô địch, lễ bế mạc tại Mỹ Đình còn là dịp AFF vinh danh những cá nhân nổi bật tại ASEAN Cup 2026. Các giải thưởng dự kiến gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Vua phá lưới, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất.

Tổ trọng tài bắt chính trận chung kết lượt về Việt Nam - Thái Lan

AFF đã xác định tổ trọng tài làm nhiệm vụ trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Theo phân công, trọng tài người UAE Ahmed Eisa Mohamed Darwish sẽ là người điều khiển trận đấu quyết định chức vô địch. Hỗ trợ ông là hai đồng hương Saeed Rashed Mohamed Abdulla Almarzooqi và Yaser Sabeil Ahmed Mohamed Almurshidi.

Vị trí trọng tài thứ tư thuộc về Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari của Singapore, trong khi trọng tài Malaysia Subkhiddin bin Mohd Salleh được giao nhiệm vụ giám sát công tác trọng tài.

Ở tuổi 35, Ahmed Eisa Mohamed Darwish được biết đến với phong cách điều hành quyết liệt và khá nghiêm khắc. Ông trở thành trọng tài FIFA từ năm 2017 và đã có 112 trận đấu trong sự nghiệp. Trong thời gian này, ông rút tổng cộng 512 thẻ vàng, 61 thẻ đỏ và cho các đội hưởng 54 quả phạt đền.

Việc AFF lựa chọn một tổ trọng tài quốc tế có kinh nghiệm được xem là phù hợp với tính chất quan trọng của cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển giàu duyên nợ nhất khu vực.

Đây cũng không phải lần đầu ông Ahmed Eisa Mohamed Darwish làm nhiệm vụ trong một trận đấu có sự góp mặt của bóng đá Việt Nam. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, ông từng đảm nhận vai trò trọng tài VAR ở trận U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia 2-0 tại vòng bảng và cuộc đối đầu với U23 Iraq ở tứ kết, nơi Việt Nam nhận thất bại 0-1.

Trước trận lượt về, đội tuyển Việt Nam đang chiếm ưu thế rõ rệt sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ngay trên sân Rajamangala. Hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải lần lượt lập công trong hiệp 2, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo khoảng cách an toàn trước màn tái đấu tại Mỹ Đình.

Với lợi thế này, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa hoặc không thua quá 1 bàn ở trận lượt về để hoàn tất mục tiêu giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

(Tổng hợp)