CEO ngành chăm sóc sức khỏe nay tạo làn sóng mới cho thị trường xe điện Việt

Ngày 13/08, tại Vietnam Cycle Expo 2026 (SECC), MOVE giới thiệu bộ sưu tập 5 mẫu xe điện hiệu năng cao trong không gian triển lãm 2 trong 1 mang chủ đề "Smart Life - Smart MOVE". Sau hơn 2 năm gia nhập thị trường, đây là bước phát triển mới của MOVE với định hướng nâng cấp toàn diện sản phẩm.

Phát biểu tại sự kiện, CEO Lê Trường Mạnh cho biết đằng sau những nâng cấp về thông số là một mục tiêu lớn hơn: thay đổi cách người Việt nhìn nhận về xe điện, từ một phương tiện bổ trợ thành lựa chọn có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Ra mắt loạt xe điện mới, nâng cấp hiệu năng và trải nghiệm

Bộ sưu tập xe điện Smart MOVE Collection được phát triển với 5 mẫu MOVE Boss, Mission, Thinking, Target và Target S, hướng tới một thế hệ xe điện mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn. Tùy từng phiên bản, xe có quãng đường di chuyển từ 180 đến 250 km mỗi lần sạc, vận tốc tối đa 85 km/h, công suất tối đa 6.000 W và mô men xoắn tối đa 34 Nm. Đây là những thông số cho khả năng vận hành tương đương với nhiều dòng xe ga truyền thống trên thị trường hiện tại.

MOVE Boss và MOVE Mission sử dụng động cơ mid motor kết hợp dây curoa, cho khả năng tăng tốc nhanh, hạn chế hụt ga và độ trễ khi vặn tay ga, hướng tới trải nghiệm lái tiệm cận xe máy xăng. Mô men xoắn tối đa 34 Nm giúp xe dễ dàng chở hai người lớn, leo dốc 35 đến 40 độ mà không cần lấy trớn. Pin LFP được trang bị mạch BMS giúp quản lý điện áp, kiểm soát quá dòng và các trạng thái bất thường trong quá trình sử dụng. Thời gian sạc từ 4,5 tiếng ở một số mẫu cũng giúp xe phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Bên cạnh hiệu năng, 5 mẫu xe được phát triển theo những phong cách và nhu cầu sử dụng khác nhau. MOVE Boss và Mission mang phong cách sang trọng, MOVE Target và Target S hướng tới diện mạo năng động, mạnh mẽ, còn Thinking mang hơi hướng cổ điển.

Bộ sưu tập xe điện MOVE được thiết kế với nhiều phong cách khác nhau

Một số mẫu có cốp lên tới 42 lít, cùng các tiện ích như cổng sạc USB, số lùi, khóa chống trộm thông minh và kết nối ứng dụng smartphone để theo dõi thông tin pin, dịch vụ bảo hành.

CEO Xe điện MOVE muốn thay đổi cách người Việt nhìn nhận về xe điện

"Điều chúng tôi muốn chứng minh là khi một chiếc xe điện đủ mạnh để vận hành, đủ bền để đồng hành lâu dài và đủ tiện để sử dụng mỗi ngày, thì hoàn toàn có thể trở thành phương tiện chính của người dùng", CEO Lê Trường Mạnh chia sẻ.

Theo định hướng này, bài toán của MOVE nằm ở việc thay đổi cách người dùng nhìn nhận về xe điện. Ông Mạnh nói thêm: "Điều khiến tôi trăn trở là qua quá trình tiếp xúc với khách hàng, tôi nhận thấy nhiều người vẫn xem xe điện chỉ phù hợp để đi gần hoặc là một phương tiện bổ trợ. Xe điện thường chỉ được cân nhắc sau khi họ đã sở hữu một chiếc xe xăng. Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mục tiêu Net Zero, khuyến khích sử dụng phương tiện xanh. Muốn quá trình chuyển đổi này diễn ra mạnh mẽ hơn thì việc thay đổi cách nhìn của người dùng về xe điện là rất cần thiết." Smart MOVE Collection được phát triển từ chính yêu cầu đó. Với các mẫu xe có hiệu năng cao, quãng đường dài, khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ thống tiện ích và dịch vụ đi kèm, doanh nghiệp hướng tới việc thu hẹp khoảng cách giữa xe điện và những kỳ vọng quen thuộc của người dùng đối với xe máy xăng.

Từ đó, mục tiêu của MOVE không chỉ dừng ở việc đưa thêm các dòng xe điện mới ra thị trường, mà hướng tới việc tạo ra một lựa chọn đủ mạnh, đủ bền và đủ tiện để người Việt có thể tự tin sử dụng xe điện trong đời sống hàng ngày.

Đầu tư nhà máy, R&D và công nghệ lõi để đi đường dài

Để đưa xe điện trở thành lựa chọn di chuyển thực tế, MOVE xác định đầu tư vào năng lực sản xuất, nghiên cứu phát triển và công nghệ lõi là nền tảng cho chiến lược dài hạn. Sau hơn 2 năm gia nhập thị trường, doanh nghiệp đã đầu tư 3 nhà máy với tổng diện tích hơn 100.000 m², năng lực sản xuất thiết kế khoảng 480.000 xe, tạo nền tảng chủ động hơn trong sản xuất và phát triển sản phẩm.

Đầu năm 2026, MOVE chính thức khởi công xây dựng nhà máy thứ 3, chuẩn bị nền tảng cho chiến lược cải tiến sản phẩm

Nền tảng này được xây dựng trên kinh nghiệm doanh nghiệp tích lũy từ Kingsport, từ nghiên cứu, sản xuất, quản trị chất lượng đến sự thấu hiểu người tiêu dùng Việt.

"Chúng tôi không bước ra khỏi vùng an toàn với hai bàn tay trắng ", ông Mạnh từng khẳng định. Với MOVE, lợi thế từ nền tảng Kingsport được đặt cùng với năng lực sản xuất và công nghệ mới để tạo thành bệ phóng cho chiến lược phát triển dài hạn.

Đồng hành cùng người dùng từ lúc nhận xe đến suốt hành trình sử dụng

Với một mẫu xe được định hướng trở thành phương tiện di chuyển thường xuyên, trải nghiệm của người dùng không dừng lại ở thời điểm nhận xe. MOVE phát triển hệ thống phân phối và hậu mãi theo hướng hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình sử dụng, từ giao xe tận nơi đến bảo hành và chăm sóc sau bán hàng.

MOVE hiện có hơn 300 showroom trên toàn quốc, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu, trải nghiệm và tiếp cận dịch vụ. Bên cạnh đó là hình thức giao xe tận nơi, cùng với chính sách bảo hành tận nhà lên đến 10 năm đối với một số hạng mục, theo điều kiện áp dụng.

Hơn 300 showroom MOVE trên toàn quốc phục vụ cho nhiều nhóm khách hàng

Chính sách này giúp giảm bớt một trong những băn khoăn thường gặp khi lựa chọn xe điện, đặc biệt với những người sử dụng xe với tần suất cao. Khi cần kiểm tra hoặc xử lý vấn đề, khách hàng có thể được hỗ trợ tại nhà thay vì phải tự tìm kiếm nơi sửa chữa.

Từ "Smart Life - Smart MOVE" đến tham vọng đưa thương hiệu Việt ra khu vực

Tại Vietnam Cycle Expo 2026, "Smart Life - Smart MOVE" được lựa chọn làm chủ đề cho giai đoạn phát triển mới của hệ sinh thái Kingsport và MOVE.

Theo CEO Lê Trường Mạnh, đây không chỉ là thông điệp của một sự kiện mà là định hướng phát triển trong nhiều năm tới. Khi chất lượng sống của người Việt ngày càng được nâng cao, sản phẩm cũng phải liên tục cải tiến để đáp ứng những kỳ vọng mới, góp phần nâng cấp cuộc sống cho hàng triệu khách hàng Việt. Để làm được điều đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm, công nghệ, năng lực cung ứng, mạng lưới bán hàng và dịch vụ.

"Ở giai đoạn này, MOVE và Kingsport sẽ liên tục lắng nghe khách hàng, kiểm chứng sản phẩm và cải tiến từng ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật công nghệ mới, nâng cao chất lượng để không chỉ phục vụ tốt hơn cho nhu cầu người Việt mà còn có thể đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế."

Sau những bước chuẩn bị tại Lào và Campuchia, mục tiêu mở rộng sang Đông Nam Á trong 5-10 năm tới cũng cho thấy tham vọng của doanh nghiệp. Với ông Mạnh, đây cũng là cách để hiện thực hóa một niềm tin lớn hơn: doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ và tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế.

Từ chăm sóc sức khỏe trong gia đình đến giải pháp di chuyển ngoài phố, hành trình của MOVE vì thế không chỉ là câu chuyện mở rộng ngành kinh doanh. Đó là cách CEO Lê Trường Mạnh đang từng bước cụ thể hóa tầm nhìn "kiến tạo cuộc sống hạnh phúc" bằng một hệ sinh thái được xây dựng từ năng lực sản xuất, công nghệ đến khả năng đồng hành lâu dài với người tiêu dùng.