Vợ thiếu gia Tập đoàn nhựa đăng ảnh hơn 30 năm trước, nhan sắc gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, Midu gây chú ý khi đăng tải đoạn video tập hợp những hình ảnh cũ của gia đình. Trong một khung hình, nữ diễn viên khi còn nhỏ ngồi giữa bố mẹ trong một buổi sinh nhật. Cô bé Midu diện váy hồng, ngồi trong lòng mẹ, phía trước là bánh kem cùng những bó hoa.

Trên bức ảnh, Midu chèn các mốc 1966, 1961 và 1989 bên từng thành viên. Nữ diễn viên đồng thời viết: “Hóa ra 1992 đã là câu chuyện của 34 năm về trước, và ba mẹ giờ cũng đã hơn 60 tuổi…”.

Khoảnh khắc mang màu sắc hoài niệm nhận được sự quan tâm khi cho thấy hình ảnh bố mẹ Midu thời còn trẻ, đồng thời hé lộ diện mạo của nữ diễn viên khi mới vài tuổi nổi bật với đôi mắt to tròn, đen láy. Hơn 3 thập kỷ sau, cô bé ngồi bên bố mẹ năm nào đã trở thành gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, đồng thời xây dựng sự nghiệp riêng ở lĩnh vực giáo dục và kinh doanh.

Bức ảnh được Midu đăng trên trang cá nhân

Từ hot girl đình đám đến giảng viên đại học

Midu tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô được công chúng biết đến từ năm 2007 sau khi giành quán quân một cuộc thi dành cho giới trẻ, sau đó trở thành mẫu ảnh và bước vào lĩnh vực diễn xuất.

Midu từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm như Những thiên thần áo trắng, Thiên mệnh anh hùng, 4 năm, 2 chàng, một tình yêu, Mẹ chồng, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp... Vai Tuyết Mai trong Mẹ chồng từng giúp cô được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Cánh Diều.

Song song với nghệ thuật, Midu theo đuổi con đường học vấn và giảng dạy. Theo thông tin chính thức từ Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cô bắt đầu cộng tác với Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật từ năm 2017, hướng dẫn sinh viên ngành Thiết kế thời trang. Đại diện nhà trường từng cho biết Midu có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thời trang, đồng thời sở hữu thương hiệu riêng và tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy.

Từ hotgirl kẹo ngọt

Midu lấn sân sang đóng phim

Đến vai trò giảng viên Đại học (Ảnh FBNV)

Năm 2024, Midu hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang và đạt vị trí á khoa. Sau đám cưới, cô nhanh chóng trở lại giảng đường, tiếp tục công việc giảng dạy, chấm thi và hướng dẫn sinh viên.

Cuộc sống thay đổi khi kết hôn với thiếu gia ngành nhựa

Tháng 6/2024, Midu kết hôn với doanh nhân Trần Duy Minh Đạt sau quãng thời gian hẹn hò kín tiếng. Minh Đạt kém vợ một tuổi, sinh ra trong gia đình có nhiều năm hoạt động trong ngành nhựa. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Mỹ, anh trở về làm việc cho doanh nghiệp gia đình.

Theo truyền thông đăng tải, Minh Đạt tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính và Quản lý tại University of Virginia (Mỹ) năm 2012. Sau đó, anh có thời gian làm việc trong hệ thống doanh nghiệp của gia đình và từng đảm nhiệm vị trí quản lý vận hành.

Điểm đáng chú ý là sau khi trở thành “vợ thiếu gia tập đoàn nhựa”, Midu không rời bỏ sự nghiệp riêng. Ngược lại, Minh Đạt nhiều lần xuất hiện bên vợ trong những dấu mốc quan trọng, từ lễ tốt nghiệp thạc sĩ đến các sự kiện nghệ thuật.

Midu kết hôn với thiếu gia Minh Đạt vào năm 2024 (Ảnh FBNV)

Năm 2025, Midu tiết lộ từng có ý định “nghỉ hưu” khỏi showbiz ở tuổi 35 vì có giai đoạn không còn nhiều nhiệt huyết với phim ảnh. Tuy nhiên, chính Minh Đạt là người thường xuyên động viên, giúp cô lấy lại cảm hứng làm nghề. Sau đó, Midu trở lại với vai trò nhà sản xuất dự án 1314 - Đợi em ở ngày cũ, đồng thời thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, âm nhạc và đào tạo tài năng.

Đến tháng 7/2026, Minh Đạt được bắt gặp vẫn thường xuyên đồng hành cùng vợ tại các sự kiện. Cặp đôi cũng vừa kỷ niệm hai năm ngày cưới vào cuối tháng 6.

Sự đồng hành giữa Midu và Minh Đạt không chỉ đến từ một phía. Trong dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, Minh Đạt từng nói vợ là người luôn ở bên, lắng nghe những chia sẻ và tâm tư của anh trong công việc. Theo doanh nhân, Midu giúp anh nhìn nhận những điểm tốt của bản thân, thay đổi suy nghĩ và phát huy khả năng tốt hơn.

Ở chiều ngược lại, Midu nhiều lần nhắc đến sự khích lệ từ chồng. Nữ diễn viên cho biết cuộc sống sau hôn nhân khiến cô trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc hơn. Hai người cùng chia sẻ những việc rất đời thường như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, mua sắm hay uống cà phê. Minh Đạt từng kể trước khi kết hôn, cuộc sống của anh chủ yếu là đi làm và tập gym; sau khi có vợ, anh có thêm nhiều thú vui bình dị.

Ảnh FBNV

Sau hơn 2 năm kết hôn, Midu từng nói điều vợ chồng cô trân trọng nhất không nằm ở vật chất mà là hành trình cùng nhau vượt qua những bàn tán, hiểu lầm và lựa chọn cuộc sống “tích cực, bình yên”.