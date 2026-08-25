Ronaldo bất ngờ chạm mặt Chủ tịch FIFA, biểu cảm nghiêm nghị gây chú ý

Cristiano Ronaldo vừa xuất hiện tại Esports World Cup ở Paris và có dịp gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật quyền lực của bóng đá thế giới chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ một câu nói liên quan trực tiếp đến cột mốc 1.000 bàn thắng của CR7.

Theo đoạn video được ghi lại tại sự kiện, Ronaldo tiến tới chào Infantino và hỏi: "Ông khỏe không?". Chủ tịch FIFA sau đó đáp lại: "Còn 23 bàn nữa đúng không? Chúc may mắn!". Ở thời điểm hiện tại, Ronaldo đã có 977 bàn thắng trong sự nghiệp, đồng nghĩa với việc anh chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 23 pha lập công.

Lời chúc của Infantino vì thế nhanh chóng được người hâm mộ chú ý. Nếu hoàn thành mục tiêu, Ronaldo sẽ trở thành một trong những cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử bóng đá đạt cột mốc 4 chữ số về số bàn thắng ở cấp độ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, điều khiến đoạn video được bàn tán nhiều hơn lại là biểu cảm của Ronaldo sau cuộc trò chuyện. Trong vài giây xuất hiện cùng Infantino, CR7 duy trì vẻ mặt khá nghiêm nghị. Khi rời đi, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng, khiến một bộ phận người hâm mộ cho rằng anh có vẻ không thực sự thoải mái trong cuộc gặp.

Một số ý kiến thậm chí nhận xét cuộc trò chuyện giữa hai người mang cảm giác khá "căng thẳng", dù nội dung được ghi lại chỉ đơn thuần là lời chào hỏi và lời chúc dành cho Ronaldo.

Biểu cảm của Ronaldo khi gặp gỡ chủ tịch FIFA (Ảnh: madrid_total2)

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh FIFA và Infantino đang đối mặt với nhiều vấn đề đáng chú ý. Một số liên đoàn bóng đá được cho là đang gây sức ép, yêu cầu thay đổi lãnh đạo tại cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Sau khi hoàn tất lịch trình tại Paris, Ronaldo sẽ trở lại Saudi Arabia để hội quân cùng Al-Nassr. Đội bóng của CR7 chuẩn bị bước vào trận đấu với Al-Ettifaq vào ngày 25/8.

Ronaldo vừa ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải trong chiến thắng 4-0 trước Al-Riyadh hôm 21/8, qua đó nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 977. 23 bàn nữa. Đó là khoảng cách giữa Ronaldo và cột mốc 1.000 bàn thắng mà anh đang theo đuổi. Và như chính Infantino vừa nói với CR7: "Chúc may mắn!".