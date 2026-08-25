Hòa Minzy chia sẻ chuyện thầm kín, hàng trăm khán giả gửi lời động viên

Trưa 25/8, Hòa Minzy bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái ngắn trên Facebook cá nhân. Ngay sau đó, chia sẻ này của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý. Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng trăm lượt bình luận chỉ sau vài phút. Phần lớn khán giả hiểu ngay điều Hòa Minzy đang mong chờ và liên tục để lại lời động viên, chia sẻ kinh nghiệm.

Cụ thể, những gì Hòa Minzy chia sẻ liên quan trực tiếp đến việc mang thai và sinh con. Cô không ngần ngại bày tỏ mình đang rất mong mỏi việc mang thai và cả cô và bạn trai đều đã lên kế hoạch cho việc này.

Ở phần bình luận, chính nữ ca sĩ tiếp tục hỏi mọi người liệu có trường hợp chậm vài ngày mới thử que lên hai vạch hay không. Hòa cho biết sáng cùng ngày đã thử nhưng mới nhận kết quả một vạch nên có phần hụt hẫng.

Bên dưới phần bình luận, Hòa nói thêm: “Vẫn mong nên mấy chị nhả vía e đi. E nhận hết”. Cùng với đó, rất nhiều bà mẹ để lại những câu chuyện tương tự để động viên Hòa. Nhiều tài khoản khác còn đăng ảnh con nhỏ, chúc nữ ca sĩ sớm có tin vui và trải qua thai kỳ khỏe mạnh.

Chia sẻ của nữ ca sĩ và bình luận của người hâm mộ (Ảnh chụp màn hình)

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Hòa Minzy chưa thông báo mang thai. Chia sẻ mới chỉ cho thấy nữ ca sĩ đang chủ động mong chờ thêm một em bé và nhận được nhiều lời động viên từ khán giả.

Từng công khai “đang săn”, hài hước muốn có thêm 5 con

Mong muốn có thêm thành viên trong gia đình thực tế đã được Hòa Minzy nhắc tới nhiều lần kể từ khi công khai chuyện tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương.

Cuối tháng 7 vừa qua, khi một khán giả để lại lời chúc mong cô sinh thêm em bé vào năm sau, Hòa Minzy không né tránh mà trực tiếp trả lời: “Đang săn đây bạn ơi”. Chia sẻ khi ấy nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt tương tác, nhiều người gửi lời chúc nữ ca sĩ sớm thực hiện mong muốn.

Trước đó, ngay sau khi công khai mối quan hệ hồi tháng 3, Văn Cương từng viết rằng anh sẽ cố gắng vì tương lai của hai người và “các con”. Hòa Minzy liền để lại bình luận vui: “Muốn thêm 5 con cơ được không đồng chí ơi?”. Văn Cương sau đó cũng hưởng ứng lời đề nghị của bạn đời.

Ảnh FBNV

Hòa Minzy và Văn Cương gặp nhau khi cùng tham gia Sao nhập ngũ 2022, sau đó có khoảng 4 năm gắn bó kín tiếng trước khi công khai chuyện tình cảm vào ngày 7/3/2026. Năm 2024, Văn Cương cùng người thân đã từ Bắc Giang đến quê Hòa Minzy ở Bắc Ninh để thưa chuyện, hỏi cưới. Nữ ca sĩ cho biết bạn đời luôn đứng phía sau hỗ trợ để cô tập trung cho công việc.

Từ “bác Cương” thành “bố Cương” của bé Bo

Một trong những điều khiến mối quan hệ hiện tại của Hòa Minzy nhận được nhiều sự quan tâm là tình cảm giữa Văn Cương và bé Bo.

Hồi tháng 3, Hòa Minzy từng chia sẻ đoạn trò chuyện với con trai và hỏi cảm nhận của bé về Văn Cương. Bo lập tức trả lời đây là câu hỏi “dễ”, sau đó nói: “Vì bố mình mà mẹ” và cho biết “bố yêu thương cả nhà”. Hòa Minzy cũng nhiều lần đăng hình ảnh con trai quấn quýt với Văn Cương và cho biết bé thường xuyên được anh chăm sóc.

Đáng chú ý, Bo không gọi Văn Cương là “bố” ngay từ đầu. Trong chính cuộc trò chuyện với mẹ, cậu bé cho biết trước đây từng gọi anh là “bác Cương”, trước khi cách xưng hô dần thay đổi sau khoảng thời gian dài gắn bó. Bo còn kể mỗi lần Văn Cương đi làm về đều bế mình và bày tỏ tình cảm rất tự nhiên dành cho “bố Cương”.

Khi Hòa Minzy hỏi con muốn đứng ở đâu nếu mẹ tổ chức đám cưới, Bo lựa chọn nắm tay Văn Cương đứng đợi mẹ bước vào lễ đường. Cậu bé thậm chí còn cho rằng dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027 là “hơi lâu”. Có thể thấy, mối quan hệ của bé Bo cùng "người mới" của mẹ vô cùng thân thiết, thoải mái.

Sau nhiều năm kín tiếng về chuyện riêng tư, Hòa Minzy hiện đã cởi mở hơn khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân bên bạn trai mới, bé Bo và cả dự định mang thai trong tương lai.



